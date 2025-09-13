Vợ Charlie Kirk: 'Chồng tôi đã hy sinh vì đất nước'

Vợ Charlie Kirk khẳng định chồng mình đã hy sinh mạng sống cho gia đình và Tổ quốc, cho biết hành động của hung thủ chỉ càng thổi bùng ngọn lửa trong sứ mệnh yêu nước mà anh để lại.

Bài phát biểu đầu tiên của Erika Frantzve Kirk, vợ của Charlie Kirk vào ngày 12/9 (giờ địa phương). Ảnh: Turning Point USA.

Trong buổi phát biểu trực tuyến từ phòng thu podcast tại Arizona hôm 12/9 - hai ngày sau khi Charlie Kirk bị bắn chết tại một sự kiện ngoài trời ở Đại học Utah Valley - Erika Frantzve Kirk, vợ của Charlie Kirk, xuất hiện với đôi mắt ngấn lệ.



“Chồng tôi đã hy sinh mạng sống cho tôi, cho đất nước chúng ta, cho những đứa con của chúng tôi”, Erika xúc động nói, đứng sau bục phát biểu có tấm hình Kirk kèm dòng chữ: “Nguyện xin Chúa Jesus, Đấng cứu thế đầy lòng thương xót, đón nhận Charlie”.

“Giờ đây và mãi mãi về sau, anh ấy sẽ đứng bên Đấng cứu rỗi, mang trên đầu vinh quang của một vị tử đạo”, cô nói thêm.

Trong bài phát biểu kéo dài khoảng 16 phút, Erika nhiều lần lau nước mắt, phải dừng lại vì nghẹn ngào và xúc động, theo New York Post.

Cô gửi lời cảm ơn lực lượng cấp cứu đã nỗ lực giành giật sự sống cho chồng, và cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ hung thủ. Nhưng trên hết, Erika khẳng định sẽ không bao giờ để di sản của Kirk bị chôn vùi.

“Những kẻ chịu trách nhiệm cho vụ ám sát này không hề hiểu được điều mình vừa gây ra”, Erika nói.

“Họ giết Charlie vì anh ấy rao giảng thông điệp về lòng yêu nước, về đức tin và tình yêu thương nhân từ của Thiên Chúa. Nhưng họ phải biết điều này: nếu bạn nghĩ sứ mệnh của chồng tôi đã mạnh mẽ trước đây, thì bạn không hề hình dung nổi sức mạnh mà các người vừa đánh thức, không chỉ ở đất nước này mà trên toàn thế giới”.

“Các người không biết ngọn lửa mà các người đã thắp lên trong trái tim góa phụ này. Tiếng kêu than của tôi sẽ vang vọng khắp thế giới như một lời hịch chiến đấu. Với tất cả những ai đang lắng nghe đêm nay trên khắp nước Mỹ: phong trào mà chồng tôi gây dựng sẽ không bao giờ chết. Nó sẽ không, và tôi thề sẽ không để điều đó xảy ra”, cô kiên định nói.

“Không ai sẽ quên tên Charlie Kirk. Tôi sẽ chắc chắn về điều đó”, Erika tuyên bố.

Erika Frantzve là Hoa hậu Arizona năm 2012. Cô kết hôn với Kirk vào năm 2021. Họ có hai con nhỏ: một bé gái 3 tuổi và một bé trai mới 1 tuổi. Hiện tại, cô là người dẫn chương trình podcast tôn giáo Midweek Rise Up.

Gia đình hạnh phúc của Charlie Kirk. Ảnh: Instagram/mrserikakirk.

Hôm 11/9, Erika đã tháp tùng thi hài chồng từ Utah về Nhà quàn Hansen tại Phoenix trên chuyến bay đặc biệt của Không lực Hai. Chuyến bay này được Phó Tổng thống JD Vance sắp xếp. Ông và phu nhân Usha đã ở cạnh Erika suốt những ngày tang tóc.

Vị Phó tổng thống 41 tuổi thậm chí còn trực tiếp cùng khiêng cỗ quan tài gỗ của Kirk lên máy bay trong một nghi lễ riêng tại căn cứ không quân Roland R. Wright ở thành phố Salt Lake.

Tổng thống Donald Trump hôm 12/9 cũng tuyên bố ông sẽ dự lễ tang Kirk, gọi đó là “một nghĩa vụ cần phải làm”. Trước đó, nhà lãnh đạo 79 tuổi cũng thông báo sẽ truy tặng Kirk Huân chương Tự do của Tổng thống - phần thưởng dân sự cao quý nhất nước Mỹ.

Charlie Kirk, 31 tuổi, đồng sáng lập tổ chức bảo thủ Turning Point USA, đã bị bắn gục bởi một viên đạn xuyên cổ khi đang phát biểu trước hàng nghìn người trong sự kiện mở màn chuyến lưu diễn American Comeback Tour hôm 10/9 tại Đại học Utah Valley. Hung thủ bị cáo buộc là Tyler Robinson, 22 tuổi, sinh viên nghề ở Utah. Anh ta được cho là đã nổ súng từ khoảng cách hơn 180 mét so với chiếc lều nơi Kirk đang trả lời câu hỏi về các vụ xả súng liên quan đến người chuyển giới. Robinson bị bắt vào tối hôm 11/9 một cuộc truy lùng quy mô lớn, hiện đối diện cáo buộc giết người nghiêm trọng cùng nhiều tội danh khác.