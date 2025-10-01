Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vỡ ao cá ở Lào Cai, 4 người bị cuốn trôi

  • Thứ tư, 1/10/2025 20:00 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Bờ ao nuôi cá ở xã Bảo Thắng (Lào Cai) bất ngờ bị vỡ, cuốn trôi 4 lao động làm thuê, khiến 2 người chết và mất tích, 2 người bị thương nặng.

Khoảng 5h ngày 1/10, nhóm 4 người đến ao của gia đình bà Ngô Thị Dung ở thôn Làng Giàng, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai để làm việc. Bất ngờ, bờ ao bị vỡ, dòng nước cuốn trôi cả 4 người.

Vo ao ca Lao Cai anh 1

Hiện trường vụ vỡ ao cá ở xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Sự việc khiến hai người bị thương là chị L.T.D. (SN 1985) và chồng là anh T.A.T. (SN 1987, trú tại tỉnh Lai Châu). Cả hai đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai.

Hai người còn lại là vợ chồng anh L.A.H. (SN 1979) và chị T.T.N. (SN 1976, trú xã Nậm Tăm, Lai Châu) bị cuốn trôi mất tích. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị N., còn anh H. vẫn đang mất tích.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Bảo Thắng phối hợp với các lực lượng cứu hộ triển khai công tác cứu nạn và tìm kiếm nạn nhân.

Vo ao ca Lao Cai anh 2

Lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Mưa lớn liên tục và đất đá xung quanh bị sạt lở khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Hiện lực lượng chức năng mới chỉ quan sát được bề mặt, chưa thể tiếp cận trực tiếp hiện trường bên dưới lớp đất đá vùi lấp.

Cùng với công tác tìm kiếm, cứu nạn, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã đến thăm hỏi, động viên hai nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai.

Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích đang được các lực lượng tích cực triển khai.

Bão số 11 vào Biển Đông cuối tuần này

Sáng nay (1/10), vùng áp thấp ở vùng biển phía đông đảo Luzon của Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, dự báo mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông vào cuối tuần này.

6 giờ trước

La liệt ôtô ngập nước trên đường phố Hà Nội

Rạng sáng 1/10, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), phố Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn ngập sâu trên đoạn dài khoảng 300 m.

12 giờ trước

Bãi tắm nổi tiếng tại Huế hoang tàn sau bão số 10

Bão số 10 kết hợp với triều cường dâng cao đã xé toạc tuyến đường bê tông kiên cố phục vụ du lịch và chống sạt lở dọc bãi tắm Phú Thuận (phường Thuận An, TP Huế).

14 giờ trước

Viên Minh/VTC News

