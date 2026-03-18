Vợ Adeyemi 'xúi' chồng rời Dortmund

Karim Adeyemi thông báo với Borussia Dortmund rằng muốn rời khỏi CLB vào hè này.

Lý do được tờ BILD tiết lộ, đó là bởi Loredana Zefi, vợ của Adeyemi không muốn sống ở Dortmund. Cô mong muốn chuyển đến một thành phố lớn hơn ở châu Âu. Vì vậy, cầu thủ người Đức thay đổi người đại diện và liên tục trì hoãn đàm phán gia hạn hợp đồng trong nhiều tháng qua.

Adeyemi hy vọng Dortmund sẽ bán anh trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, nếu không cầu thủ muốn rời đi tự do khi hợp đồng hết hạn vào mùa hè năm 2027. Quyết định này gây xôn xao trong cộng đồng bóng đá Đức, đặc biệt khiến các CĐV Dortmund phẫn nộ. Nhiều CĐV thậm chí công kích Loredana.

Loredana là nữ rapper kiêm ca sĩ nổi tiếng người Thụy Sĩ gốc Kosovo. Cô và Adeyemi bắt đầu hẹn hò từ đầu năm 2023. Họ giữ mối quan hệ khá kín đáo một thời gian, đến tháng 5/2024 mới công khai.

Đến tháng 10/2024, cả hai tổ chức đám cưới và đến nay có với nhau hai người con chung. Việc Loredana tác động đến tương lai của chồng gây tranh cãi lớn, bởi nó có thể khiến sự nghiệp Adeyemi lao dốc.

Trong lúc tương lai còn bỏ ngỏ, phong độ của Adeyemi cũng sa sút. Anh mới ghi hai bàn kể từ đầu năm. Cầu thủ này cũng nhiều lần tỏ thái độ không tốt trong phòng thay đồ, khiến ban lãnh đạo Dortmund nổi giận.