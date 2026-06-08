Hơn 12 triệu lượt xem cú đánh đầu hỏng của Ronaldo

Siêu sao Cristiano Ronaldo một lần nữa trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, nhưng lần này không phải vì một siêu phẩm hay kỷ lục mới.

Ronaldo bỏ lỡ đáng tiếc. Ảnh: Reuters.

Thay vào đó, pha bỏ lỡ cơ hội của tiền đạo người Bồ Đào Nha trong trận giao hữu với Chile hôm 7/6 thu hút sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ toàn cầu. Tình huống diễn ra khi Bồ Đào Nha được hưởng một quả phạt góc. Bóng được treo chính xác vào khu vực cấm địa, nơi Ronaldo chọn vị trí thuận lợi giữa vòng vây của các hậu vệ đối phương. Với khả năng không chiến vốn là thương hiệu trong suốt sự nghiệp, nhiều người đã nghĩ tới một bàn thắng cho đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại hoàn toàn khác. Ronaldo bật cao đón điểm rơi nhưng cú đánh đầu ở cự ly gần của anh không thể đưa bóng đi trúng đích. Cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ khiến chính tiền đạo 41 tuổi tỏ ra tiếc nuối.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ trong thời gian ngắn, clip đã cán mốc hơn 12 triệu lượt xem, thu hút hàng chục nghìn bình luận từ người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới.

Nhiều ý kiến cho rằng đây đơn giản chỉ là một pha bóng thiếu may mắn, điều có thể xảy ra với bất kỳ tiền đạo nào. Tuy nhiên, cũng có không ít người bất ngờ bởi Ronaldo vốn nổi tiếng với khả năng chọn vị trí và đánh đầu thuộc hàng hay nhất lịch sử bóng đá.

Dù bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc, Ronaldo vẫn là niềm hy vọng lớn của Bồ Đào Nha trước thềm World Cup 2026. Siêu sao 41 tuổi khao khát cùng đồng đội chinh phục chiếc cúp vàng thế giới trước khi giải nghệ.

Không ghi bàn, Ronaldo vẫn biết cách tạo dấu ấn Màn trình diễn trong chiến thắng 2-1 trước Chile vào sáng 7/6 của Ronaldo phần nào giúp người hâm mộ có quyền hy vọng vào phong độ của anh tại World Cup 2026.