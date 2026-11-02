VN-Index mất hơn 30 điểm

Áp lực bán gia tăng trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm ngân hàng và cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến VN-Index giảm gần 31 điểm dù thanh khoản thị trường tăng mạnh.

Thị trường chứng khoán mở đầu tháng 11 bằng một phiên giao dịch tiêu cực khi áp lực bán gia tăng tại hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn, kéo VN-Index giảm sâu và có thời điểm đánh mất mốc 1.700 điểm.

Bước vào phiên giao dịch ngày 2/11, VN-Index khởi đầu quanh vùng 1.730 điểm và nhanh chóng bật tăng lên trên 1.740 điểm trong những phút đầu. Tuy nhiên, đà tăng không kéo dài khi lực bán xuất hiện tại nhóm ngân hàng, bất động sản, công nghệ và nguyên vật liệu, khiến chỉ số đảo chiều đi xuống.

Áp lực bán trở nên quyết liệt hơn từ đầu phiên chiều, đặc biệt sau 13h30, khiến chỉ số liên tục mất các mốc hỗ trợ ngắn hạn. Có thời điểm VN-Index lùi xuống dưới 1.700 điểm, tương đương mức giảm hơn 45 điểm so với tham chiếu.

Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện giúp chỉ số thu hẹp một phần đà giảm trong phiên ATC, thị trường vẫn khép lại ngày giao dịch đầu tuần trong sắc đỏ.

Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt lao dốc

Kết phiên, VN-Index giảm 30,90 điểm (-1,8%) xuống 1.710,72 điểm. HNX-Index giảm 2,19 điểm (-0,9%) còn 250,55 điểm, trong khi UPCoM-Index mất 1,78 điểm (-1,4%), xuống 121,95 điểm.

Đáng chú ý, thanh khoản gia tăng đáng kể trong phiên giảm điểm. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt hơn 19.919 tỷ đồng . Riêng thanh khoản trên HoSE đạt khoảng 18.440 tỷ đồng , tăng hơn 26% so với phiên trước.

Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán với 534 mã giảm giá (gồm 30 mã giảm sàn), 123 mã tăng giá (gồm 18 mã tăng trần) và 837 mã đứng giá.

VN-Index bị đẩy lùi xuống gần mốc 1.700 điểm. Ảnh: TradingView.

Rổ VN30 cũng chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi chỉ số giảm hơn 41 điểm xuống 1.813 điểm. Trong nhóm này, có tới 27 cổ phiếu giảm giá, chỉ 2 mã tăng và một mã đứng tham chiếu.

Nhóm ngân hàng trở thành tâm điểm của áp lực bán trong phiên hôm nay khi hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn giảm sâu, qua đó gây sức ép đáng kể lên chỉ số chung.

Nổi bật là VCB (-4,8%), VPB (-6,1%) và BID (-4,2%). Đây cũng là những cổ phiếu nằm trong nhóm tác động tiêu cực nhất đến VN-Index.

Đà giảm lan rộng sang nhiều mã ngân hàng khác như ACB (-3,3%), SHB (-2,4%), MBB (-2,9%), HDB (-2,2%), CTG (-1,8%), STB (-1,8%), LPB (-4,4%) và TCB (-0,9%).

Cổ phiếu FPT tiếp tục dò đáy

Không chỉ nhóm ngân hàng, cổ phiếu công nghệ cũng chịu áp lực bán đáng kể. FPT (-4,7%) trở thành một trong những mã kéo giảm chỉ số mạnh nhất phiên. Hiện mã này đang neo ở mốc 50.200 đồng/đơn vị, thấp nhất hơn 3 năm qua.

Tại nhóm bất động sản, diễn biến phân hóa xuất hiện giữa các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. Trong khi VHM (-1,6%) và VRE (-4,6%) đồng loạt giảm, VIC (+0,4%) lại giữ được sắc xanh.

Đáng chú ý, VIC là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index, phần nào hạn chế mức giảm của thị trường..

Nhóm nguyên vật liệu đồng loạt chịu sức ép với HPG (-2,9%), GVR (giảm sàn), MSR (-7,4%), NKG (-1,7%) và HSG (-5,1%).

Ở nhóm chứng khoán, sắc đỏ chiếm ưu thế với SSI (-2,3%), VND (-2,2%), VIX (-1,7%), VCI (-0,3%) và TCX (-4,4%).

Nhóm bán lẻ và tiêu dùng cũng ghi nhận diễn biến kém tích cực với FRT giảm sàn, trong khi MWG (-2,2%), MSN (-0,9%) và VNM (-16%) cùng đóng cửa dưới tham chiếu. Ngược lại, PNJ (+0,7%) giữ được đà tăng.

Các cổ phiếu năng lượng cũng không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh chung, với BSR (-1,8%), PLX (-2,9%), PVD (-1,9%) và PVT (-3,1%).

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi khối này bán ròng hơn 453 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Áp lực bán ròng tập trung tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, dẫn đầu là MBB với hơn 181 tỷ đồng , tiếp theo là VCB (- 155 tỷ đồng ), ACB (- 117 tỷ đồng ), STB (- 105 tỷ đồng ) và FPT (- 86 tỷ đồng ).

Ở chiều ngược lại, MSN được mua ròng mạnh nhất với hơn 90 tỷ đồng , theo sau là VIX (+ 40 tỷ đồng ), SHS (+ 31 tỷ đồng ), PNJ (+ 29 tỷ đồng ) và BVH (+ 25 tỷ đồng ).