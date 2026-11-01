Nhiều hãng bia lớn gặp khó quý III

Sabeco, Habeco và nhiều doanh nghiệp bia lớn ghi nhận lợi nhuận quý III suy giảm, trong khi một số hãng nhỏ lại tăng trưởng, thậm chí báo lãi kỷ lục.

Bức tranh kinh doanh quý III/2026 của các doanh nghiệp bia, rượu trong nước ghi nhận sự phân hóa đáng kể. Trong khi những tên tuổi lớn như Sabeco, Habeco vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu nhưng lợi nhuận đi lùi, một số doanh nghiệp quy mô nhỏ lại ghi nhận kết quả khởi sắc, thậm chí đạt mức lãi kỷ lục.

Đáng chú ý, áp lực chi phí bán hàng, giá nguyên liệu và năng lượng đang ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của nhiều nhà sản xuất bia lớn dù doanh thu của không ít doanh nghiệp vẫn tăng trưởng.

"Ông lớn" ngành bia Sabeco, Habeco cùng đi lùi

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (HoSE: SAB) ghi nhận doanh thu thuần 6.684 tỷ đồng , tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước.

Do giá vốn tăng thấp hơn doanh thu, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng gần 7%, lên 2.547 tỷ đồng . Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Sabeco trong quý chỉ đạt 1.272 tỷ đồng , giảm hơn 9% so với cùng kỳ.

Một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận chủ hãng Bia Sài Gòn suy giảm là chi phí bán hàng tăng gần 10% lên hơn 1.077 tỷ đồng . Bên cạnh đó, khoản lợi nhuận khác của công ty cũng thu hẹp 83%, xuống gần 24 tỷ đồng .

Dù kết quả quý III đi lùi, lũy kế 9 tháng, Sabeco vẫn ghi nhận doanh thu thuần tăng 5% lên 20.029 tỷ đồng trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 3.761 tỷ đồng , tăng gần 9%.

Với kết quả này, chủ thương hiệu Bia Sài Gòn đã hoàn thành khoảng 69% kế hoạch doanh thu và 76% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

KẾT QUẢ KINH DOANH GẦN ĐÂY CỦA SABECO Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2025 II III IV I/2026 II III Doanh thu thuần tỷ đồng 5811 6904 6437 6837 6457 6888 6684 Lợi nhuận sau thuế

800 1251 1404 1119 1245 1243 1272

Bối cảnh tương tự cũng ghi nhận tại Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội - Habeco (HoSE: BHN), chủ thương hiệu Bia Hà Nội.

Trong quý III, doanh thu thuần của Habeco đạt gần 2.820 tỷ đồng , tăng hơn 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp cũng tăng lên khoảng 851 tỷ đồng . Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lại giảm hơn 17%, còn gần 197 tỷ đồng .

Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí bán hàng tăng 44%, lên gần 555 tỷ đồng , trong đó chi phí quảng cáo, khuyến mại và hỗ trợ chiếm hơn một nửa. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lên hơn 166 tỷ đồng , khiến tổng 2 khoản chi phí này tăng khoảng 212 tỷ đồng so với cùng kỳ, gần gấp đôi phần lợi nhuận gộp tăng thêm.

Habeco cho biết việc gia tăng chi phí hỗ trợ bán hàng và phát triển thị trường nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu và hoàn thành kế hoạch kinh doanh.

Dù vậy, kết quả lũy kế 9 tháng của Habeco vẫn tích cực với doanh thu thuần tăng gần 20% lên 7.585 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 511 tỷ đồng , tăng hơn 22%.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đang nắm giữ hơn 5.700 tỷ đồng các khoản tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, tương đương hơn 68% tổng tài sản.

KẾT QUẢ KINH DOANH GẦN ĐÂY CỦA HABECO Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2025 II III IV I/2026 II III Doanh thu thuần tỷ đồng 1458 2356 2507 2203 1930 2835 2820 Lợi nhuận sau thuế

21 160 238 74 71 240 197

Không chỉ 2 "ông lớn" ngành bia kể trên, một số doanh nghiệp sản xuất bia quy mô vừa và nhỏ trong nước cũng ghi nhận lợi nhuận suy giảm.

Tại CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung (HoSE: SMB), doanh thu thuần quý III đạt hơn 381 tỷ đồng , tăng gần 3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp giảm nhẹ xuống gần 130 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng hơn 52% cùng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 14%, đã khiến lợi nhuận sau thuế của Bia Sài Gòn - Miền Trung giảm gần 24%, còn 49 tỷ đồng .

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 1.063 tỷ đồng , tăng gần 4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm gần 11% còn hơn 129 tỷ đồng .

Tương tự, CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội (UPCoM: BSH) ghi nhận doanh thu thuần quý III đạt hơn 162 tỷ đồng , tăng gần 3%, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm khoảng 14% còn gần 12 tỷ đồng .

Doanh nghiệp lý giải giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn doanh thu, khiến lợi nhuận gộp giảm và ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung.

Tương tự, CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (UPCoM: BSQ) cũng chịu kết quả quý III giảm mạnh nhưng lũy kế 9 tháng vẫn tăng trưởng dương.

Cụ thể, doanh thu thuần quý III của doanh nghiệp đạt hơn 358 tỷ đồng , giảm hơn 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 11 tỷ đồng , giảm gần 54%. Doanh nghiệp lý giải kết quả đi xuống do doanh thu bán hàng giảm, trong khi chi phí bao bì, nhiên liệu và năng lượng tăng so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, bức tranh lũy kế 9 tháng lại tích cực hơn. Dù doanh thu thuần giảm nhẹ xuống 1.217 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế của Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi vẫn tăng gần 60% lên hơn 74 tỷ đồng . Nguyên nhân là giá vốn hàng bán trong 9 tháng giảm nhanh hơn doanh thu, giúp lợi nhuận gộp tăng gần 44%.

Số ít nhà sản xuất "ăn nên làm ra"

Trong bức tranh chung kém tích cực quý III, một số doanh nghiệp bia, rượu vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc. Đáng chú ý nhất là CTCP Rượu và Nước giải khát Hà Nội - Halico (UPCoM: HNR), chủ thương hiệu Vodka Hà Nội.

Trong quý III, doanh thu thuần của Halico đạt hơn 29 tỷ đồng , tăng gần 24% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt gần 5,5 tỷ đồng , đảo chiều từ khoản lỗ gần 4,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất của Halico kể từ khi cổ phiếu được đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán năm 2018.

Kết quả này chủ yếu nhờ doanh thu tăng trong khi giá vốn hàng bán giảm, giúp lợi nhuận gộp tăng gần 3 lần, lên khoảng 16 tỷ đồng .

Lũy kế 9 tháng, Halico ghi nhận doanh thu thuần hơn 100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên 3,6 tỷ đồng , cải thiện đáng kể so với khoản lỗ gần 4 tỷ đồng năm ngoái. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn còn khoản lỗ lũy kế gần 468 tỷ đồng tính đến cuối tháng 9.

HALICO BÁO LÃI HÀNG QUÝ CAO KỶ LỤC KQKD hàng quý của Halico; Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2025 II III IV I/2026 II III Doanh thu thuần tỷ đồng 36 29 24 33 40 31 29 Lợi nhuận sau thuế

0.7 -0.075 -4.4 -1.4 2 -4 5.5

Trong khi đó, CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương (HNX: HAD) ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng ngay trong quý III dù doanh thu gần như đi ngang.

Cụ thể, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 63 tỷ đồng trong quý, tăng chưa đến 1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ giá vốn hàng bán giảm khoảng 5%, lợi nhuận sau thuế tăng hơn 32%, đạt gần 5 tỷ đồng .

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Bia Hà Nội - Hải Dương ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 11 tỷ đồng , tăng hơn 36% so với cùng kỳ.