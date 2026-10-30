Chủ hãng bia Sài Gòn lãi hơn 3.700 tỷ sau 9 tháng

Doanh thu 9 tháng của Sabeco tăng 5%, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 9%. Tuy nhiên, riêng quý III, lợi nhuận doanh nghiệp đã giảm hơn 9% do áp lực chi phí.

Lợi nhuận Sabeco vẫn tăng sau 9 tháng dù quý III xuất hiện tín hiệu chững lại. Ảnh: SAB.

Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (HoSE: SAB) đã công bố báo cáo tài chính quý III/2026, cho biết doanh thu thuần hợp nhất 9 tháng đầu năm đã đạt 20.029 tỷ đồng , tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ cải thiện biên lãi gộp, lợi nhuận sau thuế cùng giai đoạn đạt 3.761 tỷ đồng , tăng 9%.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 7.615 tỷ đồng , tăng 14%. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện lên 38%, so với mức 35, 2% cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả này chủ yếu đến từ việc kiểm soát giá vốn. Trong 9 tháng, giá vốn hàng bán của Sabeco đạt khoảng 12.415 tỷ đồng , chỉ tăng 0,6% so với cùng kỳ, thấp hơn đáng kể tốc độ tăng doanh thu.

Tuy nhiên, bức tranh kinh doanh trong quý gần nhất có phần kém tích cực hơn.

Riêng quý III, Sabeco đạt doanh thu thuần 6.684 tỷ đồng , tăng 4%. Lợi nhuận gộp đạt 2.547 tỷ đồng , tăng 7%, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1.272 tỷ đồng , giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA SABECO CÁC QUÝ GẦN ĐÂY

Nhãn I/2025 II III IV I/2026 II III Doanh thu

5811 6804 6437 6837 6457 6888 6684 LNST

800 1251 1404 1119 1245 1243 1272

Một trong những áp lực đáng chú ý đến từ chi phí bán hàng. Khoản mục này đã tăng gần 10% trong quý III, lên hơn 1.077 tỷ đồng .

Lũy kế 9 tháng, chi phí bán hàng của Sabeco đạt 3.132 tỷ đồng , tăng 16%. Trong đó, chi phí quảng cáo và khuyến mại lên tới 1.716 tỷ đồng , tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Diễn biến này cho thấy doanh nghiệp vẫn đang phải gia tăng ngân sách cho hoạt động bán hàng trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường bia ngày càng lớn. Dù biên lợi nhuận gộp được cải thiện nhờ kiểm soát giá vốn, chi phí bán hàng tăng nhanh đã phần nào thu hẹp mức tăng trưởng lợi nhuận chung của doanh nghiệp.

Năm 2026, Sabeco đặt mục tiêu doanh thu thuần 28.959 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.937 tỷ đồng . Như vậy, sau 3 quý, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 69% kế hoạch doanh thu và 76% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Xét theo cơ cấu hoạt động, mảng bia tiếp tục đóng vai trò chủ lực khi mang về 18.981 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ và chiếm 93% tổng doanh thu. Các mảng nguyên vật liệu, nước giải khát và rượu, cồn đóng góp tỷ trọng nhỏ hơn nhiều.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 29.922 tỷ đồng .

Mới đây, Hội đồng quản trị Sabeco đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 29/12/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 2/2/2027.

Trước đó, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, doanh nghiệp đã đặt kế hoạch chia cổ tức năm nay với tỷ lệ 50% bằng tiền mặt.