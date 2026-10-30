VN-Index mất gần 14 điểm

Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch cuối tuần trong sắc đỏ khi áp lực bán lan rộng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và tiêu dùng.

Các cổ phiếu trụ tiếp tục chịu áp lực bán lớn. Ảnh: Phương Lâm.

Trong phiên 30/10, VN-Index mở cửa quanh vùng 1.748 điểm, thấp hơn tham chiếu và nhanh chóng chịu sức ép từ bên bán. Sau khoảng một giờ giao dịch, chỉ số giảm mạnh về vùng 1.730 điểm khi hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt mất giá.

Áp lực bán tiếp tục duy trì trong phần còn lại của phiên sáng, có thời điểm kéo VN-Index xuống dưới 1.728 điểm. Sang phiên chiều, lực cầu bắt đáy xuất hiện giúp chỉ số dần thu hẹp đà giảm. Tuy nhiên, nhịp hồi phục không đủ đưa thị trường trở lại tham chiếu.

Kết phiên, VN-Index dừng tại 1.741,62 điểm, giảm 13,99 điểm (-0,8%) so với phiên trước; HNX-Index giảm 3,87 điểm (-1,5%) xuống 252,74 điểm, UPCoM-Index giảm 0,37 điểm (-0,3%) còn 123,73 điểm.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 15.844,56 tỷ đồng . Riêng trên HoSE, giá trị giao dịch khớp lệnh đạt khoảng 14.673 tỷ đồng , đi ngang so với phiên trước.

Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía giảm giá với 481 mã giảm (gồm 37 mã giảm sàn), trong khi chỉ có 196 mã tăng (gồm 37 mã tăng trần) và 791 mã đứng giá.

Rổ VN30 cũng chịu áp lực bán đáng kể khi chỉ số giảm 22 điểm xuống 1.855 điểm. Trong nhóm này, có tới 23 mã giảm giá, chỉ 3 mã tăng và 4 mã đứng tham chiếu.

VN-Index giảm phiên thứ hai liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Nhóm ngân hàng là tâm điểm của áp lực bán trong phiên hôm nay khi phần lớn cổ phiếu chìm trong sắc đỏ.

Đáng chú ý, TCB (-3,4%) là một trong những mã giảm mạnh nhất nhóm, cùng với MBB (-2%), VCB (-1,6%) và BID (-1,3%).

Những cổ phiếu ngân hàng khác như HDB (-1,3%), VPB (-1,1%), STB (-0,9%), SHB (-0,5%), VIB (-1,4%), SSB (-3,5%) và ACB (-1,4%) đồng loạt giảm giá.

Diễn biến tiêu cực cũng xuất hiện ở nhóm chứng khoán với SSI (-1,5%), VIX (-3,2%), VCI (-2,63%), ORS (-4,1%), TCX (-1,1%) đều chịu áp lực bán.

Nhóm tiêu dùng cũng không tránh khỏi xu hướng điều chỉnh. MSN (-2,9%), MWG (-2,4%), VNM (-1,4%) và PNJ (-3,4%) đồng loạt giảm giá. Trong đó, MSN và MWG nằm trong nhóm cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực đến VN-Index.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn duy trì sắc xanh, góp phần hạn chế mức giảm của thị trường.

Nổi bật là VHM (+1,5%), đóng cửa tại 63.000 đồng/cổ phiếu. Đây là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index trong phiên hôm nay.

GAS (+2,6%) cũng tăng mạnh lên 78.000 đồng/cổ phiếu và đứng thứ hai trong nhóm nâng đỡ chỉ số.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn với giá trị khoảng 641 tỷ đồng . VIC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị gần 354 tỷ đồng , bỏ xa các mã còn lại như TCB với hơn 133 tỷ đồng và MBB với gần 43 tỷ đồng .

Ở chiều mua, VHM dẫn đầu với gần 69 tỷ đồng , tiếp đến là VCB (+ 38 tỷ đồng ), VJC (+ 31 tỷ đồng ).