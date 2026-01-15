Đường lây truyền của virus HPV

Virus u nhú ở người (virus HPV) có thể lây truyền qua tiếp xúc thân mật, chủ yếu là trong hoạt động tình dục. Nó thậm chí lây lan ngay cả khi người nhiễm không có triệu chứng.

Mụn cóc trên tay - dấu hiệu phổ biến do virus HPV gây ra. Ảnh: Shutterstock.

Virus HPV, hay còn gọi là virus u nhú ở người, là tác nhân gây nhiễm trùng phổ biến, chủ yếu lây truyền qua tiếp xúc thân mật, đặc biệt trong hoạt động tình dục.

HPV có hơn 100 chủng virus bao gồm các chủng HPV gây ra mụn cóc ở tay, chân và mặt. Khoảng 30 chủng HPV có thể ảnh hưởng đến bộ phận sinh dục, bao gồm âm hộ, âm đạo, cổ tử cung, dương vật và bìu, cũng như trực tràng và hậu môn.

Một số chủng HPV gây ra mụn cóc sinh dục, trong khi những chủng khác có liên quan đến các loại ung thư như ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn và ung thư vòm họng.

Nghiên cứu trên tạp chí Ung thư Quốc tế cho thấy HPV là nguyên nhân của khoảng 570.000 ca ung thư mỗi năm ở phụ nữ và 60.000 ca ở nam giới trên toàn cầu, tương ứng với 8,6% và 0,8% tổng số ca ung thư toàn thế giới.

Các triệu chứng của HPV

Theo Mayo Clinic, thông thường, hệ miễn dịch của cơ thể sẽ đánh bại nhiễm trùng HPV trước khi nó hình thành mụn cóc. Các loại HPV khác nhau sẽ tạo ra các loại mụn cóc khác nhau, bao gồm:

- Mụn cóc thông thường xuất hiện dưới dạng các nốt sần sùi, nổi lên. Chúng thường xuất hiện trên bàn tay và ngón tay. Hầu hết mụn cóc thông thường đều không đẹp mắt nhưng có thể gây đau, rất dễ bị tổn thương hoặc chảy máu.

- Mụn cóc ở lòng bàn chân là những khối u cứng, sần sùi thường xuất hiện ở gót chân hoặc phần trước bàn chân. Những mụn cóc này có thể gây khó chịu.

- Mụn cóc phẳng là những vết loét có bề mặt phẳng, hơi nhô lên. Chúng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên cơ thể. Nhưng trẻ em thường bị ở mặt, nam giới thường bị ở vùng râu, và phụ nữ thường bị ở chân.

- Mụn cóc sinh dục: Một số có dạng phẳng. Một số khác trông giống những nốt sần nhỏ hình súp lơ hoặc nốt sần nhỏ như cuống. Ở phụ nữ, mụn cóc sinh dục chủ yếu xuất hiện ở âm hộ. Nhưng chúng cũng có thể xuất hiện gần hậu môn, trên cổ tử cung hoặc trong âm đạo.

Ở nam giới, mụn cóc sinh dục xuất hiện trên dương vật và bìu hoặc xung quanh hậu môn. Mụn cóc sinh dục hiếm khi gây khó chịu hoặc đau đớn. Nhưng chúng có thể gây ngứa hoặc cảm giác đau khi chạm vào.

Tất cả mụn cóc đều do virus HPV gây ra, nhưng không phải tất cả chủng hoặc loại HPV đều gây ra mụn cóc. HPV-6 và 11 thường gây ra mụn cóc sinh dục. Các dạng HPV nguy hiểm thường không gây ra triệu chứng cho đến khi chúng tiến triển thành ung thư.

Nhiễm virus HPV có thể không gây ra triệu chứng, đặc biệt chủng nguy hiểm gây ung thư. Ảnh: SciencePhoto.

Virus HPV lây lan như thế nào?

Theo Cleveland Clinic, virus HPV sinh dục lây lan qua tiếp xúc da kề da trong khi quan hệ tình dục, quan hệ tình dục bằng miệng và quan hệ tình dục qua hậu môn. Virus có thể lây lan qua tiếp xúc tay - bộ phận sinh dục.

Phụ nữ mang thai bị nhiễm HPV gây mụn cóc sinh dục có thể truyền bệnh cho em bé. Hiếm hơn, nhiễm trùng này gây ra khối u lành tính ở thanh quản của em bé.

Virus HPV rất dễ lây lan, một phần là do nó lây truyền qua tiếp xúc da kề da. Bạn có thể lây nhiễm cho bạn tình của mình, hoặc bạn tình có thể lây nhiễm cho bạn ngay cả khi không ai xuất tinh.

Các yếu tố rủi ro

Nhiễm HPV rất phổ biến. Các yếu tố nguy cơ nhiễm HPV bao gồm:

Số lượng bạn tình: Càng nhiều bạn tình, nguy cơ nhiễm HPV sinh dục càng cao.

Tuổi tác: Mụn cóc thông thường chủ yếu xuất hiện ở trẻ em. Mụn cóc sinh dục thường gặp nhất ở thanh thiếu niên và người trẻ tuổi.

Hệ miễn dịch suy yếu: Những người có hệ miễn dịch suy yếu như nhiễm HIV/AIDS có nguy cơ nhiễm HPV cao hơn.

Da bị tổn thương: Các vùng da bị tổn thương dễ bị mọc mụn cóc hơn.

Tiếp xúc cá nhân: Chạm vào mụn cóc của người khác có thể làm tăng nguy cơ nhiễm HPV. Chạm vào các bề mặt bị nhiễm HPV, chẳng hạn nhà tắm công cộng hoặc bể bơi, cũng có thể làm tăng nguy cơ này.

Nam giới quan hệ tình dục đồng giới có nguy cơ cao hơn mắc các chủng HPV nguy hiểm có thể tiến triển thành ung thư.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), HPV gây ra rủi ro lớn nhất cho nữ giới vì nguy cơ cao có thể tiến triển thành ung thư cổ tử cung nếu không được điều trị. HPV cũng có thể gây ra mụn cóc sinh dục ở nữ giới.

Virus HPV gây ra ít rủi ro sức khỏe hơn cho nam giới so với nữ giới. HPV có thể gây ra mụn cóc sinh dục ở nam giới, nhưng hầu hết trường hợp nhiễm bệnh đều tự khỏi. HPV có thể dẫn đến ung thư dương vật, hậu môn, đầu và cổ, nhưng những loại ung thư này rất hiếm.