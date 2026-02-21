Vinicius và Prestianni - hai thế giới khác biệt

Va chạm giữa Vinicius và Prestianni ở Champions League không chỉ gây tranh cãi, mà còn phơi bày khoảng cách đẳng cấp và thu nhập quá lớn.

Vinicius

Champions League luôn có cách đẩy mọi thứ lên cao trào. Trận đấu giữa Benfica và Real Madrid cũng vậy. Nhưng thay vì bàn thắng hay chiến thuật, người ta nói nhiều về một tình huống giữa Vinicius Junior và Gianluca Prestianni.

Mọi chuyện bắt đầu sau pha lập công của Vinicius. Anh ăn mừng, có phần hướng về khán đài đội chủ nhà. Sân vận động vốn đã ồn ào lại càng căng thẳng.

Ở một khoảnh khắc ngắn ngủi, Prestianni che miệng bằng áo và nói điều gì đó. Vinicius cho rằng mình bị xúc phạm. Anh lập tức tìm trọng tài. Giao thức chống phân biệt đối xử được kích hoạt. Trận đấu khựng lại.

Sau trận, Vinicius đăng thông điệp cứng rắn trên mạng xã hội. Anh lên án hành vi phân biệt chủng tộc và chỉ trích việc che miệng để giấu lời nói. Phía bên kia, Prestianni phủ nhận. Cầu thủ trẻ của Benfica nói đó là hiểu lầm và cho biết anh đã nhận nhiều lời đe dọa. Đến giờ, vụ việc vẫn chờ kết luận chính thức.

Nếu chỉ nhìn bề nổi, đó là một cuộc tranh cãi thường thấy ở những trận cầu lớn. Nhưng khi đặt hai cái tên cạnh nhau, sự khác biệt hiện ra rõ ràng.

Vinicius đang nhận khoảng 25 triệu euro mỗi năm tại Real Madrid. Anh là trụ cột, là gương mặt đại diện cho một đội bóng luôn hướng tới danh hiệu. Anh đã quen với áp lực và những ánh đèn chói gắt của sân khấu lớn.

Prestianni thì ở một vị thế khác. Tài năng trẻ của Benfica được cho là nhận khoảng 700.000 euro mỗi mùa. Con số ấy phù hợp với một cầu thủ đang trên đường khẳng định mình. Khoảng cách hơn 24 triệu euro mỗi năm giữa hai người không chỉ là chênh lệch tiền lương. Nó phản ánh hai giai đoạn sự nghiệp.

Họ đứng chung một sân khấu. Nhưng hành trình của họ không giống nhau. Một người bảo vệ vị thế đã gây dựng. Người kia cố gắng tạo dấu ấn đầu tiên. Va chạm là điều khó tránh. Điều quan trọng là cách mỗi người bước tiếp sau đó.

Champions League rồi sẽ sang vòng mới. Tranh cãi có thể lắng xuống. Nhưng khoảnh khắc ấy vẫn là lời nhắc: trong bóng đá đỉnh cao, không phải mọi cuộc đối đầu đều diễn ra trên cùng một mặt bằng.