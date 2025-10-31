Vinicius chọn xong bến đỗ

Tiền đạo người Brazil đứng trước cơ hội tiếp nối sự nghiệp ở một trong những đội bóng hàng đầu thế giới.

Vinicius không hài lòng với kế hoạch của HLV Alonso.

Theo Sport, Vinicius được cho là đã sẵn sàng chia tay Real Madrid vào hè 2026. Đích đến của cầu thủ sinh năm 2000 nhiều khả năng là PSG, đội bóng có tham vọng to lớn ở cả đấu trường trong nước lẫn châu lục. Ngoài ra, nhà đương kim vô địch Pháp cũng sở hữu tiềm lực tài chính, có thể đáp ứng mọi yêu cầu về lương bổng của Vinicius.

"Vinicus không có mối quan hệ tốt với Xabi Alonso. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng chẳng coi Vinicius là nhân tố không thể thiếu trong kế hoạch", tờ báo Tây Ban Nha tiết lộ.

Theo Fichajes, có ít nhất 5 CLB lớn đang dõi theo tình hình của ngôi sao người Brazil, gồm Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester United, Manchester City và Bayern Munich. Nhóm này sẵn sàng hành động nếu Vinicius mở đường rời sân Bernabeu.

Hợp đồng giữa Vinicius và Real Madrid còn thời hạn đến tháng 6/2027. Hôm 28/10, Sport cho biết ban lãnh đạo CLB thảo luận nội bộ về khả năng bán anh nếu nhận được lời đề nghị trị giá khoảng 100 triệu euro.

Gần đây, ban lãnh đạo Real Madrid không hài lòng với thái độ thi đấu của Vinicius. Thỏa thuận bán Vinicius có thể mang lại lợi ích kinh tế lớn, giúp Real tái đầu tư vào những mục tiêu trẻ trung hơn, phù hợp với triết lý bóng đá của HLV Xabi Alonso.