Vinhomes Royal Island hội tụ 4 giá trị trong một điểm đến

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một đô thị đảo tích hợp trọn vẹn 4 không gian gồm an cư đẳng cấp, làm việc hiện đại, giải trí sôi động và nghỉ dưỡng chuẩn resort trong một hệ sinh thái.

Nhờ hội tụ 4 giá trị, Vinhomes Royal Island (Hải Phòng) xóa nhòa ranh giới giữa an cư và đầu tư, khi mỗi tài sản thực vừa là nơi tận hưởng cuộc sống, vừa mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cũng như gia tăng giá trị dài hạn.

An cư đẳng cấp giữa thiên nhiên sông nước

Không gian sống tại Vinhomes Royal Island được kiến tạo theo triết lý “đảo trong phố, phố trong đảo”, nơi kiến trúc, cảnh quan và mặt nước hòa quyện tạo nên chuẩn sống riêng cho cộng đồng cư dân tinh hoa. Những dãy biệt thự sở hữu biển mặn sau nhà, bao quanh là hệ thống 31 công viên quy mô tới 18 ha, đem đến trải nghiệm sống xanh và tĩnh tại mỗi ngày.

Không gian sống đẳng cấp giữa thiên nhiên, đẹp tựa tranh vẽ tại Vinhomes Royal Island.

Được bao bọc bởi sông Cấm, sông Bạch Đằng và sông Ruột Lợn, đại đô thị sở hữu lợi thế hiếm có của một “thành phố trong lòng sông” - lớp ranh giới tự nhiên vừa gia tăng giá trị phong thủy, vừa đảm bảo sự biệt lập cần thiết cho cộng đồng cư dân tinh hoa. Kết hợp hệ thống an ninh đa lớp vận hành 24/7, nơi đây thiết lập tiêu chuẩn sống an toàn và riêng tư ở mức cao.

Bên cạnh không gian sống riêng tư, hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn chính là mảnh ghép hoàn thiện chuẩn sống thượng lưu. Từ Vinpearl Horse Academy, Vinpearl Golf, VinWonders, Vincom Mega Mall đến Vinmec và Vinschool; tất cả được tích hợp trong cấu trúc “thành phố 10 phút”, giúp mọi nhu cầu của cư dân từ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, mua sắm đến giải trí, tận hưởng đều hiện diện trong bán kính di chuyển ngắn.

Lập nghiệp tại tâm điểm giao thương mới

Vinhomes Royal Island đồng thời hình thành một tâm điểm giao thương mới của Hải Phòng, với hoạt động thương mại phát triển song hành cùng không gian sống cao cấp. Các tuyến phố thương mại như đại lộ Tương Lai - Hạnh Phúc đã sớm định hình diện mạo của một “downtown” sôi động, thu hút dòng khách liên tục.

Vinhomes Royal Island sở hữu tọa độ đắt giá tại vùng lõi trung tâm mới của Hải Phòng.

Điểm nhấn là dòng nhà phố song diện với 2 mặt tiền, cho phép chủ nhân linh hoạt kết hợp ở và kinh doanh hoặc khai thác cho thuê. Với diện tích sàn 78-226 m2, thiết kế 3-4 tầng, mặt tiền rộng 5-20 m, sản phẩm dễ dàng thích ứng nhiều mô hình kinh doanh như nhà hàng, cà phê, boutique hotel, showroom, văn phòng dịch vụ…

Lợi thế thương mại còn được củng cố bởi vị trí chiến lược của đô thị đảo tại Hải Phòng - cực tăng trưởng kinh tế năng động bậc nhất miền Bắc. Hệ thống cầu kết nối trực tiếp nội đô cũ cùng mạng lưới cao tốc liên vùng và sân bay quốc tế giúp việc di chuyển từ “phố cổ” Hải Phòng cùng các địa phương lân cận tới đảo Vũ Yên trở nên nhanh chóng. Nhờ đó, người dân từ nhiều khu vực dễ dàng di chuyển tới đây làm việc và kinh doanh mỗi ngày.

Giải trí sôi động với hệ sinh thái trải nghiệm hiếm có

Tại thành phố đảo Hoàng Gia, trở về nhà không đồng nghĩa khép lại nhịp sống sôi động, mà mở ra một chương trải nghiệm khác, đẳng cấp và giàu cảm hứng hơn.

Với chuỗi tiện ích biểu tượng như tổ hợp VinWonders & Safari, Vincom Mega Mall, phố đi bộ - công viên Vũ Yên… thành phố đảo nhanh chóng trở thành tâm điểm vui chơi, khám phá mới của khu vực. Nơi đây cũng ghi dấu ấn với các giải golf tầm cỡ tại sân golf 36 hố hàng đầu Đông Nam Á. Trong khi đó, Vinpearl Horse Academy với sân biểu diễn gần 1 ha và khán đài chuyên biệt thường xuyên tổ chức diễu hành, trình diễn mã thuật chuyên nghiệp, mang tới trải nghiệm đậm chất quý tộc cho cư dân thượng lưu.

Tận hưởng các màn trình diễn mã thuật chuyên nghiệp tại Vinpearl Horse Academy đã trở thành trải nghiệm quen thuộc của cư dân Vinhomes Royal Island.

Khi màn đêm buông xuống, thành phố đảo lại khoác lên diện mạo rực rỡ với những màn pháo hoa thắp sáng bầu trời. Chuỗi sự kiện quy mô lớn như “Wonder Island”, “Countdown to Greatness” hay “Road to 8Wonder”… biến nơi đây thành tâm điểm lễ hội mới của khu vực.

Nghỉ dưỡng chuẩn resort mỗi ngày

Sống tại Vinhomes Royal Island là bắt đầu ngày mới cùng ánh bình minh phản chiếu trên mặt sông phẳng lặng và khép lại bằng hoàng hôn nhuộm vàng toàn bộ không gian đảo. Bãi biển riêng sau nhà, hồ cảnh quan rộng lớn, những cung đường dạo bộ ven sông và chuỗi tiện ích ngoài trời tái hiện trọn vẹn tinh thần của một resort 5 sao.

Vinhomes Royal Island tự thân đã là một thiên đường nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hấp dẫn.

Cuối tuần vì thế không còn là hành trình rời khỏi thành phố, mà trở thành đặc quyền tận hưởng kỳ nghỉ ngay tại nơi mình sống. Sự giao thoa giữa thiên nhiên nguyên bản, tiện ích thượng lưu và hạ tầng hiện đại đã định hình Vinhomes Royal Island như chốn an cư lý tưởng cho giới thành đạt, đồng thời là tài sản tích lũy dài hạn, giàu tiềm năng tăng giá.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm và mô hình đô thị đảo tích hợp toàn diện còn rất giới hạn, Vinhomes Royal Island đang dần trở thành biểu tượng sống mới tại miền Bắc, nơi mỗi căn nhà vừa là tổ ấm, vừa là tài sản sinh lời và từng trải nghiệm sống đều gắn liền với tiềm năng tăng trưởng.