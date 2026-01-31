Vinhomes Riverside 'phiên bản Hải Phòng' chinh phục giới tinh hoa

Kế thừa tinh hoa Vinhomes Riverside, Vinhomes Royal Island đang định hình biểu tượng an cư mới, nơi bất động sản trở thành "danh thiếp hạng sang" của giới tinh hoa Hải Phòng.

Kế thừa giá trị tinh hoa từ Vinhomes Riverside (Hà Nội), cùng chuẩn mực sống sang và biệt lập, Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng) dần trở thành biểu tượng an cư mới của tầng lớp thượng lưu đất cảng - nơi bất động sản (BĐS) không chỉ để ở mà còn là “danh thiếp hạng sang” định danh vị thế chủ nhân.

Lý do giới nhà giàu luôn lựa chọn “lãnh địa riêng”

Trên thế giới, giới thượng lưu thường tập trung sinh sống tại khu đô thị khép kín, biệt lập, nơi hội tụ đồng thời 3 yếu tố cốt lõi là vị trí độc bản, nguồn cung hữu hạn và cộng đồng cư dân đồng điệu. Đây không đơn thuần là lựa chọn không gian sống, mà còn là cách bảo toàn tài sản, đảm bảo sự riêng tư, an ninh và khẳng định đẳng cấp xã hội.

Xu hướng này ngày càng rõ nét tại Việt Nam khi tầng lớp giàu và siêu giàu tăng trưởng nhanh. Theo dự báo của Knight Frank, đến năm 2028, số cá nhân sở hữu tài sản trên 10 triệu USD tại Việt Nam sẽ tăng khoảng 30% so với năm 2023. Cùng với sự gia tăng về tài sản là nhu cầu tìm kiếm không gian sống tiện nghi, mang giá trị biểu tượng.

Vinhomes Riverside là “tấm danh thiếp” của giới tinh hoa thủ đô.

Tại Hà Nội, hơn một thập kỷ trước, Vinhomes Riverside mở ra khái niệm “khu nhà giàu” với hệ thống biệt thự hạng sang, mật độ xây dựng thấp, kênh đào uốn lượn, cảnh quan sinh thái xanh mát và an ninh nhiều lớp. Dự án trở thành nơi quy tụ của giới doanh nhân thành đạt, chuyên gia cao cấp, lãnh đạo tập đoàn lớn và gia đình thượng lưu Hà Nội.

Theo thời gian, Vinhomes Riverside không chỉ là tên dự án, mà trở thành biểu tượng về chuẩn sống thượng lưu, địa chỉ mang tính định danh đẳng cấp tại thủ đô.

Tại Hải Phòng, chuẩn mực sống này được tiếp nối và nâng tầm tại Vinhomes Royal Island - đại đô thị đảo biệt lập giữa trung tâm thành phố cảng.

Vinhomes Royal Island kế thừa tinh hoa, kiến tạo biểu tượng mới

Nếu dòng sông sinh thái tạo dấu ấn cho Vinhomes Riverside, thì Vinhomes Royal Island sở hữu vị thế “thành phố trong lòng sông” với 4 mặt được bao bọc bởi sông Cấm, sông Bạch Đằng và sông Ruột Lợn.

Trên thế giới, BĐS ven sông, ven biển thường có mức giá cao hơn 40-60% so với khu vực nội địa nhờ tính khan hiếm và yếu tố phong thủy. Với Vinhomes Royal Island, lợi thế này được nhân lên khi toàn bộ khu đô thị nằm trong không gian mặt nước rộng lớn, tạo nên sự biệt lập gần như tuyệt đối.

“Ranh giới tự nhiên” này giúp dự án tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào bên ngoài, mang lại sự riêng tư - yếu tố được giới thượng lưu toàn cầu đặc biệt xem trọng. Kết hợp hệ thống an ninh đa lớp vận hành 24/7, Vinhomes Royal Island thiết lập chuẩn an toàn ở cấp độ cao cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Không gian sống tại đây còn chinh phục khách hàng có gu thẩm mỹ nhờ dấu ấn kiến trúc hạng sang, quy hoạch hài hòa thiên nhiên, mở ra tầm nhìn khoáng đạt hướng mặt nước và công viên sinh thái. Nhiều dãy biệt thự sở hữu mặt nước phía sau, kế cận hệ thống công viên quy mô đến 18 ha, mang đến trải nghiệm sống cân bằng, riêng tư nhưng giàu cảm xúc.

Sân golf, học viện cưỡi ngựa, bến du thuyền là tiện ích độc quyền của cư dân Vinhomes Royal Island.

Điểm khác biệt của Vinhomes Royal Island còn nằm ở hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, mang tính biểu tượng tại Việt Nam với sân golf quy mô hàng đầu Đông Nam Á, học viện cưỡi ngựa tiêu chuẩn quốc tế, bến du thuyền cao cấp, Vincom Mega Mall, VinWonders, hệ thống giáo dục Vinschool, chăm sóc sức khỏe Vinmec.

Tất cả tạo nên mô hình “thành phố 10 phút”, nơi các nhu cầu sống, học tập, giải trí, mua sắm đều được đáp ứng trong không gian khép kín, riêng tư và tiện nghi.

Thực tế tại Vinhomes Riverside cho thấy, khi khu đô thị hội tụ đủ 3 yếu tố vị trí độc bản, quy hoạch bài bản và cộng đồng cư dân tinh hoa, giá trị BĐS có thể tăng trưởng mạnh. Dữ liệu thị trường giai đoạn 2018-2024 ghi nhận giá BĐS tại đây tăng đến 416%.

Với lợi thế đô thị đảo lý tưởng, quy hoạch đồng bộ cùng tầm nhìn phát triển dài hạn, Vinhomes Royal Island được kỳ vọng không chỉ tái hiện mà còn vượt qua quỹ đạo tăng trưởng của dự án tiền nhiệm tại Hà Nội.

Hạ tầng hoàn thiện đưa Vinhomes Royal Island vào quỹ đạo bứt tốc giá trị.

Trong bối cảnh hạ tầng Hải Phòng bứt tốc với cao tốc, cảng biển, sân bay quốc tế và trục kết nối vùng trọng điểm, đảo Vũ Yên hứa hẹn là “trái tim mới” của thành phố. BĐS tại đây không chỉ là nơi an cư đẳng cấp, mà còn là tài sản khan hiếm, tích lũy giá trị bền vững cho nhiều thế hệ.

Từ khu đô thị đảo biệt lập, Vinhomes Royal Island đang từng bước hình thành cộng đồng cư dân tinh hoa và trở thành biểu tượng sống mới của Hải Phòng - “danh thiếp hạng sang” gắn liền đẳng cấp, vị thế và phong cách sống của chủ nhân.