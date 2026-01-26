Trung tâm chăm sóc sức khỏe Ikigai Wellness Center khai trương

Ngày 24/1, trung tâm chăm sóc sức khỏe Ikigai Wellness Center chính thức khai trương tại Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng).

Lễ khai trương diễn ra lúc 9h, song ngay từ sớm, Ikigai Wellness Center đã đón những vị khách đầu tiên.

Hệ sinh thái wellness

Không chỉ thu hút cư dân Vinhomes Royal Island, sự kiện còn đón nhiều khách hàng đến từ Hà Nội và các tỉnh lân cận - những người đang tìm kiếm chốn an cư. Với họ, đầu tư dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp không còn là tiện ích cộng thêm, mà trở thành trọng tâm của đời sống.

Ikigai Wellness Center là trung tâm chăm sóc sức khỏe phong cách Nhật đầu tiên tại Hải Phòng.

Ikigai Wellness Center được thiết kế dựa trên nguyên lý dưỡng sinh Nhật Bản. Trung tâm sở hữu hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ bể tắm khoáng nóng thay đổi theo mùa, xông hơi đá muối, bể bơi điện phân muối đến khu thiền định, yoga, trà đạo và lớp sinh hoạt cộng đồng.

Không khí buổi lễ khai trương mang đúng tinh thần Ikigai nhẹ nhàng, tĩnh tại nhưng giàu năng lượng. Trong không gian ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ và hương thảo mộc, workshop yoga giúp khách thả lỏng cơ thể, giải phóng căng thẳng và tái tạo năng lượng.

Tại khu thưởng trà, nghệ nhân trà đạo cùng khách mời tái hiện buổi “chanoyu”, trong khi âm nhạc xuyên suốt sự kiện là sự hòa quyện giữa bản nhạc truyền thống Nhật Bản và giai điệu hiện đại mang hơi thở thiền định.

Cư dân Vinhomes Royal Island trải nghiệm tiện ích mới.

Với việc khai trương Ikigai Wellness Center, tắm khoáng nóng chuẩn Nhật chính thức trở thành một phần trong đặc quyền hàng ngày của cư dân The Komorebi và The Miyabi.

Dưới tán cây xanh mát, trẻ nhỏ vui chơi bên hồ nước, còn người lớn dành nhiều thời gian hơn tại khu xông hơi đá muối Himalaya và không gian thư giãn.

“Không gian nơi đây khiến tôi quên mình đang ở Việt Nam, cứ ngỡ đang du lịch tới xứ sở Phù Tang vậy”, bà Trần Minh Tuyết, khách mời từ Hà Nội, chia sẻ.

Khu tắm khoáng nóng chuẩn Nhật Bản nhận được nhiều sự quan tâm.

Nguồn khoáng nóng được nhập khẩu từ vùng suối danh tiếng của đất nước mặt trời mọc và luân phiên thay đổi theo mùa để phù hợp với khí hậu bản địa và thể trạng người Việt. Khoáng Gero hỗ trợ hệ xương khớp, Nyuutou nuôi dưỡng làn da, Kusatsu thúc đẩy tuần hoàn máu, trong khi Hakoneshichi mang lại cảm giác ấm áp và thư giãn trong mùa lạnh.

Không cần bay nhiều giờ đến Nhật Bản, cư dân The Miyabi và The Komorebi được tận hưởng trải nghiệm đặc trưng của xứ Phù Tang hàng ngày.

Với nhiều cư dân The Komorebi và The Miyabi, giá trị của trải nghiệm không chỉ nằm ở hiệu quả chăm sóc sức khỏe, mà còn ở cảm giác được sống chậm, sống sâu và dành trọn vẹn thời gian cho bản thân.

“Tôi bị đau mỏi vai gáy kinh niên. Khi được nhân viên ở đây hướng dẫn ngâm khoáng và xông hơi đá muối, tôi thấy nhẹ nhõm và khỏe khoắn hơn hẳn”, ông Nguyễn Thành Vinh, cư dân The Miyabi, chia sẻ.

Ưu đãi lớn cho cư dân về ở sớm trước Tết

Ikigai Wellness Center là một mắt xích trong hệ sinh thái wellness quy mô lớn của The Komorebi và The Miyabi, nơi triết lý sống Nhật Bản được tái hiện đầy đủ và thực tế bậc nhất tại Việt Nam.

Trải dọc bờ sông Cấm, Ikigai Park mở ra không gian cảnh quan xanh mát rộng gần 2 ha. Thiên nhiên được giữ ở trạng thái nguyên bản nhất để cư dân sống chậm lại và kết nối thông qua hoạt động giản dị, như đi bộ giữa mảng xanh hay hít thở làn gió mát từ sông thổi vào mỗi ngày. Hồ cá koi, khu cắm trại biệt lập, sân chơi cho trẻ em, sân vận động đa năng… bố trí đan xen, tạo không gian sinh thái linh hoạt.

Ở lát cắt khác, Youth Garden đóng vai trò cân bằng năng lượng cho toàn khu. Không gian hơn 8.000 m2 được thiết kế để khuyến khích chuyển động nhẹ nhàng, từ lối dạo lát sỏi, đồi cỏ thoai thoải đến khu yoga ngoài trời, vườn thiền và lối đi men theo mặt nước. Chính triết lý đó giúp Youth Garden trở thành công trình cảnh quan đầu tiên tại Việt Nam đạt đủ điểm tiền chứng chỉ SITEs - tiêu chuẩn quốc tế về thiết kế không gian bền vững, nơi thiên nhiên dẫn dắt con người hình thành thói quen sống khỏe lâu dài.

Biệt thự The Miyabi và The Komorebi hoàn tất xây dựng, sẵn sàng đón cư dân chuyển về an cư trước Tết.

Chủ đầu tư cho biết The Komorebi và The Miyabi đang có chính sách bán hàng hấp dẫn, chào đón cư dân về an cư trước Tết. Nổi bật là những ưu đãi như hỗ trợ lãi suất lên đến 24 tháng, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng gói miễn phí sử dụng dịch vụ tại Ikigai Wellness Center trong 36-60 tháng cho cư dân nhận bàn giao đúng tiến độ. Chương trình “Chào xuân Bính Ngọ” với mức chiết khấu 6% dành cho The Komorebi và lên tới 13% cho The Miyabi cũng tiếp thêm động lực để khách hàng sớm an cư.

Sau khi Ikigai Wellness Center vận hành, hệ sinh thái sống mang tinh thần Nhật Bản tại Vinhomes Royal Island tiếp tục được hoàn thiện. Tại đây, chăm sóc sức khỏe trở thành một phần không thể tách rời trong nhịp sống hàng ngày của cư dân The Komorebi và The Miyabi, tạo nền tảng cho cuộc sống an yên, bền vững và trường thọ.