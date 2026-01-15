Vinhomes Golden Avenue vào chu kỳ tái định giá nhờ hạ tầng liên vùng

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh cùng mạng lưới hạ tầng kết nối liên vùng đang tái cấu trúc không gian phát triển của khu vực Đông Bắc.

Hội tụ loạt lợi thế về hạ tầng, pháp lý và vận hành đô thị, Vinhomes Golden Avenue bước vào năm bản lề 2026 với nhiều xung lực mạnh mẽ, mở ra chu kỳ tái định giá và tăng trưởng dài hạn.

Hạ tầng liên vùng tái định hình vai trò Móng Cái

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh với vận tốc thiết kế 350 km/h được xem là trục giao thông xương sống mới, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa 2 trung tâm kinh tế lớn hàng đầu phía Bắc. Khi hành trình từ Hà Nội tới Hạ Long chỉ còn khoảng 30 phút và tới Móng Cái chỉ còn khoảng 2-2,5 giờ, khái niệm “xa - gần” trên bản đồ đầu tư sẽ được tái định nghĩa.

Khoảng cách được “nén” lại khiến các đô thị ven biển và đô thị biên giới dần trở thành “vệ tinh mở rộng” của Hà Nội. Doanh nhân có thể đi - về trong ngày để khảo sát cơ hội, trong khi du lịch ngắn ngày và cuối tuần mở rộng, kéo theo dòng khách chất lượng cao gia tăng ổn định.

Song song với đường sắt tốc độ cao, mạng lưới cao tốc, cảng biển và logistics đang hình thành một trục phát triển liên hoàn. Trong đó, Hà Nội là trung tâm tài chính và tiêu dùng; Gia Bình là vệ tinh công nghiệp, hàng không; Hải Phòng là cửa ngõ cảng biển và logistics; Hạ Long là trung tâm du lịch, dịch vụ và Móng Cái là cửa ngõ giao thương quốc tế.

Trục liên kết này xâu chuỗi các đầu mối kinh tế thành một hệ sinh thái thống nhất. Quan trọng hơn, Móng Cái được đặt vào cùng mặt phẳng phát triển với Hạ Long, Hải Phòng và Hà Nội - những cực tăng trưởng đã định hình của miền Bắc.

Những dự án hạ tầng mới đưa Móng Cái trở thành mắt xích chiến lược trong hành lang kinh tế Bắc Bộ.

Cùng với đó, Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh cũng đang thúc đẩy việc triển khai tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái kết nối Đông Hưng (Trung Quốc), cho thấy Móng Cái đang được đặt vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế và giao thương quốc gia.

“Bản thân Móng Cái là cửa khẩu, điểm trung chuyển bắt buộc khi dòng khách và dòng thương mại từ thị trường Trung Quốc hướng về Việt Nam. Trước khi đi sâu vào nội địa, họ cần một điểm dừng chân, một không gian hưởng thụ và Móng Cái hội tụ đầy đủ điều kiện cho vai trò đó”, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, nhận định.

Vinhomes Golden Avenue - tâm điểm đón dòng dịch chuyển kinh tế vùng Đông Bắc

Khi hạ tầng kết nối thăng hạng, du lịch Móng Cái sẽ bứt tốc. Chuyển động này tạo ra nhịp sống mới cho đô thị, thúc đẩy thương mại, dịch vụ phát triển theo chiều sâu và hình thành nhu cầu bền vững về lưu trú, mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm.

“Không gian kinh tế được mở rộng nhờ hạ tầng, giá trị của Móng Cái sẽ tăng lên một cách tự nhiên. Lúc đó, yêu cầu về hạ tầng đô thị, dịch vụ, không gian sống cũng buộc phải được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Và khi giá trị khai thác kinh tế tăng, giá trị bất động sản tại khu vực này cũng sẽ được đẩy lên tương ứng”, ông Nguyễn Văn Đính nhấn mạnh.

Trong giai đoạn phát triển mới của Móng Cái, những dự án đã hoàn thiện hạ tầng, pháp lý rõ ràng và nằm tại cửa ngõ giao thương như Vinhomes Golden Avenue được xem là nhóm tài sản có lợi thế. Giá trị không chỉ đến từ triển vọng tăng trưởng theo hạ tầng, mà còn được nâng đỡ bởi dòng giao thương, du lịch và logistics mở rộng trong trung và dài hạn.

Vinhomes Golden Avenue nằm trên trục kết nối Hà Nội - Hạ Long - Hải Phòng - Móng Cái và liền kề các cửa khẩu Bắc Luân I - Bắc Luân II - Bắc Luân III, giữ vai trò điểm nút trong cấu trúc phát triển mới của khu vực. Với mô hình tích hợp ở - kinh doanh - dịch vụ, dự án có khả năng chuyển hóa dòng lưu thông liên vùng thành giá trị khai thác thực.

Vinhomes Golden Avenue là điểm sáng đầu tư nổi bật trên toàn thị trường Đông Bắc.

Đáng chú ý, Vinhomes Golden Avenue đang bước vào giai đoạn hoàn thiện pháp lý với việc triển khai các thủ tục cấp sổ. Nhiều khách hàng đã nhận được thông báo chuẩn bị hồ sơ từ đầu năm nay. Đây là cột mốc quan trọng củng cố niềm tin và sự gắn kết lâu dài của những khách hàng đã đồng hành cùng dự án từ sớm, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới cho dự án theo hướng bền vững hơn, thực chất hơn.

Năm 2026 được xem là mốc bản lề khi các trục kết nối chiến lược, pháp lý và vận hành đô thị đồng loạt hội tụ, tạo nền tảng cho quá trình tái định giá Vinhomes Golden Avenue theo đúng quy luật của thị trường. Khi dòng giao thương, du lịch và logistics vận hành thực, dự án không chỉ hưởng lợi từ kỳ vọng tăng trưởng, mà từng bước xác lập mặt bằng giá trị mới với thanh khoản ổn định và triển vọng dài hạn ngày càng rõ nét.