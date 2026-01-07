IBTimes ví Vinhomes Green Paradise là chuẩn sống thịnh vượng mới

Với mô hình tiên phong và tầm nhìn táo bạo, Vinhomes Green Paradise, ứng viên chính thức đầu tiên của “7 kỳ quan đô thị tương lai”, phát đi tín hiệu về sự vươn mình của Việt Nam.

“Từ quốc gia sở hữu thiên nhiên kỳ vĩ đến một biểu tượng toàn cầu về khát vọng và sự sáng tạo con người” là nhận định của International Business Times (IBTimes) về siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM).

Kỳ quan của tương lai phải do con người kiến tạo

Trong bài viết với tiêu đề “Vinhomes Green Paradise: Chương mới của Việt Nam trên bản đồ kỳ quan nhân loại”, IBTimes khẳng định Việt Nam đang kiến tạo dấu ấn đột phá trong dòng chảy nhân loại bằng kỳ quan do chính con người tạo nên.

“Việt Nam từng làm thế giới say mê bằng vẻ đẹp của vịnh Hạ Long, một tuyệt tác của tạo hóa, nhưng Vinhomes Green Paradise đại diện cho một cột mốc hoàn toàn khác. Đây là một kỳ quan không phải do thiên nhiên ưu ái trao tặng, mà được thiết kế, quy hoạch và xây dựng với tầm nhìn ESG++ đột phá”, tác giả viết.

Theo IBTimes, không giống như phép màu của tạo hóa, những tuyệt tác đô thị của thế kỷ 21 phải là minh chứng của trí tuệ, công nghệ và tầm nhìn phát triển bền vững.

Vinhomes Green Paradise cho thấy Việt Nam không còn chỉ tự hào về những gì mình có, mà đang đặt câu hỏi sâu sắc hơn về cách con người tạo ra di sản cho thế hệ tiếp theo. IBTimes nhìn nhận dự án là “lời tuyên bố của Việt Nam với thế giới, mang sứ mệnh kiến tạo một hình mẫu đô thị của tương lai”.

Được phát triển theo mô hình ESG++, Vinhomes Green Paradise chọn cách biến thiên nhiên thành di sản để bảo tồn, tái tạo và trao trả. Ảnh phối cảnh dự án.

Tọa lạc tại vùng sinh thái ven biển Cần Giờ của TP.HCM, kế cận khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn được UNESCO công nhận, Vinhomes Green Paradise là một siêu đô thị hiện đại với quy mô 2.870 ha, tổng chiều dài bờ biển bao quanh dự án tới 121 km, trong đó có 53 km bãi biển công cộng.

Khi hoàn thành, Vinhomes Green Paradise sẽ là siêu đô thị sở hữu đường bờ biển dài nhất Việt Nam với định hướng trở thành “siêu đô thị biển - sinh thái - công nghệ” hàng đầu khu vực, phát triển theo mô hình ESG++ với công nghệ vận hành thông minh, năng lượng xanh, được quy hoạch hài hòa giữa rừng và biển.

Siêu đô thị sở hữu một địa thế mà theo tác giả là “gần như không thể sao chép ở bất kỳ đâu trên thế giới”. Tuy nhiên, điều gây ấn tượng mạnh với truyền thông quốc tế không nằm ở quy mô gần 2.870 ha hay 121 km đường bờ biển, mà ở cách con người lựa chọn ứng xử với không gian đó. Thay vì biến thiên nhiên thành tài nguyên để khai thác, Vinhomes Green Paradise chọn cách biến thiên nhiên thành di sản để bảo tồn, tái tạo và trao trả.

Dự án hiếm hoi trên thế giới có cấu trúc ESG từ gốc rễ

Theo IBTimes, Vinhomes Green Paradise là một trong rất ít dự án trên toàn cầu được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn ESG++ ngay từ ban đầu. Phần lớn diện tích dự án được dành cho không gian mở, mặt nước, hành lang sinh thái và giao thông không phát thải. Mật độ xây dựng chỉ khoảng 16%, vốn là một con số hiếm gặp trong các đại đô thị ven biển toàn cầu.

Vinhomes Green Paradise dành phần lớn diện tích cho không gian mở, cây xanh, mặt nước… Ảnh phối cảnh dự án.

Đặc biệt, ở nhiều nơi trên thế giới, ESG vẫn chỉ là lớp vỏ được gắn thêm vào các dự án đã định hình. “Song, tại Vinhomes Green Paradise, ESG là nền tảng. Đây là một trong số rất ít dự án trên thế giới có cấu trúc ESG từ gốc rễ”, tác giả nêu bật. ESG ở đây không phải tập hợp các sáng kiến rời rạc, mà được tích hợp ngay từ bước quy hoạch đầu tiên, định hình cách thành phố này xây dựng, vận hành và phát triển.

Toàn bộ siêu đô thị hướng tới các chuẩn mực cao nhất, như BREEAM Communities và ISO 37122 cho thành phố thông minh. Mục tiêu sử dụng 100% năng lượng tái tạo, bao gồm hệ thống điện gió ngoài khơi, cùng nền tảng quản trị đô thị ứng dụng trí tuệ nhân tạo để theo dõi năng lượng, nước và phát thải carbon theo thời gian thực, cho thấy một cách tiếp cận mang tính hệ thống, không chắp vá.

Biểu tượng cho lối sống thịnh vượng của thế kỷ 21

Dù công nghệ và tiêu chuẩn quốc tế là nền tảng, IBTimes cho rằng giá trị lớn nhất của Vinhomes Green Paradise nằm ở triết lý lấy con người làm trung tâm, là nơi con người có thể sống, làm việc và tận hưởng trong một mối quan hệ hài hòa với môi trường tự nhiên.

Tác giả viết: “Hồ Lagoon 800 ha, nhà hát Blue Waves, bến du thuyền, sân golf, các trung tâm văn hóa - giải trí, tất cả đều ấn tượng. Tuy nhiên, đáng nói hơn là cách chúng được kết nối để tạo nên một trải nghiệm sống cân bằng, nhân văn và có chiều sâu. Đây là một thành phố biểu trưng cho lối sống thịnh vượng và lấy con người làm trung tâm của thế kỷ 21”.

Theo IBTimes, Vinhomes Green Paradise biểu trưng cho lối sống thịnh vượng và lấy con người làm trung tâm của thế kỷ 21. Ảnh phối cảnh dự án.

Với vị trí địa lý độc đáo đi kèm tầm nhìn phát triển vượt thời gian, Vinhomes Green Paradise được xem là biểu tượng cho nỗ lực vươn lên của Việt Nam ở thời đại mới. “Vinhomes Green Paradise chính là tuyên bố của Việt Nam với thế giới trong kỷ nguyên mới. Vingroup, tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, là biểu tượng của tinh thần đó: Dám nghĩ lớn, dám vượt qua mọi giới hạn của tư duy thông thường và tạo ra những di sản trường tồn với thời gian”, IBTimes kết luận.