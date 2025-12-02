Vinhomes Green Paradise mang tới những giá trị đặc biệt cho trẻ

Vịnh Tiên tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ là khu vườn nuôi dưỡng và kiến tạo một thế hệ ưu tú bằng giá trị tinh hoa.

Trẻ nhỏ giống như mầm cây, cần khu vườn giàu dưỡng chất để bén rễ. Nơi đó cần có thiên nhiên để bồi đắp thể chất, trường lớp chất lượng cao để khai mở trí tuệ và cộng đồng văn minh giúp soi chiếu giá trị đúng đắn và hình thành tư duy toàn cầu. Vịnh Tiên tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ chính là khu vườn nuôi dưỡng và kiến tạo một thế hệ ưu tú bằng giá trị tinh hoa.

Giáo dục tinh hoa ngay kế bên nhà

Chị Thanh An, Giám đốc Nhân sự tại một tập đoàn đa quốc gia ở phường Sài Gòn (TP.HCM), luôn thường trực nỗi lo không tên với cậu con trai duy nhất đang chuẩn bị bước vào tuổi dậy thì. "Con lớn lên trong máy lạnh, đi học có xe đưa rước. Thế giới của con thu bé lại trong màn hình iPad. Tôi sợ những đứa trẻ như thế sẽ trở thành thế hệ 'công dân trong tủ kính'", chị tâm sự.

Những trăn trở đó đưa chị An đến với Vịnh Tiên của siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ. Không đơn thuần tìm mua ngôi nhà, với chị đó còn là "hệ sinh thái trưởng thành" bù đắp khoảng trống mà nội đô chật hẹp sẽ khó mang lại cho sự phát triển của con.

Vinhomes Green Paradise được nhiều gia đình lựa chọn vì hệ sinh thái tốt cho sự trưởng thành của trẻ. Ảnh phối cảnh.

Điểm đắt giá của Vinhomes Green Paradise là sự kết nối không giới hạn giữa trường học và cuộc sống. Chỉ cách nhà vài bước chân là hệ thống giáo dục Vinschool và Brighton College. Hệ thống cơ sở vật chất tiên tiến, kết hợp chương trình giáo dục chất lượng quốc tế giúp trẻ tiếp cận tri thức hiện đại và phát triển năng lực thiết yếu của thế kỷ 21, tạo nền tảng tự tin trưởng thành và hội nhập.

Bên cạnh đó, chị An chọn Vịnh Tiên còn bởi trung tâm phát triển cộng đồng thế hệ trẻ Young Paradise Hub rộng 4,6 ha. Không gian được thiết kế như "bản đồ phát triển đa chiều" với khu năng khiếu, khu thể thao - văn hóa, không gian sinh hoạt cộng đồng, khu giải trí, khu chăm sóc và điểm vui chơi theo chủ đề. Tại đây, trẻ có cơ hội tiếp xúc với bạn bè cùng lứa, học kỹ năng mềm, theo đuổi đam mê và rèn luyện bản lĩnh trong môi trường an toàn, cởi mở, đầy cảm hứng.

"Đây chính là trường học thứ hai, nơi con hình thành sự tự tin và thói quen sống chủ động thay vì phụ thuộc vào thiết bị điện tử", chị An chia sẻ.

Những bài học trưởng thành không có trong sách vở

Với anh Quốc Hưng, một nhà đầu tư tài chính, sức hút của Vinhomes Green Paradise còn đến từ tiện ích chất lượng và cộng đồng văn minh đa văn hóa. Theo anh, đó chính là "trường đời" để con lĩnh hội bài học giá trị về cuộc sống.

Căn nhà tại Vịnh Tiên được anh Hưng ví như resort thu nhỏ, nơi trẻ được kéo ra khỏi thiết bị điện tử để hòa mình vào thiên nhiên. Chỉ cần đi bộ vài phút, hàng loạt hoạt động vui chơi - giải trí - khám phá mở ra, đủ phong phú để mỗi ngày của con đều như cuộc phiêu lưu mới.

Nổi bật trong số đó là hồ Lagoon 800 ha với đường bờ biển dài, nơi trẻ có thể nô đùa trên cát, bơi lội, chèo kayak… Cách đó không xa, 2 sân golf 155 ha với 18 hố tiêu chuẩn quốc tế giúp con tiếp xúc với môn thể thao thượng lưu từ nhỏ. Golf đòi hỏi sự kiên nhẫn, bền bỉ và thời gian luyện tập dài hạn - tố chất làm nên sự trưởng thành. Nhờ đó, trẻ không chỉ rèn sức khỏe mà còn học cách kiềm chế cảm xúc, quan sát và trân trọng thiên nhiên.

Bổ trợ cho sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ còn có VinWonders 122 ha. Đây là quần thể giải trí lớn bậc nhất Việt Nam với gần 200 trò chơi, hoạt động, show diễn - nhiều hơn so với Disneyland Hong Kong (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản) hay Universal Studios Singapore. 10 phân khu hé mở thiên đường trải nghiệm thú vị. Trong đó, Safari 20 ha với mô hình "nhốt người - thả thú" cho trẻ học hỏi thêm về thiên nhiên hoang dã. Thế giới trò chơi nước 15,5 ha với công viên nước hybrid "2 trong 1" đầu tiên trên thế giới, kết hợp khu water park truyền thống và trò chơi mạo hiểm có yếu tố nước giúp trẻ vượt qua giới hạn bản thân.

Không chỉ khỏe mạnh, giàu tri thức và trải nghiệm thực tế hơn, cư dân nhí tại Vinhomes Green Paradise còn có cơ hội nuôi dưỡng cảm xúc nghệ thuật và gu thẩm mỹ ngay từ sớm. Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) rộng 7 ha, sức chứa 5.000 chỗ, mở cánh cửa để trẻ tiếp xúc với loại hình nghệ thuật đặc sắc, gặp gỡ nghệ sĩ hàng đầu thế giới và được truyền cảm hứng để theo đuổi ước mơ lớn.

Nhà hát Sóng Xanh là nơi cư dân nhí được tiếp xúc với các môn nghệ thuật đặc sắc. Ảnh phối cảnh.

Toàn bộ tiện ích, cảnh quan tại Vinhomes Green Paradise đều mang tính độc bản, thiết kế, quy hoạch hài hòa giữa chuẩn mực quốc tế với thiên nhiên bản địa. Trẻ lớn lên giữa không gian ấy sẽ hình thành tư duy thẩm mỹ, đồng thời biết trân trọng giá trị bản sắc, cân bằng giữa hội nhập và gìn giữ nét riêng.

Vinhomes Green Paradise còn mang đến môi trường xã hội ưu tú cho sự trưởng thành của trẻ. Siêu đô thị ESG++ quy tụ cộng đồng cư dân toàn cầu là những người thành đạt, có tri thức và chuẩn mực sống cao. Điều này giúp trẻ hình thành tư duy văn minh, khả năng giao tiếp và phong thái tự tin ngay từ nhỏ. Giá trị sống của cộng đồng sẽ trở thành tấm gương gần gũi và thuyết phục để trẻ nuôi dưỡng khát vọng trở thành công dân có đóng góp tích cực trong tương lai.

"Trong văn hóa Á Đông có câu chuyện nổi tiếng là mẹ Mạnh Tử phải 3 lần chuyển nhà để tìm cho con môi trường sống tốt nhất. Trường học chất lượng trong nội đô không thiếu, nhưng môi trường để con phát triển toàn diện cả thể chất, tri thức, cảm xúc và bản lĩnh thì Vinhomes Green Paradise đáp ứng đủ. Xã hội ngày càng cạnh tranh, nếu không được chuẩn bị hành trang ngay từ hôm nay thì các con khó thành công trong tương lai", anh Hưng nhận định.