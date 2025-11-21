Vinhomes Cần Giờ - 'viên ngọc quý' đáp ứng tiêu chí của New7Wonders

Giữa hơn 90 hồ sơ từ khắp thế giới, New7Wonders đã chọn Vinhomes Green Paradise và trao chứng nhận “Ứng viên chính thức” đầu tiên của 7 kỳ quan đô thị tương lai.

Vinhomes Green Paradise được Giám đốc New7Wonders đánh giá là “đại đô thị phi thường - nơi thiên nhiên, con người và công nghệ được hòa quyện, tôn vinh lẫn nhau”, mang tinh thần mà mọi ứng viên “kỳ quan đô thị tương lai” cần hướng đến.

Vị trí địa lý độc bản

Sau chuyến đi trực tiếp trải nghiệm Vinhomes Green Paradise, điều khiến ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonders và Chủ tịch chiến dịch “7 kỳ quan đô thị tương lai”, ấn tượng nhất là cấu trúc địa lý, tự nhiên không thể sao chép của siêu đô thị lấn biển quy mô 2.870 ha. Dự án sở hữu địa thế “tựa rừng, hướng biển” hiếm có: Phía trước mở ra Thái Bình Dương với 121 km đường bờ biển, phía sau là khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ 75.000 ha được UNESCO công nhận.

Giữa trung tâm là hồ Lagoon nước mặn 800 ha lớn bậc nhất thế giới, như “trái tim xanh” duy trì nhịp đập sinh thái cho toàn siêu đô thị. Tầng tầng lớp lớp mặt nước - rừng - đại dương hòa vào nhau, tạo nên cấu trúc địa sinh học đặc biệt, nơi các tầng sinh thái hòa quyện và vận hành hài hòa như một chỉnh thể.

Điểm khác biệt lớn của Vinhomes Cần Giờ không dừng ở lợi thế tự nhiên, mà còn ở cam kết bảo vệ hệ sinh thái. Thông qua quỹ tái sinh rừng, dự án hỗ trợ phục hồi rừng ngập mặn - bộ phận quan trọng của lá chắn sinh thái TP.HCM.

Đặc biệt, không chỉ tuân thủ chuẩn mực toàn cầu của mô hình đô thị ESG, Vinhomes Green Paradise được tiên phong nâng tầm lên thành siêu đô thị ESG++, với 5 trụ cột: Môi trường, xã hội, quản trị, tái sinh và thích ứng. Điều đó đồng nghĩa phát triển đô thị tương lai không chỉ “hài hòa với thiên nhiên”, mà còn hồi đáp lại thiên nhiên bằng sự tái sinh.

Công nghệ như mạch ngầm giữ cho đô thị xanh

Nếu thiên nhiên là linh hồn, thì công nghệ là mạch ngầm vận hành của toàn siêu đô thị. Từ tầng nền móng ban đầu, dự án đã sử dụng công nghệ tái tạo tài nguyên K-DPM, biến bùn mềm thành vật liệu tôn tạo bền vững, loại bỏ hoàn toàn việc thải bỏ bùn nạo vét ra môi trường.

Các tuabin gió được đưa ra ngoài khơi cách bờ 20 km để đảm bảo sự yên tĩnh tối đa cho cư dân Vinhomes Green Paradise, dù chi phí đầu tư tăng lên nhiều lần. Ảnh minh họa.

Khi siêu đô thị hoàn thiện, hệ thống vận hành được thiết kế theo mô hình “xanh toàn diện”. Năng lượng 100% là điện sạch từ các tuabin gió ngoài khơi cách bờ 20 km và năng lượng Mặt Trời. Toàn bộ phương tiện di chuyển đều hướng đến không phát thải. Ngay cả kết nối với trung tâm TP.HCM cũng được vận hành bằng đường sắt tốc độ cao, giảm phụ thuộc vào giao thông cá nhân.

Đồng thời, các công nghệ IoT, AI, Big Data được thiết lập như “vệ sĩ thông minh”, theo dõi chất lượng môi trường, tối ưu năng lượng, cảnh báo kịp thời biến đổi khí hậu tự nhiên.

Cư dân trở thành phần quan trọng của hành trình kiến tạo

Một trong những tiêu chí quan trọng New7Wonders đặt ra cho các “kỳ quan đô thị tương lai” là việc đặt con người vào trung tâm của mọi thiết kế. Tại Vinhomes Cần Giờ, triết lý ấy được đẩy lên tầng cao mới: Con người không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà trở thành chủ thể tham gia vào quá trình kiến tạo, bảo tồn và tái sinh đô thị.

Những tiện ích đẳng cấp quốc tế, như tổ hợp vui chơi giải trí 122 ha, nhà hát Sóng Xanh 7 ha sức chứa 5.000 chỗ ngồi, quảng trường Nhà hát ngoài trời sức chứa lên đến 60.000 người, 2 sân golf 18 hố do Tiger Woods và Robert Trent Jones thiết kế, tòa tháp 108 tầng top 10 thế giới, thủ phủ kinh tế đêm Cosmo Bay… đều là những không gian văn hóa mở - nơi cư dân cùng nhau tạo nên bản sắc và tinh thần đô thị.

Giám đốc New7Wonders: “Vinhomes Green Paradise là nơi tuyệt vời để sống, làm việc và tận hưởng”.

Hệ thống chăm sóc, phát triển con người được kiến tạo bài bản với y tế Vinmec phối hợp Cleveland Clinic (Mỹ), giáo dục Vinschool và Brighton College (Anh), dưỡng lão (Vin New Horizon)… Tất cả không đơn thuần cung cấp dịch vụ mà hình thành môi trường để mỗi cư dân có thể khai mở năng lực cá nhân, nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần và kết nối cộng đồng.

Đặc biệt, cư dân Vinhomes Green Paradise không đứng ngoài hành trình bảo tồn thiên nhiên, mà trở thành lực lượng đồng hành tích cực. Từ chương trình giám sát đa dạng sinh học, hoạt động trồng cây ngập mặn, chăm sóc rừng - biển, đến mô hình phân loại rác thải tại nguồn, sử dụng 100% phương tiện điện… họ chính là những “đại sứ sinh thái” góp phần duy trì sự cân bằng của “lá phổi xanh” Cần Giờ.

Giá trị độc bản và tầm nhìn toàn cầu của Vinhomes Green Paradise thôi thúc New7Wonders đến Việt Nam để trao chứng nhận “Ứng viên chính thức” đầu tiên.

Mục sở thị hành trình kiến tạo Vinhomes Green Paradise, ông Jean-Paul de la Fuente đánh giá đây là đại đô thị ấn tượng, nơi thiên nhiên, con người và công nghệ hòa quyện, tôn vinh lẫn nhau theo cách đặc biệt. Đó cũng là tinh thần mọi ứng viên của “7 kỳ quan đô thị tương lai” cần hướng đến.

“Đây thực sự là ‘viên ngọc quý’ của Việt Nam và thế giới, là nơi tuyệt vời để sống, làm việc và tận hưởng”, ông Jean-Paul de la Fuente nói.

Người đứng đầu New7Wonders cũng tin tưởng tầm nhìn của Vingroup cùng với những giá trị của dự án sẽ giúp Vinhomes Green Paradise tạo nên “hiệu ứng kỳ quan” như cách vịnh Hạ Long đã tạo nên trước đó. Dự án sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới qua biểu tượng đô thị tương lai, khai mở động lực tăng trưởng cho du lịch, dịch vụ, đầu tư và góp phần khẳng định khát vọng và vị thế Việt Nam trên bản đồ thế giới.