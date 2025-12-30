Bản sắc sống Á Đông giữa lòng Vinhomes Grand Park

Tại Vinhomes Grand Park, không gian sống được thiết kế theo hướng cân bằng giữa tổ ấm riêng và hệ tiện ích chung, tạo điều kiện để các gia đình nhiều thế hệ vừa sống gần nhau.

Với nhiều gia đình Việt, nhiều thế hệ cùng sống chung một mái nhà là nền tảng quan trọng để duy trì sự gắn kết. Ông bà ở gần con cháu để tiện chăm sóc, làm chỗ dựa tinh thần và gìn giữ nếp nhà, cha mẹ bớt đi phần nào áp lực nuôi dạy con cái và trẻ nhỏ lớn lên trong sự hiện diện đầy đủ của nhiều thế hệ, học cách yêu thương, tôn trọng và kỷ luật từ chính đời sống gia đình.

"Tam đại đồng đường" giữa cuộc sống đô thị

Tuy nhiên, cùng với tốc độ đô thị hóa, mô hình “tam đại đồng đường” ngày càng khó duy trì. Mật độ dân cư cao, quỹ đất hạn chế khiến diện tích nhà ở tại các thành phố lớn bị thu hẹp, trong khi lối sống và nhịp sinh hoạt giữa các thế hệ dần khác biệt.

Không ít gia đình buộc phải lựa chọn giữa hai phương án: Sống chung để giữ sự gần gũi nhưng chấp nhận không gian chật chội, dễ phát sinh va chạm hoặc tách ra ở riêng để có điều kiện sinh hoạt thoải mái hơn, nhưng đánh đổi bằng khoảng cách. “Sự đứt gãy” thế hệ, vì thế, không đơn thuần bắt nguồn từ khác biệt lối sống, mà từ chính ngôi nhà không còn khả năng dung hòa nhiều nhịp sinh hoạt khác nhau.

Cuộc sống hiện đại khiến cho mô hình “tam đại đồng đường” khó duy trì, tiếp nối.

Trước bài toán ấy, Vinhomes Grand Park trở thành lời giải khi được phát triển trên quy mô lớn, với không gian và hệ tiện ích được tổ chức đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sống của các gia đình đa thế hệ.

Thay vì thu hẹp đời sống gia đình trong phạm vi căn hộ, đại đô thị mở rộng không gian sinh hoạt thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi các thế hệ có thể gặp gỡ và gắn kết hàng ngày.

Theo đó, mô hình “tam đại đồng tòa, tứ đại đồng khu” được hình thành như một hướng tiếp cận hoàn toàn mới, giúp các thế hệ không cần sống chung nhà nhưng vẫn gần nhau để duy trì sự gắn kết.

Tiêu chuẩn sống "grand" cho gia đình đa thế hệ

Sở hữu quỹ đất lớn lên đến 271 ha, Vinhomes Grand Park mang đến một chuẩn sống thật sự “Grand” (rộng lớn) cho các thế hệ cư dân. Công viên trung tâm 36 ha với hệ thống 15 công viên chủ đề độc đáo, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec đang thi công, quy mô khoảng 36.000 m2, Phòng khám đa khoa Vinmec ngay trong Vincom Mega Mall 50.000 m2, sân tập golf 2 tầng, 2 trường học Vinschool chất lượng giáo dục quốc tế, loạt sân tập pickleball, các tuyến phố thương mại dịch vụ, phố đi bộ, bến du thuyền… đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cư dân mọi lứa tuổi, từ học tập, làm việc, rèn luyện, chăm sóc sức khỏe đến mua sắm, giải trí, nghỉ dưỡng…

Diện tích mảng xanh của đại đô thị cũng lớn hàng đầu TP.HCM với hơn 11.000 cây bóng mát, 1.000 cây cổ thụ, mang tới cho mỗi cư dân 16 m2 diện tích cây xanh, mặt nước và tiện ích công cộng để tận hưởng một cuộc sống thư thái đúng nghĩa.

Không gian sống lý tưởng tại Vinhomes Grand Park giúp cư dân đa dạng lứa tuổi tìm được tiếng nói chung.

Tổ hợp tiện ích all-in-one này được bố trí xuyên suốt toàn đại đô thị, giúp các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của cư dân được mở rộng ra ngoài không gian căn hộ một cách liền mạch. Công viên, đường dạo, quảng trường sinh hoạt, vườn nướng BBQ, tiện ích thể thao, giải trí… đều trở thành nơi vui chơi, thư giãn, sinh hoạt, kết nối các thành viên trong gia đình.

"Từ ngày về Vinhomes Grand Park, gia đình tôi sinh hoạt lành mạnh và gắn kết hơn. Đặc biệt, không chỉ có tiện ích, đại đô thị còn phát triển các câu lạc bộ cộng đồng. Ngày lễ Tết, hay các dịp cuối tuần thường xuyên có sự kiện thể thao, giao lưu văn nghệ, thăm khám sức khỏe, lớp học kỹ năng hay phát động sống xanh, bảo vệ môi trường… từ đó đại đô thị như ngôi nhà lớn của hơn 70.000 cư dân", chị Thanh Hoa, cư dân khu The Beverly, chia sẻ.

Để mô hình "tam đại đồng tòa, tứ đại đồng khu" vận hành trọn vẹn, không gian sống trong từng căn hộ vẫn giữ vai trò nền tảng. Tại Vinhomes Grand Park, căn hộ 3 phòng ngủ diện tích khoảng 80 m2 trở thành lựa chọn phù hợp cho các gia đình nhiều thế hệ.

Cấu trúc và cách bài trí căn hộ được thiết kế theo hướng mỗi thế hệ đều có không gian riêng để nghỉ ngơi, làm việc hoặc học tập. Trong khi đó, khu vực sinh hoạt chung như phòng khách và phòng bếp vẫn đủ rộng để duy trì những thói quen gắn kết như ăn tối cùng nhau, trò chuyện cuối ngày hay sum họp cuối tuần.

Căn hộ 3 phòng ngủ tại Vinhomes Grand Park được nhiều gia đình đa thế hệ lựa chọn.

Với không gian sống tiện nghi và hệ tiện ích tích hợp theo mô hình all-in-one, mô hình "tam đại đồng tòa, tứ đại đồng khu" tại Vinhomes Grand Park dần hình thành như một tiêu chuẩn sống phù hợp với đời sống hiện đại.

Các thế hệ vẫn ở gần nhau, hiện diện trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng mỗi người đều có khoảng không gian riêng thoải mái và mọi nhu cầu đều ở trong tầm tay. Nhờ vậy, những giá trị gia đình không bị phai nhạt, mà tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong một đại đô thị hiện đại, văn minh.