Vinhomes Global Gate bắt nhịp xu thế hạ tầng kiến tạo 'nội đô mới'

Cầu Tứ Liên, vành đai 4, metro số 4 và đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đang từng bước định hình khu Đông Bắc như một "nội đô mới" của thủ đô.

Trong bức tranh đó, Vinhomes Global Gate giữ vai trò trung tâm giao thương. Đó là nơi bất động sản thương mại được quy hoạch chuyên biệt theo chuẩn quốc tế, với khả năng tạo dòng tiền ổn định và bền vững.

Hạ tầng định vị "nội đô mới" của Hà Nội

Nhìn lại quá trình dịch chuyển không gian đô thị Hà Nội có thể thấy rõ quy luật: Nơi nào hội tụ hạ tầng chiến lược, nơi đó trở thành trung tâm mới. Phía tây từng bứt phá nhờ đại lộ Thăng Long, trong khi phía đông nam tăng tốc cùng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện tại, khu Đông Bắc với tâm điểm là Đông Anh, đang bước vào quỹ đạo tương tự, nhưng ở quy mô và tầm vóc lớn hơn.

Cầu Tứ Liên là mắt xích quan trọng đầu tiên. Khi thông xe vào năm 2027, cây cầu sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Đông Anh tới lõi nội đô cũ chỉ 5 phút, xóa nhòa ranh giới "bên kia sông Hồng" từng tồn tại suốt nhiều thập kỷ.

Song song với đó, tuyến metro số 4 trong tương lai và tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh dự kiến vận hành thương mại năm 2028. Điều này sẽ mở ra khả năng kết nối xuyên vùng, đưa Đông Bắc trở thành điểm trung chuyển quan trọng giữa trung tâm thủ đô, sân bay Nội Bài, sân bay Gia Bình, thủ phủ du lịch Hạ Long và rộng hơn là cả hành lang kinh tế ven biển phía bắc.

Hạ tầng kết nối đa dạng, đồng bộ đưa Vinhomes Global Gate trở thành trung tâm giao thương sầm uất. Ảnh phối cảnh.

Trong khi đó, sự hiện diện đồng thời của vành đai 4 và vành đai 3.5 cùng với trục đường Trường Sa, giúp Đông Anh kết nối linh hoạt tới các khu vệ tinh lớn, trung tâm công nghiệp, logistics. Đặc biệt, Đông Anh còn nằm trong trục cảnh quan đại lộ sông Hồng vừa được khởi công. Đây là không gian phát triển mới mang tính biểu tượng, nơi hội tụ các trung tâm văn hóa, thương mại, dịch vụ quy mô lớn trong tương lai.

Tại trung tâm của mạng lưới hạ tầng này, Vinhomes Global Gate chính là "điểm neo" đô thị. Với vị trí kế cận Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC), Vinhomes Global Gate không chỉ hưởng lợi từ dòng khách sự kiện, triển lãm, hội nghị quanh năm, mà còn đóng vai trò cửa ngõ giao thương của toàn khu Đông Bắc. Đây là yếu tố then chốt giúp Vinhomes Global Gate vượt lên trên khái niệm một dự án BĐS đơn thuần, để trở thành cực phát triển, tương đương “downtown mới” từng làm thay đổi diện mạo nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Lợi thế tạo dòng tiền bền vững

Nếu hạ tầng là điều kiện cần để tái cấu trúc đô thị, hình thành "nội đô mới", thì quy hoạch và mô hình phát triển là điều kiện đủ để tạo ra dòng tiền bền vững. Ở khía cạnh này, BĐS thương mại tại Vinhomes Global Gate cho thấy sự bắt nhịp rõ nét với xu thế toàn cầu.

Tại các biểu tượng thương mại hàng đầu thế giới như Ginza (Tokyo), Orchard Road (Singapore) hay Times Square (New York), nguyên tắc quy hoạch cốt lõi luôn được duy trì: Tách biệt hoàn toàn giữa không gian kinh doanh và không gian ở. Các tuyến phố thương mại, tổ hợp bán lẻ, dịch vụ được thiết kế chuyên biệt nhằm tối ưu lưu lượng khách, thời gian vận hành và trải nghiệm tiêu dùng.

Vinhomes Global Gate đi theo đúng xu hướng đó. BĐS thương mại tại đây được quy hoạch chuyên biệt ngay từ đầu, với định hướng ngành hàng rõ ràng, tránh trùng lặp và tạo sự bổ trợ lẫn nhau giữa các loại hình kinh doanh. Mỗi mặt bằng không tồn tại đơn lẻ mà là một mắt xích trong tổng thể không gian thương mại, dịch vụ được thiết kế để dẫn dắt dòng khách và gia tăng thời gian họ dừng chân, mua sắm, trải nghiệm.

Toàn bộ hệ thống được vận hành bởi Vincom Retail - đơn vị có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam. Thay vì để nhà đầu tư tự xoay xở, sự hỗ trợ của Vincom Retail đảm bảo tính khả thi trong triển khai, biến từng mặt bằng thành một "điểm đến" thực thụ, có khả năng thu hút và giữ chân khách hàng.

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là phòng cháy chữa cháy được đầu tư đồng bộ, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật. Điều này đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh, đồng thời tạo sự yên tâm cho nhà đầu tư trong bối cảnh yêu cầu pháp lý ngày càng chặt chẽ.

Vincom Retail quản lý vận hành, bảo đảm chuẩn mực khai thác và dòng khách ổn định cho BĐS thương mại Vinhomes Global Gate. Ảnh phối cảnh.

Ngày nay, thương mại đô thị đang dịch chuyển mạnh sang mô hình walkable - mixed-use - community-led: Không gian đi bộ thuận tiện, đa chức năng và được dẫn dắt bởi cộng đồng người dùng thực. Trong bối cảnh đó, BĐS thương mại Vinhomes Global Gate, với lợi thế nằm trong đại đô thị quy mô lớn, cộng hưởng dòng khách từ VEC và hệ thống hạ tầng liên vùng, đang đi đúng quỹ đạo, mở ra khả năng khai thác kinh doanh bốn mùa trong năm.

Từ góc độ tài chính, BĐS thương mại tại Vinhomes Global Gate được hậu thuẫn bởi chính sách bán hàng ưu việt. Cam kết lợi nhuận tiền thuê lên tới 35% trong 5 năm giúp khách hàng sớm nhìn thấy dòng tiền; chính sách hỗ trợ lãi suất 0% cho khoản vay tới 70% giá trị sản phẩm trong 24 tháng, cùng ưu đãi miễn phí dịch vụ 5 năm, góp phần giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu vận hành.

Trong dài hạn, khi các công trình hạ tầng trọng điểm lần lượt hoàn thiện và khu Đông Bắc chính thức bước vào vai trò "nội đô mới" của Hà Nội, BĐS thương mại tại Vinhomes Global Gate sẽ không chỉ duy trì dòng tiền ổn định, mà còn gia tăng giá trị theo thời gian, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư đi trước đón đầu.