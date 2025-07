Vingroup thu 130.000 tỷ, lãi 4.500 tỷ đồng sau 6 tháng

Vingroup lãi 2.265 tỷ đồng trong quý II, gấp 3,2 lần cùng kỳ năm trước, nhờ phát sinh khoản thu đột biến hơn 18.000 tỷ đồng. Tính chung 6 tháng, doanh nghiệp lãi ròng hơn 4.500 tỷ.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup. Ảnh: VIC.

Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II, cho biết doanh thu thuần hợp nhất trong kỳ đạt 46.312 tỷ đồng , tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu nhích nhẹ nhưng giá vốn bán hàng tăng 23% lên 43.395 tỷ đồng , dẫn đến biên lợi nhuận gộp của công ty giảm từ 16,5% xuống còn 6,3%.

Trong kỳ, công ty cắt giảm được hơn 350 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, tuy nhiên chi phí tài chính và chi phí và bán hàng lại tăng mạnh lần lượt 2.618 tỷ và 1.600 tỷ. Ngoài ra, khoản thu từ hoạt động tài chính cũng sụt giảm từ 10.300 tỷ đồng xuống còn 2.537 tỷ.

Các yếu tố này khiến hoạt động kinh doanh quay lại trạng thái lỗ sau 5 quý có lợi nhuận dương, trong đó khoản lỗ quý II vừa qua là 13.908 tỷ đồng .

Đáng chú ý, trong kỳ kinh doanh gần nhất, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng phát sinh khoản thu nhập lên tới 18.460 tỷ đồng , khoản này không được thuyết minh cụ thể trong báo cáo tài chính. Số thu bất thường này đã trở thành động lực quan trọng giúp công ty tăng trưởng lợi nhuận gấp 3,2 lần, lên mức 2.265 tỷ đồng .

VINGROUP LÃI LỚN QUÝ II/2025 NHỜ KHOẢN THU NHẬP BẤT THƯỜNG Nguồn: BCTC Vingroup. Nhãn I/2022 II III IV I/2023 II III IV I/2024 II III IV I/2025 II Doanh thu tỷ đồng 18229 13384 28742 41168 38963 47295 47948 27428 21739 42327 62850 62152 84053 46312 Lãi sau thuế

512 533 506 410 589 400 567 495 1335 719 2015 1208 2243 2265

Lũy kế nửa đầu năm, Vingroup đạt 130.366 tỷ đồng doanh thu, gấp đôi doanh thu nửa đầu năm 2024, ghi nhận sự thay đổi tích cực từ các lĩnh vực bất động sản nhà ở, công nghiệp, du lịch - nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất nửa đầu năm đạt 4.509 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản Vingroup đạt trên 964.400 tỷ đồng , tăng 15% so với cuối năm ngoái.

Với trụ cột Công nghệ - Công nghiệp, tập đoàn cho biết VinFast tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, với việc bàn giao 72.167 ôtô điện ra thị trường toàn cầu, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2024. Tại thị trường trong nước, VinFast duy trì vị thế dẫn đầu thị trường ôtô với 67.569 xe được bàn giao trong 6 tháng đầu năm.

Đặc biệt, 3 mẫu xe VF 3, VF 5 và VF 6 tiếp tục đứng đầu danh sách các mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam. Ở mảng xe máy điện, VinFast lập kỷ lục mới với 114.484 xe được bàn giao, tăng 5,5 lần so với cùng kỳ.

Từ tháng 6, VinFast triển khai chuỗi sự kiện đổi xe xăng lấy xe điện. Công ty cũng ra mắt các dòng phương tiện công cộng và vận tải chuyên dụng, tiêu biểu là mẫu xe buýt nhỏ EB 6 kèm phiên bản dành cho học sinh và mẫu xe tải điện mini EC Van.

Cùng với đó, VinFast cũng nâng cao năng lực sản xuất với việc khánh thành nhà máy ôtô thứ hai tại Việt Nam tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), với công suất lên đến 200.000 xe/năm.

Tại thị trường quốc tế, VinFast đẩy mạnh mở rộng hệ sinh thái tại châu Á với nhiều thỏa thuận hợp tác đại lý và trung tâm dịch vụ mới tại Ấn Độ, Indonesia và Philippines - những thị trường có dư địa tăng trưởng xe điện.

Hai nhà máy sản xuất ôtô tại Ấn Độ và Indonesia cũng sẽ sớm được đưa vào hoạt động nhằm phục vụ hai thị trường trọng điểm này.

Ở khối Thương mại dịch vụ, nửa đầu năm, Vingroup ghi nhận tổng doanh thu từ bán bất động sản đạt 70.500 tỷ đồng , tăng gần gấp 3 so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Vinhomes tiếp tục dẫn dắt đà phục hồi của thị trường bất động sản, với doanh số bán hàng đạt 67.500 tỷ đồng và doanh số chưa ghi nhận đạt 138.200 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý II.

Trong lĩnh vực Du lịch nghỉ dưỡng, với đà phục hồi mạnh mẽ của ngành, Vinpearl ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Tổng doanh thu vận hành của Vinpearl đạt 7.900 tỷ đồng , trong đó doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn trên toàn hệ thống (bao gồm cả các cơ sở do Vinpearl trực tiếp sở hữu và các cơ sở do Vinpearl quản lý) đạt khoảng 5.100 tỷ, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ VinWonders (bao gồm các cơ sở được VinWonders quản lý) đạt mức 2.400 tỷ đồng , tăng 32%.

Trong quý II vừa qua, Vinpearl chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE với mã VPL, trở thành doanh nghiệp vốn hóa tỷ USD tiếp theo thuộc hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.