Vingroup khởi công khu đô thị lớn nhất lịch sử

- Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bắt đầu từ 7h30 sáng nay với điểm cầu trung tâm tại dự án Khu đô thị thể thao Olympic (Hà Nội).
- Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, có tổng cộng 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật dịp này với tổng mức đầu tư trên 3,4 triệu tỷ đồng.
- Một số dự án đặc biệt lớn khởi công, khánh thành sáng nay: Khu đô thị thể thao Olympic (TP Hà Nội), tổng vốn hơn 925.000 tỷ đồng; Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội, tổng vốn khoảng 855.000 tỷ đồng; Cảng hàng không Quốc tế Long Thành - giai đoạn 1 (Đồng Nai), tổng vốn trên 110.000 tỷ đồng…
- Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành, địa phương trực tiếp tham dự, chỉ đạo tại các điểm cầu.
Máy bay Vietjet, Bamboo Airways từ Tân Sơn Nhất vừa hạ cánh sân bay Long Thành
Lúc 8h24, chuyến bay của Vietjet mang số hiệu VJ038 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất đã hạ cánh tại sân bay Long Thành. Đến khoảng 8h35, máy bay Bamboo Airways cũng từ sân bay Tân Sơn Nhất hạ cánh tại "siêu" sân bay mới. Ảnh: Quang Thông.
Chuẩn bị động thổ tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ
Tại xã Cần Giờ, từ 8h sáng, nhiều thiết bị máy móc đã được tập kết để chuẩn bị cho lễ khởi công tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ. Dự kiến, lễ khởi công có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.
Dự án do VinSpeed (công ty thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, có điểm đầu tại Công viên 23/9 (quận 1 cũ) và điểm cuối tại khu đất 39 ha tiếp giáp Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Tuyến đi qua 8 xã, phường: Bến Thành, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ, với diện tích sử dụng đất hơn 328 ha.
Tuyến được thiết kế đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, chiều dài tuyến chính hơn 54 km. Giai đoạn 1 đầu tư hai ga Bến Thành và Cần Giờ; giai đoạn 2 dự kiến bổ sung bốn ga gồm Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh. Depot và Trung tâm điều khiển (OCC) được bố trí tại xã Cần Giờ.
Ảnh: Liên Phạm.
Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương tại lễ khởi công 'siêu' dự án 855.000 tỷ đồng
Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương có mặt tại lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Tại "siêu" dự án với tổng vốn khoảng 855.000 tỷ đồng này, Tập đoàn Thaco cùng công ty con Đại Quang Minh là hai trong các thành viên tham gia liên danh đầu tư dự án cùng với Văn Phú Invest, MIK Group, T&T Group và Tập đoàn Hòa Phát.
Trước đó, dự án được liên danh Văn Phú - MIK Group - Đại Quang Minh đề xuất thực hiện, với Đại Quang Minh là đơn vị đại diện. Đến nay, liên danh nhà đầu tư xuất hiện thêm Tập đoàn Hòa Phát của "vua thép" Trần Đình Long và T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển).
Ảnh: Quang Thắng.
Chuyến bay chở khách đầu tiên chính thức hạ cánh xuống sân bay Long Thành
Chuyến bay VN1 của Vietnam Airlines đã chính thức hạ cánh xuống sân bay Long Thành lúc 8h18. Chuyến bay được khai thác bằng tàu bay Boeing 787 Dreamliner, chở Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và gần 100 hành khách. Ảnh: Diệu Thanh.
Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng xuất hiện tại lễ khởi công dự án Khu đô thị thể thao Olympic
Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng (giữa) và Chủ tịch Vinhomes Phạm Thiếu Hoa (trái) đã có mặt tại lễ khởi công dự án Khu đô thị thể thao Olympic. Đây là nơi đặt điểm cầu trung tâm của lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án trên cả nước sáng nay.
Dự án Khu đô thị thể thao Olympic có diện tích hơn 9.171 ha, trải rộng trên địa bàn 11 xã, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ là khu đô thị lớn nhất Việt Nam.
Ảnh: Đinh Hà.
'Siêu' liên danh triển khai 'siêu' dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 2 "siêu" dự án của TP Hà Nội cũng như cả nước khởi công sáng nay.
Với tổng vốn đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng, dự án có quy mô 11.000 ha, đi qua 19 phường, xã của Thủ đô, bao gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng hơn 2.100 ha giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị. Tiến độ dự kiến hoàn thành vào năm 2030.
Dự án này được triển khai bởi "siêu" liên danh các nhà đầu tư Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Hòa Phát, Thaco và T&T Group. Đơn vị thi công là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, thuộc Binh đoàn 12, Bộ Quốc Phòng. Ước tính đến đầu năm 2025, tổng tài sản của liên danh nhà đầu tư dự án đạt trên 500.000 tỷ đồng.
Ảnh: Quang Thắng.
Hình ảnh mới nhất tại dự án Khu đô thị thể thao Olympic hơn 925.000 tỷ đồng
Khu đô thị thể thao Olympic ở Hà Nội là dự án có quy mô lớn nhất được khởi công, khánh thành sáng nay. Ảnh: Đinh Hà.
Tại điểm cầu trung tâm đặt tại dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (Hà Nội), công tác chuẩn bị cho lễ khởi công đã sẵn sàng từ 7h sáng. Dự án có diện tích hơn 9.171 ha, trải rộng trên địa bàn 11 xã, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ là khu đô thị lớn nhất Việt Nam.
Sở hữu vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía nam Hà Nội, Khu đô thị thể thao Olympic nằm ở tâm điểm các tuyến vành đai 3.5, vành đai 4, Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đặc biệt là kế cận ga Ngọc Hồi, mở ra hướng phát triển đô thị thể thao kết hợp với giao thông công cộng hiện đại đầy tiềm năng.
Dự án được quy hoạch thành 4 khu với mục tiêu kiến tạo đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế Thủ đô Hà Nội trên bản đồ thể thao - văn hóa châu lục và quốc tế, tạo động lực phát triển bền vững trong nhiều thập kỷ.
Theo kế hoạch, Khu liên hợp thể thao và sân vận động sẽ hoàn thành vào quý II/2030; toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành năm 2035.
Ảnh: Đinh Hà.
Sáng nay cả nước thông xe hơn 3.500 km đường cao tốc
Hình ảnh cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn "về đích" sáng nay. Ảnh: HHV.
Theo Bộ Xây dựng, sáng nay cả nước sẽ hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.513 km đường cao tốc, gồm 3.188 km tuyến chính và 325 km đường dẫn; dự kiến đến hết năm nay sẽ hoàn thành 3.813 km, gồm 3.345 km tuyến chính và 458 km đường dẫn.
Một số dự án cao tốc khánh thành, thông xe kỹ thuật sáng nay do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản là dự án nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ, Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, dự án thành phần 2 cao tốc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu...
Ảnh cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn: HHV.
Khánh thành nhà ga T2 sân bay Nội Bài mở rộng với công nghệ hiện đại
Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự lễ khánh thành nhà ga T2 sân bay Nội Bài mở rộng sáng nay. Ảnh: Minh Khánh.
Sau hơn 18 tháng thi công, dự án mở rộng nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã chính thức khánh thành và đưa vào khai thác sáng nay.
Tham dự buổi lễ khánh thành có Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo các ban, ngành. Sau khi cắt băng, Phó thủ tướng đã lên chuyến bay VN681 hướng đến sân bay Long Thành.
Trên đường ra máy bay, lãnh đạo Chính phủ đã trải nghiệm các công nghệ, thiết bị mới hiện đại tại nhà ga T2. Hiện, nhà ga đã được mở rộng lên 3 khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu hành khác, điểm nhấn là 6 máy soi chiếu 3D thế hệ mới và 3 máy quét cơ thể (Body Scanner), đạt chuẩn TSA. Hệ thống cửa xuất nhập cảnh tự động (Autogate) cũng được bố trí tại khu vực Công an cửa khẩu và kiểm soát thẻ lên tàu bay.
Sự kết hợp giữa hệ thống xuất nhập cảnh tự động và các thiết bị sinh trắc học giúp quy trình xuất nhập cảnh và kiểm tra an ninh diễn ra nhanh chóng, giảm thiểu tối đa thời gian xếp hàng chờ đợi.
Ảnh: Minh Khánh.
Sân bay Long Thành đã sẵn sàng
Công tác chuẩn bị tại sân bay Long Thành đã hoàn thiện. Ảnh: Quang Thông.
Ở thời điểm hiện tại, các đơn vị cung cấp nhiên liệu, dịch vụ mặt đất, an ninh, cứu hỏa... ở sân bay Long Thành đã vào vị trí, sẵn sàng đón 3 chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways lần lượt hạ cánh.
Ảnh: Quang Thông.
Máy bay Boeing của Vietnam Airlines hướng về sân bay Long Thành
Hàng chục hành khách làm thủ tục lên chuyến bay từ Nội Bài đi Long Thành sáng nay. Ảnh: Việt Linh.
Sáng sớm 19/12, chiếc máy bay mang số hiệu VN1 đã cất cánh từ Nội Bài (Hà Nội) hướng về sân bay Long Thành (Đồng Nai), dự kiến mất khoảng 1 giờ 38 phút.
Chuyến bay được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay Boeing 787 Dreamliner, chuyên chở Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và gần 100 hành khách.
Điểm đặc biệt của chuyến bay hôm nay là những chiếc vé lên tàu bay được in cờ Tổ Quốc, cờ Đảng, cùng dòng chữ "Chào mừng chuyến bay đầu tiên tới sân bay Long Thành.
Ảnh: Việt Linh.