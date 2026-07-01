VinEnergo, T&T, FLC cùng loạt đại gia đang đổ dồn vào Đắk Lắk

Đắk Lắk đang trở thành điểm đến của hàng loạt "ông lớn" như VinEnergo, T&T, FLC, Xuân Thiện... khi các doanh nghiệp này cùng đăng ký nghiên cứu, khảo sát đầu tư nhiều dự án lớn.

Hạ tầng ngày càng hoàn thiện và quỹ đất rộng mở giúp Đắk Lắk trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư lớn trong giai đoạn mới. Ảnh: Thảo Quyên.

Cuối tháng 6 vừa qua, tại Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư, tỉnh Đắk Lắk đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 40.000 tỷ đồng . Đồng thời địa phương này cũng ký bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác và chủ trương khảo sát đầu tư đối với 78 dự án khác, có tổng vốn dự kiến hơn 1,02 triệu tỷ đồng .

Trong nhóm 25 dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, nhiều dự án có quy mô lớn, tập trung ở các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp và phát triển đô thị.

Ở lĩnh vực năng lượng, nổi bật là dự án Nhà máy điện mặt trời nổi Srêpốk 3 do CTCP Điện mặt trời Srepok 3 làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 361 ha, công suất 304 MW, tổng vốn đầu tư 7.660 tỷ đồng .

Liên danh CTCP Tập đoàn Thái Bình Dương - CTCP Đầu tư & Phát triển Năng lượng Thuận Phong cũng tham gia đầu tư dự án Nhà máy điện gió Thuận Phong Đắk Lắk, tổng mức đầu tư 3.840 tỷ đồng . CTCP Capella Quảng Nam là chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Xuân Đông, tổng vốn hơn 3.800 tỷ đồng .

Ngoài ra, CTCP Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Hòa Bình và CTCP Điện gió Nguyên Thảo cũng được trao quyết định để triển khai dự án Nhà máy điện gió NT1 và NT2, với tổng vốn hơn 3.800 tỷ đồng . Trong khi CTCP Solar Tân Thành dự kiến thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Tây Hòa 3 với tổng vốn 1.330 tỷ đồng .

Trong lĩnh vực công nghiệp, Tổng CTCP Xây dựng công trình giao thông 5 được trao quyết định đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Xuân Tây, quy mô khoảng 392 ha, với tổng vốn 4.700 tỷ đồng .

Ở lĩnh vực phát triển đô thị, CTCP Cloud Land sẽ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội xã An Phú, TP Tuy Hòa (nay là phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk), tổng vốn hơn 2.580 tỷ đồng . Liên danh Việt Phú An dự kiến triển khai dự án Khu dân cư nông thôn mới xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột với tổng mức đầu tư 1.987 tỷ đồng …

Loạt "đại gia" hội tụ về Đắk Lắk

Bên cạnh các dự án đã được trao quyết định đầu tư, địa phương này cũng ghi nhận 78 dự án được ký bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác và chủ trương khảo sát đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 1,02 triệu tỷ đồng , trải rộng trên nhiều lĩnh vực.

Trong lĩnh vực năng lượng và đô thị, Tập đoàn Xuân Thiện nổi bật với dự án Nhà máy điện mặt trời và điện gió với tổng công suất 5.000 MW, cùng tổ hợp chăn nuôi chất lượng cao sử dụng năng lượng tái tạo. Tổng vốn dự kiến khoảng 192.000 tỷ đồng .

Cũng góp mặt trong danh sách này, CTCP Năng lượng VinEnergo (thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup) đăng ký nghiên cứu các dự án điện gió và điện mặt trời với công suất khoảng 6 GW, tổng vốn khoảng 121.460 tỷ đồng .

Đáng chú ý, CTCP Tập đoàn T&T của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển) đã đăng ký nghiên cứu cùng lúc 3 dự án, gồm Khu đô thị hỗn hợp cửa ngõ phía Đông Buôn Ma Thuột; Khu đô thị xanh, thông minh và sinh thái phía Tây đô thị Tuy Hòa; và dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh, với tổng mức đầu tư khoảng 114.630 tỷ đồng .

Trong khi đó, Tập đoàn BIN Corporation đăng ký nghiên cứu phát triển hạ tầng KCN Hòa Thành thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên và Tổ hợp hạ tầng Trung tâm dữ liệu AI hoàn chỉnh sử dụng năng lượng tái tạo, với tổng vốn khoảng 54.400 tỷ đồng .

Danh sách các nhà đầu tư lớn còn có sự xuất hiện của CTCP Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết khi tham gia đăng ký nghiên cứu các dự án bất động sản đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và năng lượng tái tạo, tổng vốn khoảng 25.000 tỷ đồng .

Cũng trong lĩnh vực năng lượng, Công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên đã đăng ký nghiên cứu các dự án điện gió, điện mặt trời tại phía Đông Đắk Lắk với công suất khoảng 920 MW, tổng mức đầu tư 28.570 tỷ đồng ; CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam nghiên cứu 2 nhà máy điện gió và 2 nhà máy điện mặt trời nổi, tổng vốn 19.230 tỷ đồng .

Ngoài ra, một loạt nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực bất động sản nhà ở, công nghiệp, hạ tầng giao thông... cũng đã đăng ký đầu tư tại tỉnh Đắk Lắk thông qua hàng loạt dự án với vốn đầu tư từ vài nghìn tỷ cho tới hơn chục nghìn tỷ đồng.

Các nhà đầu tư nổi bật trong số này phải kể tới Tập đoàn Đèo Cả với dự án cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk (CT.23); Tập đoàn Hòa Phát với loạt dự án KCN Hòa Tâm, bến cảng Bãi Gốc, tổ hợp gang thép Hòa Phát tại KCN Hòa Tâm; Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Vĩnh Gia với dự án Trung tâm Logistics tại Đông Hòa gắn với cảng cạn (ICD) phục vụ Cảng Vũng Rô và Cảng Bãi Gốc thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên...