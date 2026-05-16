Dự án Đắk Lắk Center 'ngủ quên' 20 năm giữa trung tâm Buôn Ma Thuột

|
Dự án Trung tâm văn hóa thương mại và dịch vụ tổng hợp Đắk Lắk (còn gọi Đắk Lắk Center) nằm ngay mặt tiền số 33 đường Nguyễn Tất Thành, phía sau giáp đường Trường Chinh, rộng 3.385 m2 và đã “bất động” suốt gần 20 năm qua.
|
Khu đất xây dựng công trình được UBND tỉnh Đắk Lắk giao Công ty cổ phần đầu tư Cao Nguyên (trụ sở tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) thuê trong thời hạn 50 năm, kể từ tháng 11/2007.
|
Sau thời gian triển khai, đến tháng 12/2017, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành văn bản chấm dứt hoạt động của Dự án Trung tâm Văn hóa, thương mại và dịch vụ tổng hợp Đắk Lắk. Lý do là chủ đầu tư không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký đầu tư.
|
Tháng 8/2018, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định cho phép Công ty cổ phần đầu tư Cao Nguyên gia hạn tiến độ sử dụng đất là 24 tháng kể từ ngày 29/12/2017 đến ngày 29/12/2019 để xử lý tài sản trên đất.
|
Trong quá trình đầu tư, công ty vay vốn Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) hơn 43 tỷ đồng. Đến cuối năm 2013, OceanBank được Ngân hàng Nhà nước mua lại 0 đồng và quản lý đặc biệt nên không thể tiếp tục giải ngân vốn tín dụng đầu tư cho dự án như đã cam kết. Vì vướng mắc về pháp lý với OceanBank nên công ty chưa thể cơ cấu vốn để tiếp tục đầu tư và đưa dự án vào khai thác.
|
Đầu năm 2021, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã giải quyết tranh chấp Hợp đồng tín dụng giữa Công ty cổ phần đầu tư Cao Nguyên với OceanBank. Theo nội dung bản án số 02/2021, Công ty Cao Nguyên có nghĩa vụ thanh toán tổng số nợ tính đến ngày 10/12/2014 là gần 67 tỷ đồng (cả gốc và lãi); Trường hợp công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ thì nguyên đơn có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền kê biên, phát mại toàn bộ tài sản bảo đảm của khoản vay để trả nợ cho nguyên đơn.
|
Tuy nhiên, việc thi hành án gặp vướng mắc liên quan đến việc thu hồi đất, xử lý tài sản trên đất. Do đó, UBND tỉnh Đắk Lắk giao các đơn vị chuyên môn tham mưu hướng xử lý vừa thu hồi được đất, vừa kêu gọi đầu tư.
|
Theo ghi nhận, hiện bên ngoài công trình được rào tôn, che chắn kỹ, bên trong là khối bê tông trơ trọi, sắt thép gỉ sét.
|
Cốt thép lộ thiên ở tòa nhà đã hoen gỉ, đá xây dựng bị đổ chỏng chơ, cỏ dại mọc xung quanh.
|
Sau nhiều năm “đắp chiếu”, tháng 6/2022 chủ đầu tư đã đề xuất khởi động lại dự án. UBND tỉnh Đắk Lắk cũng kiến nghị Chính phủ cho phép tái triển khai với kỳ vọng tháo gỡ các vướng mắc, xử lý nghĩa vụ tài chính và sớm đưa khu “đất vàng” này vào khai thác.