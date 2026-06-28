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Kinh doanh

FLC của ông Trịnh Văn Quyết muốn đầu tư loạt dự án 25.000 tỷ ở Đắk Lắk

  • Chủ nhật, 28/6/2026 16:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tập đoàn FLC tiếp tục mở rộng hiện diện tại Tây Nguyên khi ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư các dự án quy mô 25.000 tỷ đồng ở Đắk Lắk.

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC. Ảnh: FLC.

Ngày 27/6, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư, với sự tham gia của nhiều tập đoàn kinh tế lớn.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, du lịch, công nghiệp, năng lượng và logistics như Vingroup, Hòa Phát, FLC, Xuân Thiện, Trung Nam, Thái Bình Dương... cho thấy sức hút ngày càng lớn của Đắk Lắk trong chiến lược phát triển của các nhà đầu tư.

Tại hội nghị, tỉnh Đắk Lắk đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 40.294 tỷ đồng; trao các bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác và chủ trương khảo sát đầu tư cho 78 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng.

Đáng chú ý, Tập đoàn FLC là một trong 4 doanh nghiệp được Đắk Lắk lựa chọn nghiên cứu đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với UBND tỉnh để nghiên cứu, phát triển các dự án bất động sản đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và năng lượng tái tạo với tổng vốn dự kiến 25.000 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 25/5, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với FLC về việc khảo sát, đề xuất đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện tập đoàn đã chia sẻ định hướng phát triển các quần thể phức hợp gồm sân golf, khu nghỉ dưỡng và đô thị. Doanh nghiệp cũng đề xuất đa dạng hóa sản phẩm du lịch bằng cách kết hợp các điểm đến tâm linh và lịch sử nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Bên cạnh đó, FLC bày tỏ sự quan tâm đến lĩnh vực năng lượng tái tạo và mong muốn thúc đẩy các tuyến bay quốc tế trực tiếp đến địa phương. Doanh nghiệp cũng đề xuất một số nội dung liên quan đến việc mở rộng quỹ đất tại khu vực dự kiến đầu tư, tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và chi phí bồi thường cây trồng.

Hồi tháng 4, tại Khu phức hợp Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Tập đoàn FLC đã chính thức khởi công Quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí & sân golf FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort có quy mô 517 ha, tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng.

Theo FLC, việc tiếp tục lựa chọn Đắk Lắk cho thấy chiến lược mở rộng hiện diện của doanh nghiệp tại khu vực Tây Nguyên, hướng tới hình thành hệ sinh thái phát triển liên kết giữa đô thị, du lịch nghỉ dưỡng, hạ tầng dịch vụ và năng lượng, đồng hành cùng quá trình phát triển không gian kinh tế mới của toàn vùng.

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Tuấn Nguyễn

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  • Tiền thân Tập đoàn FLC là Công ty TNHH Đầu tư Trường phú Fortune với 18 tỷ đồng tiền vốn, sau nhiều lần cơ cấu hiện FLC tập trung kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản du lịch và nhà ở với nhiều dự án resort lớn.

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    • Sáng lập: Trịnh Văn Quyết
    • Mã cổ phiếu: FLC

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      Tập đoàn Vingroup

      Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

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