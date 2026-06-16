FLC của ông Trịnh Văn Quyết muốn đầu tư vào hạ tầng giao thông

Lãnh đạo FLC vừa có buổi làm việc với doanh nghiệp đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông của Trung Quốc đang có mục tiêu rót gần 15 tỷ USD vào Việt Nam trong năm nay.

Tập đoàn FLC và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương thảo luận hợp tác trong lĩnh vực bất động sản - hạ tầng - đô thị. Ảnh: FLC.

Mới đây, Tập đoàn FLC đã có buổi làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (China Pacific Construction Group - CPCG), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông của Trung Quốc.

Theo thông tin từ cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về khả năng hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư dự án, huy động nguồn vốn và phát triển hạ tầng tại Việt Nam. Ông Tống Thiếu Đình - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CPCG cho biết tập đoàn đang mở rộng hoạt động tại khu vực Đông Nam Á, trong đó Việt Nam được xác định là một trong những thị trường trọng điểm.

Lãnh đạo CPCG chia sẻ doanh nghiệp đang nghiên cứu mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối với các địa phương và doanh nghiệp tư nhân lớn để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng, giao thông và phát triển đô thị. Mục tiêu là hướng tới nâng tổng mức đầu tư vào thị trường Việt Nam trong năm nay lên khoảng 100 tỷ nhân dân tệ (gần 15 triệu USD ).

Hai doanh nghiệp cũng thảo luận về khả năng kết nối nguồn vốn từ các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và đối tác Trung Quốc cho các dự án tại Việt Nam, đồng thời nghiên cứu triển khai một số dự án hạ tầng kỹ thuật tại khu vực Gia Lai trong thời gian tới.

CPCG được thành lập năm 1986, là doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng tại Trung Quốc. Tập đoàn này đã tham gia nhiều dự án giao thông, đô thị và hạ tầng quy mô lớn tại Trung Quốc cũng như một số thị trường quốc tế. Theo doanh nghiệp, CPCG hiện đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều địa phương tại Việt Nam và đang nghiên cứu một số dự án trong lĩnh vực giao thông, phát triển đô thị.

Về phía FLC, cuộc làm việc diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang đẩy mạnh tìm kiếm đối tác và nguồn lực mới sau giai đoạn tái cơ cấu. Thời gian gần đây, FLC liên tục triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư tại nhiều địa phương, đồng thời đề xuất nghiên cứu các dự án trong lĩnh vực bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng và hạ tầng.

Sau sự trở lại của ông Trịnh Văn Quyết, FLC đã có nhiều động thái tái khởi động hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp này thời gian qua đã làm việc với nhiều địa phương để tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, trong đó có các dự án đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và hạ tầng dịch vụ. Bên cạnh đó, FLC cũng đang xử lý các vấn đề tồn đọng liên quan đến quản trị doanh nghiệp, tái cấu trúc hoạt động và khôi phục các dự án đã triển khai trước đây.