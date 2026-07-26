Vinamilk lãi kỷ lục

Vinamilk ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II đạt 3.185 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Lũy kế 6 tháng, công ty hoàn thành 57% kế hoạch lợi nhuận và 53% mục tiêu doanh thu năm.

Doanh thu Vinamilk vượt 35.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Ảnh: Liên Phạm.

CTCP Sữa Việt Nam - Vinamilk (HoSE: VNM) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm với tổng doanh thu hợp nhất đạt 35.034 tỷ đồng , tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.643 tỷ đồng , tăng hơn 38%.

Riêng trong quý II, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 3.185 tỷ đồng , tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất doanh nghiệp từng đạt được.

Năm nay, Vinamilk đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 66.477 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.828 tỷ đồng , tăng khoảng 4% so với năm trước. Như vậy, sau 6 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 53% kế hoạch doanh thu và 57% kế hoạch lợi nhuận năm.

Theo doanh nghiệp, kết quả tăng trưởng đến từ sự phục hồi của thị trường nội địa, đà tăng mạnh của hoạt động xuất khẩu cùng đóng góp tích cực từ các công ty thành viên. Bên cạnh đó, Vinamilk tiếp tục tối ưu danh mục sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất và kiểm soát chi phí, qua đó đưa biên lợi nhuận trước thuế lên gần 20%.

VINAMILK ĐẠT LỢI NHUẬN QUÝ CAO KỶ LỤC Lợi nhuận sau thuế theo quý của Vinamilk. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn Quý I/2024 II III IV Quý I/2025 II III IV Quý I/2026 II

tỷ đồng 2195 2696 2403 2147 1587 2489 2511 2827 2458 3185

Trong cơ cấu doanh thu, thị trường nội địa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong quý II và 6 tháng đầu năm. Doanh thu thuần hợp nhất nội địa lần lượt đạt 14.616 tỷ đồng và 26.596 tỷ đồng , tăng tương ứng 6,5% và 12,4% so với cùng kỳ.

Theo Vinamilk, kết quả này chủ yếu nhờ tăng trưởng ở các ngành hàng chủ lực như sữa nước, sữa chua và sữa dành cho người lớn. Một số thương hiệu như Green Farm và sữa tươi 100% tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, trong khi các dòng sản phẩm cao đạm và sữa thực vật cũng đóng góp vào doanh thu.

Doanh nghiệp đồng thời tiếp tục phát triển các sản phẩm mới, cải tiến chất lượng sản phẩm hiện hữu và duy trì tăng trưởng ở các kênh bán hàng trọng yếu.

Trong khi đó, xuất khẩu tiếp tục là động lực tăng trưởng nổi bật. Trước áp lực từ chi phí logistics và nguyên vật liệu trên thị trường quốc tế, doanh nghiệp cho biết đã phối hợp với khách hàng và đối tác để đảm bảo nguồn cung tại các thị trường trọng điểm. Bên cạnh các thị trường truyền thống ở Trung Đông, một số thị trường phát triển khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, góp phần đa dạng hóa cơ cấu doanh thu xuất khẩu.

Nhờ đó, doanh thu thuần xuất khẩu trong quý II đạt 2.664 tỷ đồng , tăng 41% so với cùng kỳ; lũy kế 6 tháng đạt 4.990 tỷ đồng , tăng 42%.

Về hoạt động của các công ty thành viên, Mộc Châu Milk duy trì kết quả kinh doanh ổn định, với lợi nhuận sau thuế tăng trưởng hai chữ số trong cả quý II và 6 tháng đầu năm.

Tại Campuchia, Angkor Milk ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế quý II lần lượt tăng 242% và 210% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, hai chỉ tiêu này tăng tương ứng 218% và 188%.

Trong khi đó, Driftwood ghi nhận doanh thu thuần quý II tăng 3,2% và lợi nhuận sau thuế tăng 104% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, doanh thu cơ bản đi ngang, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 51%, chủ yếu nhờ biên lợi nhuận được cải thiện và giá sữa nguyên liệu giảm.