Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Vi phạm về thủ tục đất đai trước 1/8/2024 vẫn có thể được cấp sổ đỏ

  • Chủ nhật, 26/7/2026 16:26 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đề xuất công nhận, cấp sổ đỏ trong trường hợp vi phạm về thủ tục đất đai trước ngày 1/8/2024 nhưng đã sử dụng đất ổn định, không tranh chấp...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến hết ngày 10/8/2026.

Một trong những định hướng sửa đổi chính sách là bổ sung quy định mới về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) và xử lý các tồn tại trong quản lý đất đai.

Theo cơ quan soạn thảo, thực tiễn cho thấy công tác đăng ký đất đai bắt buộc chưa được các cấp chính quyền triển khai hiệu quả. Việc lưu trữ hồ sơ địa chính qua các thời kỳ tại một số địa phương chưa tốt dẫn đến phải xác minh nguồn gốc đất đai để cấp sổ đỏ còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

thủ tục đất đai ảnh 1

Theo đề xuất tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trường hợp vi phạm về thủ tục trước 1/8/2024 vẫn có thể được cấp sổ đỏ. Ảnh minh họa.

Cùng với đó, các quy định về cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do tồn tại của lịch sử để lại chưa được giải quyết thỏa đáng như đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường; đất được giao không đúng thẩm quyền; đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất hoặc vướng mắc trong xác định diện tích đất ở.

Những bất cập này không chỉ gây khó khăn cho người dân mà còn tạo ra sự thiếu công bằng giữa các trường hợp sử dụng đất.

Để tháo gỡ các vướng mắc trên, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bổ sung chính sách mới về cấp giấy chứng nhận và xử lý tồn tại lịch sử theo hướng thực tế, nhân văn nhưng chặt chẽ.

Theo đó, không hồi tố đối với các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài.

Đối với các trường hợp có vi phạm về thủ tục đất đai trước ngày 1/8/2024 nhưng đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, môi trường và an toàn công trình thì sẽ được xem xét công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận.

Người sử dụng đất phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Riêng đối với các trường hợp có vi phạm từ sau 1/8/2024 thì phải xử lý nghiêm minh, có chế tài đủ mạnh để ngăn chặn vi phạm.

Đồng thời, giải quyết công nhận và cấp sổ đỏ đối với các trường hợp không thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định.

Với trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư mà phù hợp với quy hoạch thì cấp giấy chứng nhận theo hiện trạng, không tháo dỡ công trình.

Dự thảo cũng đề xuất cho phép công nhận và cấp sổ trong trường hợp đất nông nghiệp sử dụng do lấn chiếm (giải quyết như đất tự khai hoang); trường hợp đất giao trái thẩm quyền do lịch sử để lại (thì giải quyết giống nhau đối với cả trường hợp có nhà và không có nhà)...

Đề xuất áp thuế cao với đất bỏ hoang, mua bán 'lướt sóng'

Trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai, cơ quan quản lý đề xuất nhiều chính sách nhằm kiểm soát đầu cơ, sử dụng đất kém hiệu quả và bình ổn thị trường bất động sản.

29:1753 hôm qua

Sửa Luật Đất đai: Sát giá thị trường, không để hình thành đất nhiều giá

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được lấy ý kiến tập trung vào 7 nhóm chính sách lớn, trong đó đáng chú ý là xác định giá đất sát thị trường, không để hình thành cơ chế nhiều giá.

11:09 22/7/2026

Bộ Tài chính chỉ ra 6 'nút thắt' với các doanh nghiệp

Thể chế, vốn, đất đai, chi phí, công nghệ và liên kết chuỗi giá trị là các điểm nghẽn lớn của doanh nghiệp Việt Nam, theo báo cáo của Bộ Tài chính.

16:02 18/7/2026

https://tienphong.vn/vi-pham-ve-thu-tuc-dat-dai-truoc-182024-van-co-the-duoc-cap-so-do-post1862658.tpo

Đình Phong/ Tiền Phong

thủ tục đất đai Luật Đất đai Sổ đỏ Đất bỏ hoang

    Đọc tiếp

    Biến cố kim cương chưa dứt, khách hàng nên làm gì?

    Biến cố kim cương chưa dứt, khách hàng nên làm gì?

    22 phút trước 16:16 26/7/2026

    0

    Người sở hữu kim cương sốt ruột tìm nơi bán khi nhiều cửa hàng đóng cửa trước đó vẫn im hơi lặng tiếng; còn những nơi đang hoạt động lại siết thu mua vì áp lực thanh khoản.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý