Vinachem thay Tổng giám đốc tại 3 doanh nghiệp thành viên

Trong ngày 3/9, Vinachem đã công bố một loạt thông báo liên quan tới bổ nhiệm Tổng giám đốc của các doanh nghiệp thành viên.

Ngày 3/9, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã công bố một loạt quyết định nhân sự cấp cao tại các doanh nghiệp thành viên.

Theo đó, 3 công ty thành viên của tập đoàn gồm Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam; Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình; và CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina) đã đồng loạt công bố nhân sự giữ vai trò Tổng giám đốc.

Cụ thể, Hội đồng thành viên Công ty Apatit Việt Nam đã ban hành quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Hiến, Thành viên HĐTV giữ chức Tổng giám đốc trong thời gian 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Ông Nguyễn Viết Hiến (sinh năm 1972) quê quán tại phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Ông là Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy, Thạc sỹ Quản lý dự án, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Ông có gần 30 năm công tác, trải qua nhiều vị trí quản lý, điều hành và quản lý dự án tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, lắp máy và dầu khí.

Trong quá trình công tác, ông Hiến từng đảm nhiệm các vị trí như Phó giám đốc CTCP Lilama Hà Nội; Giám đốc Ban điều hành các dự án của PVC tại các tỉnh Tây Nam Bộ; Trưởng phòng Kỹ thuật thi công Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP. Từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2021, ông giữ chức Phó trưởng Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1.

Cuối tháng 12/2021, ông Hiến được bổ nhiệm làm Thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình. Từ ngày 1/1/2022, ông giữ chức Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật Đạm Ninh Bình. Từ tháng 4/2023, ông giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty Đạm Ninh Bình.

Ông Nguyễn Viết Hiến, tân Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam. Ảnh: Vinachem.

Cùng ngày, HĐTV Công ty Đạm Ninh Bình cũng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Khoát, Thành viên HĐTV giữ chức vụ Tổng giám đốc trong thời hạn 5 năm.

Ông Nguyễn Đình Khoát (sinh năm 1976) có trình độ Thạc sĩ Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp, Cao cấp lý luận chính trị. Trong quá trình công tác, ông Khoát đã trải qua nhiều vị trí quản lý tại các đơn vị trong ngành hóa chất và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Đạm Ninh Bình, ông từng giữ chức vụ Trưởng ban Đầu tư Xây dựng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Chủ tịch HĐQT CTCP Hóa chất Việt Trì và Tổng giám đốc CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina).

HĐQT CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina) cũng vừa bổ nhiệm ông Phùng Quang Trung giữ chức Tổng giám đốc.

Ông Trung (sinh năm 1978), nguyên quán tỉnh Phú Thọ, tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế. Với hơn 25 năm công tác, ông đã trải qua nhiều vị trí ở các lĩnh vực kế toán, kế hoạch, kinh doanh, sản xuất, quản trị và điều hành doanh nghiệp.

Trong quá trình công tác, ông từng làm việc tại CTCP Phân bón Miền Nam, lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Trưởng vùng kinh doanh và Phó giám đốc Kinh doanh. Sau đó, ông giữ chức Phó tổng giám đốc CTCP DAP số 2 - Vinachem. Từ tháng 12/2025, ông Trung được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc CTCP Phân lân Ninh Bình.