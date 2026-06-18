VIFC-HCMC có thể thay đổi 'cuộc chơi' trên thị trường văn phòng TP.HCM

CBRE dự báo Trung tâm Tài chính Quốc tế sẽ tạo lực đẩy mới cho thị trường văn phòng TP.HCM, với hơn 800.000 m2 nguồn cung mới cùng nhu cầu thuê từ các doanh nghiệp quốc tế.

VIFC-HCMC được quy hoạch trên diện tích khoảng 899 ha, trải dài từ Thủ Thiêm đến khu vực trung tâm quận 1 cũ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chia sẻ tại sự kiện "Office Forward: IFC Edition" ngày 18/6, bà Phạm Ngọc Thiên Thanh, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn TP.HCM của CBRE Việt Nam cho biết thị trường văn phòng TP.HCM đang thay đổi nhanh chóng cả về quy mô lẫn chất lượng nguồn cung.

Theo bà, nếu năm 2015 tổng nguồn cung văn phòng của thành phố chỉ khoảng 1 triệu m2 thì đến năm 2019 đã tăng lên 1,3 triệu m2 và đạt khoảng 1,7 triệu m2 vào năm 2023. Đáng chú ý, tỷ trọng các tòa nhà hạng A ngày càng lớn trong cơ cấu nguồn cung mới.

Xu hướng này được dự báo tiếp tục tăng tốc khi TP.HCM phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM (VIFC-HCMC). Trong 3 năm tới, thị trường dự kiến đón thêm khoảng 165.000 m2 văn phòng hạng A, trong đó riêng khu vực VIFC-HCMC sẽ có thêm 3 dự án mới đi vào hoạt động.

"Với sự hỗ trợ từ Chính phủ, các cơ chế ưu đãi cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ, chúng tôi kỳ vọng Trung tâm Tài chính Quốc tế sẽ hoàn thiện vào khoảng năm 2030 và bổ sung hơn 800.000 m2 nguồn cung văn phòng mới cho thị trường", bà Thanh cho biết.

Sự thay đổi không chỉ đến từ phía nguồn cung. Theo CBRE, nhu cầu của khách thuê cũng đang dịch chuyển rõ rệt. Các tập đoàn đa quốc gia ngày càng ưu tiên những mặt bằng có diện tích lớn hơn, vận hành hiệu quả hơn, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh và tạo nhiều không gian tương tác cho nhân viên.

Xu hướng này đang tạo lợi thế cho phân khúc hạng A. Trong 5 năm qua, phần lớn các dự án hạng A mới đều theo đuổi các chứng nhận xanh như LEED hoặc EDGE nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách thuê.

Thực tế, dù nguồn cung liên tục gia tăng, hiệu quả hoạt động của thị trường vẫn duy trì tích cực. Giá thuê trung bình văn phòng hạng A hiện đạt khoảng 47 USD /m2/tháng, trong khi hạng B ở mức 27 USD /m2/tháng. Tỷ lệ trống của hai phân khúc không chênh lệch nhiều, lần lượt khoảng 16% và 12%.

"Tỷ lệ trống còn cao do thị trường vẫn đang hấp thụ lượng nguồn cung lớn được đưa ra từ năm 2023. Tuy nhiên, nếu nhìn vào lượng hấp thụ ròng, bức tranh vẫn khá tích cực. Từ năm 2021 đến nay, lượng hấp thụ ròng của thị trường đạt trung bình gần 50.000 m2 mỗi năm", bà Thanh bổ sung.

Theo ông Lê Trọng Hiếu, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam, việc hình thành VIFC-HCMC sẽ góp phần thu hút thêm nhóm khách thuê có tiêu chuẩn cao, đặc biệt là các doanh nghiệp quốc tế. Trong bối cảnh đó, nhu cầu đối với các tòa nhà chất lượng cao tại khu vực lõi VIFC-HCMC được dự báo tiếp tục gia tăng, qua đó hỗ trợ giá thuê văn phòng hạng A tăng khoảng 3-4% mỗi năm trong thời gian tới.

Dù triển vọng được đánh giá tích cực, quá trình hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện khung thể chế và vận hành.

Bà Bùi Việt Linh Đan, đại diện phụ trách Quan hệ Nhà đầu tư và Hợp tác Quốc tế VIFC-HCMC, cho biết Trung tâm Tài chính Quốc tế hiện vẫn trong giai đoạn xây dựng nền tảng thể chế. Trong năm nay, VIFC-HCMC dự kiến hoàn thiện khung vận hành và cổng đăng ký thành viên; đến năm 2027 sẽ triển khai hoạt động cấp phép và thử nghiệm các cơ chế sandbox.

Đáng chú ý, theo bà Đan, trong dự thảo khung thành viên đang được xây dựng, một trong những điều kiện để doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong VIFC-HCMC là phải đặt văn phòng trong phạm vi khu vực quy hoạch.

Dù quy định này chưa được chốt và dự kiến phải đến tháng 8-9 mới có quyết định chính thức, song định hướng trên nếu được thông qua được kỳ vọng sẽ tạo thêm lực cầu cho phân khúc văn phòng hạng A tại khu vực VIFC-HCMC.