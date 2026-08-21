Một người ở Đồng Nai trúng số hơn 1.100 lần, gần nhất trúng 72 tỷ

Một người đàn ông tại Đồng Nai đã trúng Jackpot Vietlott trị giá hơn 71,8 tỷ đồng. Riêng trên kênh mua vé qua điện thoại, người này đã có 1.103 lần trúng thưởng.

Ông H. là chủ thuê bao Vinaphone đã mua vé số may mắn trúng độc đắc gần 72 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa tổ chức lễ trao thưởng Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT số 01384 với trị giá hơn 71,8 tỷ đồng .

Qua kiểm tra trên hệ thống, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng thuộc về ông H. - chủ thuê bao Vinaphone đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (Vietlott SMS).

Ông H. quê ở Quảng Trị, hiện sinh sống và làm việc tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Người may mắn có thói quen mua 4-5 vé số/ngày trên cả 2 kênh phân phối là điểm bán hàng và điện thoại. Trong đó, các loại xổ số ông thường lựa chọn là Mega 6/45, Power 6/55 và Lotto 5/35.

Ông cũng cho biết không có bộ số quen thuộc nào, chủ yếu để hệ thống tự chọn. Khi Jackpot tăng cao, ông mua thêm một số bộ số dựa trên ngày, tháng, năm sinh của các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, bộ số mang lại giải Jackpot 1 lần này lại là bộ số ngẫu nhiên do hệ thống lựa chọn.

Đáng chú ý, chỉ tính riêng trên kênh phân phối qua điện thoại, ông H. đã có tới 1.103 lần trúng các giải thưởng của Vietlott (bao gồm giải Jackpot). Các giải thưởng có giá trị mà ông từng trúng trước đó là giải Nhất của xổ số tự chọn Power 6/55 và Mega 6/45.

Sau khi nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng, ông cảm thấy rất vui mừng và lập tức báo tin ngay cho vợ. Vợ ông ban đầu cảm thấy rất run và cho đến khi trực tiếp nhìn thấy thông báo trúng thưởng trên điện thoại của chồng mới tin rằng gia đình đã may mắn nhận được giải thưởng lớn.

Chia sẻ về kế hoạch sau khi nhận giải thưởng, ông H. cho biết trước mắt vẫn sẽ tiếp tục duy trì cuộc sống và công việc hiện tại. Vợ chồng ông H. sẽ lên kế hoạch sử dụng số tiền thưởng hợp lý.

Với mong muốn chia sẻ một phần may mắn của mình với cộng đồng, tại buổi lễ trao thưởng, ông H đã trao tặng 600 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, ông H. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Quảng Trị với số tiền hơn 7,1 tỷ đồng (10% phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng). Khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng theo quy định.