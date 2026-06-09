Viettourist đón đầu xu hướng tour Thái Lan hè 2026

Mùa hè 2026 ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ của các tour du lịch ngắn ngày tại Đông Nam Á, trong đó tour Thái Lan tiếp tục là lựa chọn được nhiều du khách Việt ưu tiên.

Thành phố biển Pattaya, một điểm đến du lịch nổi tiếng tại Thái Lan với các hoạt động tắm biển và vui chơi giải trí.

Theo ghi nhận từ Viettourist, xu hướng “đi nhanh, chơi nhiều, tối ưu chi phí” đang trở thành tiêu chí được khách hàng quan tâm nhiều nhất khi lựa chọn tour hè năm nay.

Nếu trước đây du khách thường ưu tiên các hành trình dài từ 6-7 ngày, mùa hè năm nay, nhóm tour 4-5 ngày đang chiếm ưu thế nhờ phù hợp với lịch nghỉ ngắn và nhu cầu tiết kiệm thời gian.

Tour ngắn ngày lên ngôi

Thái Lan tiếp tục giữ lợi thế nhờ khoảng cách bay gần, tần suất chuyến bay cao và khả năng đáp ứng đa dạng trải nghiệm từ nghỉ dưỡng, mua sắm đến vui chơi giải trí.

Theo kế hoạch sản phẩm hè 2026, Viettourist tập trung phát triển các hành trình Bangkok - Pattaya, Coral Island và Phuket - Phi Phi Island với thời lượng từ 4 đến 5 ngày. Đây đều là các tuyến điểm có lịch trình gọn, dễ di chuyển nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm đa dạng cho du khách.

Nhóm du khách chụp ảnh kỷ niệm tại Chợ nổi Pattaya (Pattaya Floating Market) ở Thái Lan.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, khách hàng hiện không còn ưu tiên những chuyến đi quá dài mà quan tâm nhiều hơn đến mật độ trải nghiệm trong hành trình. Một tour được đánh giá hấp dẫn khi vừa có thời gian nghỉ dưỡng, vừa tích hợp check-in, mua sắm, khám phá văn hóa và các hoạt động giải trí trong thời gian ngắn.

Với lợi thế này, Thái Lan tiếp tục phù hợp với nhiều nhóm khách hàng như gia đình trẻ, dân văn phòng hay nhóm bạn muốn du lịch nhanh trong mùa hè mà không cần chuẩn bị quá phức tạp.

“Đi nhanh, chơi nhiều” trở thành tiêu chí lựa chọn tour

Một trong những lý do giúp tour Thái Lan hè 2026 của Viettourist duy trì sức hút là khả năng kết hợp nhiều trải nghiệm trong cùng hành trình. Các tuyến Bangkok - Pattaya, Coral Island hay Phuket - Phi Phi Island vì vậy trở thành lựa chọn dễ tiếp cận trong mùa hè nhờ tích hợp hàng loạt hoạt động nổi bật như du thuyền trên sông Chao Phraya, khám phá Coral Island, snorkeling tại Phi Phi Island hay check-in tại các trung tâm mua sắm lớn ở Bangkok.

Ngoài yếu tố trải nghiệm, nhiều du khách hiện cũng ưu tiên các hành trình tối ưu thời gian di chuyển. Các tour ngắn ngày được thiết kế theo hướng hạn chế đổi khách sạn, giảm thời gian di chuyển đường dài và tăng thời lượng trải nghiệm thực tế tại điểm đến.

Chợ nổi đặc trưng tại Thái Lan, nơi các tiểu thương bán hàng trực tiếp trên thuyền và chùa Wat Arun nằm bên bờ sông Chao Phraya ở Bangkok, Thái Lan.

Bên cạnh đó, xu hướng du lịch mùa hè năm nay cũng cho thấy khách hàng quan tâm nhiều hơn đến các dịch vụ trọn gói. Thay vì tự túc hoàn toàn, nhiều người lựa chọn tour vì dễ kiểm soát lịch trình, chi phí và hạn chế phát sinh ngoài kế hoạch.

Theo Viettourist, các hành trình Bangkok - Pattaya hay Phuket hiện có lợi thế nhờ mức giá ổn định, thời gian bay ngắn và hệ sinh thái dịch vụ phát triển. Điều này giúp khách hàng dễ dàng lên kế hoạch nghỉ hè mà không cần ngân sách quá lớn.

Vì sao nên chọn tour Thái Lan tại Viettourist?

Giữa nhiều lựa chọn du lịch hè, tour Thái Lan tại Viettourist được xây dựng theo hướng phù hợp với nhu cầu “đi nhanh, chơi nhiều, dễ kiểm soát chi phí” của khách Việt. Các hành trình Bangkok - Pattaya, Bangkok - Pattaya - Coral Island hay Phuket - Phi Phi Island - Phang Nga Bay có thời lượng 4-5 ngày, phù hợp với nhóm khách muốn nghỉ hè ngắn ngày nhưng vẫn có đủ trải nghiệm từ tham quan văn hóa, vui chơi giải trí, biển đảo đến mua sắm.

Đội ngũ nhân viên Viettourist.

Điểm đáng chú ý là các chương trình không chỉ tập trung vào việc đưa khách đến nhiều điểm tham quan, mà còn chú trọng sự cân bằng trong lịch trình. Du khách có thể trải nghiệm du thuyền trên sông Chao Phraya, khám phá Coral Island, check-in Phi Phi Island, tham quan Wat Arun, Grand Palace hoặc các trung tâm mua sắm lớn tại Bangkok trong cùng một hành trình được sắp xếp trọn gói.

Với nhóm khách trẻ, dân văn phòng, gia đình hoặc nhóm bạn, việc chọn tour trọn gói giúp tiết kiệm thời gian chuẩn bị, dễ dự trù ngân sách và hạn chế phát sinh so với việc tự lên lịch trình. Cùng với việc phối hợp cùng Văn phòng Tổng cục Du lịch Thái Lan tại TP.HCM trong chiến dịch hè 2026, Viettourist kỳ vọng mang đến các hành trình Thái Lan vừa dễ tiếp cận, vừa đảm bảo trải nghiệm thực tế cho du khách Việt trong mùa cao điểm.