Vietnam Airlines phải giải trình lý do tăng giá vé máy bay

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) yêu cầu Vietnam Airlines giải trình lý do tăng giá vé máy bay chặng nội địa trong giai đoạn từ 1.1 đến nay.

Vietnam Airlines phải giải trình về lý do tăng giá vé máy bay và báo cáo trước ngày 4/6. Ảnh: VNA.

Mới đây, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) đã có văn bản gửi Vietnam Airlines đề nghị báo cáo về lý do tăng giá vé máy bay trong thời gian vừa qua.

Trong đó, cơ quan này yêu cầu Vietnam Airlines cung cấp thông tin về giá và các đợt điều chỉnh giá vé máy bay các chặng bay nội địa ở tất cả hạng vé, loại vé từ 1/1 đến nay.

Đồng thời, hãng cũng cần thông tin về số lượng, doanh thu bán vé máy bay các chặng nội địa ở tất cả các hạng vé, loại vé trong 4 tháng đầu năm.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đề nghị Vietnam Airlines thông tin công thức tính giá vé máy bay chặng nội địa ở tất cả các hạng vé, loại vé. Cùng với đó, hãng cần báo cáo về chi phí và sự biến động chi phí của các yếu tố cấu thành giá vé và giải trình lý do điều chỉnh tăng giá vé máy bay, kèm tài liệu chứng minh.

Vietnam Airlines cũng được yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan về lý do tăng giá vé máy bay, gửi về Ủy ban Cạnh tranh quốc gia trước ngày 4/6.

Tại một hội thảo, ông Đặng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines thừa nhận giá vé máy bay hiện tại đã tăng bình quân 15-20%. "Tuy nhiên, mức tăng hiện nay còn rất xa so với mức giá trần mà Nhà nước quy định. Giá vé hiện phổ biến chỉ đạt khoảng 76% so với trần quy định, có chặng chỉ tương đương 43% so với quy định", ông nói thêm.

Lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết hiện tại, ngành hàng không thế giới và Việt Nam chỉ có lãi khoảng 1 USD /khách. Tuy nhiên, nếu gặp các yếu tố thời tiết bất lợi như mưa giông - phải bay vòng một chút thì doanh nghiệp cũng không còn lợi nhuận.

Theo ông Tuấn, nguyên nhân khiến giá vé máy bay tăng là do chi phí nhiên liệu, thiết bị bay tăng 76-77%.

Dẫn ví dụ với xăng, lãnh đạo hãng hàng không quốc gia Việt Nam cho biết so với năm 2019, chi phí giá xăng năm nay đã tăng 5.700 tỷ đồng và chi phí tỷ giá biến động tăng thêm 4.700 tỷ đồng . Tổng mức tăng do chi phí nhiên liệu lên tới khoảng 11.000 tỷ đồng . Khoản tăng này nằm ngoài tầm kiểm soát của Vietnam Airlines cũng như tất cả hãng hàng không.

Bên cạnh đó, các hãng cũng gặp khó khăn vì máy bay phải đi bảo trì trong bối cảnh thế giới có nhiều căng thẳng về địa chính trị.

Ông Tuấn cho biết Vietnam Airlines đang nỗ lực tiết giảm các loại chi phí trong khoảng 10% so với hiện tại. Tuy nhiên, phát triển du lịch không nên chỉ dựa vào ngành hàng không mà là sự tổng hợp của các loại hình vận tải khác nhau để đạt hiệu quả tốt nhất.

Mới đây, bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tăng cường kiểm tra hoạt động bán vé, kê khai và niêm yết giá vé của các hãng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm về giá. Trường hợp cần thiết, Cục hàng không đề xuất thanh tra chuyên ngành về giá tiến hành thanh tra.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách để giảm giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa, trên nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và hành khách.