Vietnam Airlines bị giảm lãi sau soát xét

Đơn vị kiểm toán tiếp tục nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines khi nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn, trong khi vốn chủ sở hữu âm hơn 11.000 tỷ đồng.

Vietnam Airlines tiếp tục bị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục. Ảnh: HVN.

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2024 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (HoSE: HVN) ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 74 tỷ đồng so báo cáo công ty tự lập trước đó, đạt 5.194 tỷ đồng .

Với khoản lợi nhuận trong nửa đầu năm kể trên, lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán của Vietnam Airlines đã giảm xuống còn 35.907 tỷ đồng , theo đó vốn chủ sở hữu vẫn còn âm 11.633 tỷ đồng .

Vietnam Airlines cho biết kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do công ty mẹ và các công ty con đều kinh doanh có lãi. Công ty còn ghi nhận khoản thu nhập khác tăng mạnh do công ty con Pacific Airlines được đối tác xóa nợ theo thỏa thuận trả tàu bay.

Hồi tháng 3, Pacific Airlines (công ty con của Vietnam Airlines) đã được xóa nợ hơn 220 triệu USD sau khi hãng bay này trả hết toàn bộ đội tàu bay Airbus A320 đã thuê từ các chủ tàu. Đây là một phần chiến lược trong quá trình tái cơ cấu của Pacific Airlines.

Sau động thái này, Pacific Airlines đã phải tạm dừng khai thác các chuyến bay và chuyển toàn bộ hành khách đã mua vé trước đó sang chuyến bay của Vietnam Airlines. Hãng bay Việt Nam sau đó được chính Vietnam Airlines cho thuê lại 3 tàu bay để tiếp tục vận hành đến nay.

Trong thời gian qua, do thị trường vận tải hàng không phục hồi tích cực và Vietnam Airlines chủ động triển khai hàng loạt giải pháp như điều hành linh hoạt cung ứng tải vận chuyển, cắt giảm tối đa chi phí, đàm phán giảm giá dịch vụ... đã giúp hoạt động kinh doanh của hãng cải thiện đáng kể, đặc biệt trong quý I, đây là giai đoạn kinh doanh cao điểm trong ngành hàng không.

Tuy nhiên, do tính mùa vụ, tháng 4-5 là những tháng thấp điểm nhất trong năm của thị trường hàng không nội địa, nên kết quả sản xuất kinh doanh quý II kém hiệu quả hơn.

Đáng chú ý, trong báo cáo soát xét lần này, đơn vị kiểm toán KPMG vẫn đưa ý kiến nhấn mạnh về việc tại ngày 30/6, nợ ngắn hạn của Vietnam Airlines và các công ty con đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 40.787 tỷ đồng , khoản phải trả đã quá hạn là 13.351 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu của hãng bay âm 11.633 tỷ đồng .

Theo phía kiểm toán, khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines sẽ phụ thuộc chủ yếu vào việc được gia hạn thanh toán các khoản vay từ các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng và các khoản phải trả cho nhà cung cấp và bên cho thuê, cũng như khả năng thành công của Đề án tái cơ cấu đang được các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

"Những vấn đề này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty", kiểm toán nhấn mạnh.

Giải trình về biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu HVN bị kiểm soát, Vietnam Airlines cho biết đã hoàn thành Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025 và đã báo cáo cổ đông cùng cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Theo đề án, trong năm 2024-2025, Vietnam Airlines sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu hợp nhất như: thực hiện các giải pháp để tăng cường thích nghi và kinh doanh có lãi; tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền.