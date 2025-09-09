Vietjet nhận giải dịch vụ hàng không xuất sắc tại Ấn Độ

Hãng hàng không Vietjet nhận giải thưởng “Xuất sắc về dịch vụ hàng không và trải nghiệm khách hàng” tại ET Leadership Excellence Awards 2025.

Giải thưởng “Xuất sắc về dịch vụ hàng không và trải nghiệm khách hàng” (Excellence in Aviation Services and Customer Experience) được trao cho doanh nghiệp đầu ngành, có kết quả kinh doanh xuất sắc, tạo dấu ấn nổi bật qua thành tựu phát triển dịch vụ, có ảnh hưởng tích cực trong ngành và cộng đồng. Vietjet là hãng hàng không nước ngoài duy nhất nhận giải thưởng do tập đoàn truyền thông Times of India tổ chức, bên cạnh nhiều thương hiệu lớn của Ấn Độ.

Mở đường bay thẳng đầu tiên đến Ấn Độ từ năm 2019, Vietjet không ngừng tăng cường hoạt động, hiện diện tại thị trường với hơn 1,8 triệu lượt khách vận chuyển. Hãng hiện khai thác 10 đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng với thành phố lớn New Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Kochi, Hyderabad, Bengaluru với 88 chuyến bay mỗi tuần.

Vietjet nhận giải “Xuất sắc về dịch vụ hàng không và trải nghiệm khách hàng”. Ảnh cắt từ fanpage thương hiệu.

Vietjet chinh phục khách hàng bằng 4 hạng vé linh hoạt, chương trình khuyến mãi lớn và hành trình bay giàu trải nghiệm, phù hợp khách Ấn Độ như thực đơn ẩm thực chay - Halal cùng trải nghiệm đặc biệt trên chuyến bay như hướng dẫn tập yoga, mừng lễ hội Diwali, Holi… Ngoài ra, Vietjet đẩy mạnh chuyển đổi số với hệ thống đặt vé đa kênh (website, ứng dụng, OTA), thanh toán ví điện tử PayU, chương trình hội viên SkyJoy, trợ lý AI Amy nhằm tối ưu trải nghiệm khách hàng. Hãng cũng đồng hành cộng đồng khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo (Startup Flight), quảng bá văn hóa, đồng thời cam kết vận hành xanh với nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) nhằm bảo vệ môi trường, đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng cao của hành khách.

Hãng hàng không Vietjet không ngừng mở rộng mạng bay quốc tế, tăng cường kết nối Việt Nam - Ấn Độ cũng như thế giới, mở ra nhiều cơ hội đi lại, du lịch. Hướng đến trở thành tập đoàn hàng không quốc tế, Vietjet mang đến cơ hội bay cho mọi người, kiến tạo giá trị tốt đẹp cho cộng đồng trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam, cũng như sự thịnh vượng của Ấn Độ.