Vietjet cùng Khánh Hòa thúc đẩy phát triển du lịch xanh bền vững

Hội thảo “Để Khánh Hòa thành điểm đến xanh toàn diện của thế giới” quy tụ nhiều chuyên gia, doanh nghiệp, cơ quan quản lý cùng nhau bàn giải pháp phát triển du lịch bền vững.

Hội thảo mong muốn lan tỏa thông điệp nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng và du khách, hướng đến mục tiêu 80% cơ sở đạt chứng nhận “thân thiện môi trường” vào năm 2030.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh sự phục hồi và tăng trưởng của Khánh Hòa thời gian qua. Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh nhiều chương trình chuyển đổi xanh, từ phát triển đô thị theo hướng sinh thái, thông minh đến tiết kiệm năng lượng.

Các diễn giả trao đổi tại hội thảo “Để Khánh Hòa thành điểm đến xanh toàn diện của thế giới” về giải pháp phát triển du lịch bền vững.

Ông Nguyễn Long Biên đồng tình việc “phát triển xanh” nên được lan tỏa đến mọi lĩnh vực, từ du lịch đến quy hoạch đô thị, quản lý giao thông, môi trường, năng lượng… “Đây là mục tiêu và cơ hội để Khánh Hòa bứt phá, góp phần vào mục tiêu chung của cả nước về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững", Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá.

Đồng quan điểm, ThS Huỳnh Hồ Đại Nghĩa, Khoa Quan hệ quốc tế, Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM, khẳng định Khánh Hòa sở hữu tiềm năng trở thành đô thị thông minh với bản sắc riêng và khả năng cạnh tranh trong khu vực châu Á. Ông đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi xanh trong quản lý nhân lực, tài chính, giao thông… nhằm tạo nền tảng vững chắc, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng dịch vụ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Xuân Thủy, Phó giám đốc thương mại Vietjet, cho biết: “Nửa đầu năm 2025, Vietjet vận chuyển hơn 1 triệu lượt khách đến sân bay quốc tế Cam Ranh, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch tại phố biển Nha Trang, Khánh Hòa”.

Ông Đinh Xuân Thủy, Phó giám đốc thương mại Vietjet, chia sẻ về sáng kiến “chuyến bay xanh” tại hội thảo.

Ông Đinh Xuân Thủy đồng thời nhấn mạnh, với vai trò nhà vận chuyển hàng không, Vietjet tin tưởng Nha Trang và Khánh Hòa còn nhiều dư địa để phát triển du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế thông qua xúc tiến mở thêm đường bay mới trong tương lai.

Đứng trước bài toán phát triển vận tải hàng không trong thời kỳ chuyển đổi xanh, Phó giám đốc thương mại Vietjet chia sẻ hãng đã tiên phong áp dụng hệ thống theo dõi số liệu theo tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt về khí thải. Trên mỗi chuyến bay, hãng chủ động giảm thiểu vật dụng gây tác động môi trường và từng bước số hóa toàn bộ trải nghiệm như check-in trực tuyến, hạn chế giấy tờ, góp phần tiết kiệm và thân thiện hơn với môi trường.

Ông Đinh Xuân Thủy cùng đại diện tỉnh Khánh Hòa và đại diện doanh nghiệp thảo luận về lộ trình xanh.

“Chúng tôi hướng đến mô hình ‘chuyến bay xanh’ gắn liền ‘điểm đến xanh’, nơi hãng hàng không, địa phương và các cơ sở lưu trú cùng phối hợp để mang lại trải nghiệm trọn vẹn và bền vững cho du khách. Đây cũng sẽ là chủ đề Vietjet sẵn sàng chia sẻ, trao đổi cùng quốc tế”, ông Thủy chia sẻ thêm.

Sứ mệnh của Vietjet là kết nối văn hóa trong và ngoài nước, đưa du khách đến Khánh Hòa nhiều hơn, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương ra thế giới. Trong thời gian tới, bên cạnh mạng bay rộng khắp châu Á, hãng đặt mục tiêu khai thác thêm thị trường Australia, Kazakhstan và châu Âu, mang câu chuyện xanh của Khánh Hòa đến gần hơn với bạn bè quốc tế, tạo thêm giá trị cho khách hàng trên mỗi chuyến bay cũng như cho du lịch địa phương.

Khép lại hội thảo, định hướng phát triển xanh của địa phương được làm rõ với nhiều giải pháp cụ thể. Với sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, Khánh Hòa có cơ hội tạo dựng dấu ấn riêng, khẳng định vị thế điểm đến xanh bền vững trên bản đồ du lịch toàn cầu.