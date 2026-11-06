Việt Thắng còn dám nói V.League 'chẳng có gì khốc liệt'?

Sau trận thua ở vòng mở màn, HLV Nguyễn Việt Thắng từng nói V.League "chẳng có gì khốc liệt". Ông liệu có nghĩ lại khi Đồng Nai giờ đang đứng bét bảng sau 6 vòng?

CLB Đồng Nai đang trải qua khởi đầu đáng quên ở V.League 2026/27. Sau 6 trận, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng chỉ giành 1 điểm từ trận hòa 0-0 trước Bắc Ninh, còn lại là 5 thất bại và đứng cuối bảng xếp hạng. Đáng báo động hơn, hàng công chưa ghi bàn nào trong khi hàng thủ đã để lọt lưới 11 lần.

Từ thất bại 0-2 trước Thể Công - Viettel ở ngày ra quân, trận thua 0-1 trước Hà Tĩnh, 0-3 trước Công an Hà Nội đến thất bại 0-4 trước Nam Định, Đồng Nai đều không thể tìm thấy đường vào khung thành đối phương. Ngay cả trận hòa Bắc Ninh, đội bóng này cũng không ghi bàn. Trận thua Hải Phòng 0-1 hôm 31/10 tiếp tục kéo dài chuỗi tịt ngòi lên 6 trận.

Hàng công bế tắc không chỉ vì Công Phượng

Sự vắng mặt của Nguyễn Công Phượng trong hai vòng gần nhất vì chấn thương là tổn thất đáng kể. Tiền đạo sinh năm 1995 được kỳ vọng mang lại khả năng tạo đột biến cho Đồng Nai. Tuy nhiên, ngay cả trong 4 trận có mặt anh, đội bóng cũng không ghi bàn. Vì vậy, không thể xem sự vắng mặt của Công Phượng là nguyên nhân duy nhất.

Andrei Ivan, một trong những bản hợp đồng được kỳ vọng nhất, cũng chưa đáp ứng mong đợi. Sau 3 trận đầu tiên, tiền đạo người Romania chơi đủ 270 phút nhưng không ghi bàn hay kiến tạo. Bên cạnh đó, những cầu thủ như Andrija Majdevac, Hồ Tuấn Tài và Nguyễn Thanh Bình cũng chưa tạo được dấu ấn đủ lớn.

Từng là một tiền đạo xuất sắc của tuyển Việt Nam nhưng Việt Thắng vẫn chưa thể giúp hàng công Đồng Nai ghi bàn sau 6 vòng đấu. Ảnh: Thành phố Đồng Nai FC.

Trận đấu với Hải Phòng cho thấy Đồng Nai không hoàn toàn thiếu cơ hội. Trong hiệp một, cú dứt điểm của Milos Vulić đưa bóng dội xà ngang. Sang hiệp hai, đội khách chơi chủ động hơn, tạo ra vài tình huống đáng chú ý từ Ivan và Tuấn Tài. Đáng tiếc, các pha xử lý cuối cùng vẫn thiếu độ chính xác. Phút 83, đường giật gót của Majdevac mở ra cơ hội thuận lợi nhưng hậu vệ Nguyễn Văn Đức lại không thể tận dụng.

Những tình huống này cho thấy Đồng Nai có thể tiếp cận khung thành đối phương, nhưng thiếu sự sắc bén để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Sau 6 vòng, vấn đề không chỉ nằm ở khả năng dứt điểm mà còn là việc đội bóng chưa tìm được phương án tổ chức tấn công hiệu quả.

Lựa chọn ngoại binh khác biệt

Một điểm đáng chú ý trong quá trình chuẩn bị mùa giải mới của Đồng Nai là quyết định thay mới toàn bộ 4 ngoại binh. Andrei Ivan, Andrija Majdevac, Milos Vulic và Filip Jovic đều lần đầu tiên đến Việt Nam, dù sở hữu kinh nghiệm thi đấu tại các giải đấu châu Âu.

Đáng nói, Đồng Nai chia tay Alex Sandro, tiền đạo ghi 10 bàn ở giải Hạng nhất 2025/26, để xây dựng lại hàng công. Đội cũng không còn Trần Minh Vương, cầu thủ ghi 9 bàn sau 23 trận trên mọi đấu trường mùa trước. Sự ra đi của hai nhân tố này khiến Đồng Nai phải tìm kiếm phương án mới cho khả năng ghi bàn và tạo đột biến.

Việc đưa về những ngoại binh có "CV đẹp" nhưng chưa thể bảo đảm hiệu quả tức thì. Ivan và Majdevac cần thích nghi với môi trường bóng đá Việt Nam, trong khi Vulic và các đồng đội cũng phải tìm được sự kết nối giữa tuyến giữa với hàng công.

Dù sở hữu những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu, Đồng Nai vẫn chưa tìm được sự kết nối cần thiết để cải thiện hiệu quả tấn công. Ảnh: Thành phố Đồng Nai FC.

Nếu so sánh với một tân binh khác cũng mới lên hạng là CLB Bắc Ninh, sẽ thấy được sự khác biệt trong cách lựa chọn ngoại binh. Đội bóng đất Kinh Bắc ưu tiên những cầu thủ đã quen với môi trường V.League. Tiền vệ Vitao từng khoác áo CLB Công an Hà Nội trước khi chuyển đến Bắc Ninh, còn đội trưởng Brenner Marlos từng thi đấu cho Nam Định, tiền đạo David Fisher cũng vừa chơi 15 trận, ghi 4 bàn cho CLB Hà Nội ở mùa trước.

Sự lựa chọn này bước đầu mang lại kết quả tích cực. Sau 6 vòng, Bắc Ninh giành 8 điểm, ghi 4 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần. Trong khi đó, Đồng Nai thay mới toàn bộ 4 ngoại binh, đưa về những cầu thủ từng thi đấu tại châu Âu nhưng chưa từng chơi bóng ở Việt Nam.

Việc phải thích nghi với môi trường mới, đồng thời tìm kiếm sự kết nối với các đồng đội, có thể là một trong những thách thức khiến đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Sau trận thua Thể Công - Viettel ở vòng mở màn, HLV Nguyễn Việt Thắng từng nói: "V.League với tôi chẳng có gì khốc liệt cả". Nhưng thực tế sau 6 vòng cho thấy khoảng cách giữa Hạng nhất và sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam không dễ san lấp. Với vỏn vẹn 1 điểm, 11 bàn thua và chưa có bàn thắng nào, Đồng Nai cần sớm tìm lời giải cho hàng công. Nếu tiếp tục bế tắc, sức ép trong cuộc đua trụ hạng sẽ ngày càng lớn.

Bảng xếp hạng V.League 2026/27 sau 6 vòng đấu. Đồ họa: VPF .