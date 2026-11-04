Tuyển Việt Nam bổ sung quân lần thứ hai trong một ngày

Khuất Văn Khang là sự bổ sung thứ tư của tuyển Việt Nam trong ngày 4/11 nhằm chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo chính thức về việc triệu tập bổ sung Khuất Văn Khang lúc 16h38 chiều 4/11. Trước đó chỉ khoảng 5 giờ đồng hồ, HLV Kim Sang-sik gọi thêm Lê Quốc Nhật Nam, Nguyễn Đức Anh và Nguyễn Đăng Dương.

Tính đến chiều 4/11, sau hai lần bổ sung trong một ngày, tổng quân số của tuyển Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 là 27 người.

Danh sách tuyển Việt Nam dự Casper Cup 2026, cập nhật đến chiều 4/11, sau khi bổ sung 4 cầu thủ. Đồ họa: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Văn Khang lên tuyển lần đầu năm 2022 và là gương mặt quen thuộc của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo, Philippe Troussier rồi hiện là Kim Sang-sik. Tuy nhiên, chấn thương khiến tiền vệ sinh năm 2003 lỡ hai giải gần nhất của các "Chiến binh sao vàng" là ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026.

Về phong độ ở CLB, từ đầu mùa đến nay, Văn Khang chơi 6 trận, trong đó có 5 lần đá chính và ghi 1 bàn trong màu áo Thể Công - Viettel. Những thống kê này cho thấy nỗ lực lấy lại phong độ sau chấn thương của cầu thủ người Hà Nội. Ở đợt tập trung FIFA Days tháng 11/2026 của tuyển Việt Nam, HLV Kim gọi Văn Khang trở lại để kiểm tra phong độ cũng như cách ngôi sao 23 tuổi thể hiện trong các trận đấu của tuyển Việt Nam.

Dưới thời nhà cầm quân sinh năm 1976, Văn Khang đóng góp vào nhiều thành công của các cấp độ đội tuyển như vô địch ASEAN Cup 2024 cùng tuyển quốc gia, vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành huy chương vàng SEA Games 33 và huy chương đồng U23 châu Á 2026 cùng đội U23.

Lịch thi đấu Casper Cup 2026. Đồ họa: VFF.