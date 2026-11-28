Tối 28/11, CLB Hà Nội ngược dòng đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 2-1 ở vòng 9 V.League 2026/27.

Thanh Minh lập cú đúp trong 3 phút cho CLB Hà Nội. Ảnh: Ha Noi Football Club.

CLB Hà Nội tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Dù phải chơi thiếu người từ phút 81, đội bóng thủ đô vẫn ghi liền hai bàn trong vòng 3 phút để giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà Hàng Đẫy.

Cuộc đối đầu giữa hai đội diễn ra khá thận trọng trong hiệp một. CLB Hà Nội chủ động kiểm soát bóng, triển khai tấn công ở hai hành lang cánh, nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đội khách.

Cơ hội đáng chú ý nhất của đội chủ nhà đến ở phút 38. Từ quả tạt bên cánh trái của Công Nhật, Văn Tùng bật cao đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Phía bên kia chiến tuyến, Hà Tĩnh cũng có cơ hội nhưng không tận dụng được.

Thế trận trở nên hấp dẫn hơn sau giờ nghỉ. Phút 57, Hà Tĩnh bất ngờ vượt lên dẫn trước. Sau pha đánh đầu làm tường của Passira, Atshimene tung cú sút từ ngoài vùng cấm. Bóng đập cột dọc rồi đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Văn Chuẩn.

Hà Tĩnh thua đáng tiếc trước CLB Hà Nội. Ảnh: Ha Noi Football Club.

Bị dẫn bàn, CLB Hà Nội đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi sức ép chưa đem lại hiệu quả, đội chủ nhà lại phải chịu tổn thất lớn. Phút 81, sau khi tham khảo VAR, trọng tài hủy quyết định rút thẻ vàng và truất quyền thi đấu trung vệ Adriel vì hành vi đá vào vùng nhạy cảm của Luiz Antonio. CLB Hà Nội chỉ còn 10 người trên sân trong thời điểm trận đấu bước vào những phút cuối.

Tưởng như chiến thắng nằm trong tay Hà Tĩnh, nhưng đội khách lại sụp đổ chóng vánh. Phút 83, Xuân Tú căng ngang vào vùng cấm, bóng tìm đến vị trí của Hồ Thanh Minh. Tiền đạo này nhanh chân dứt điểm cận thành gỡ hòa 1-1 cho CLB Hà Nội.

Chỉ 3 phút sau, cũng từ một tình huống cố định, Hồ Thanh Minh bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng vào góc xa, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Màn lội ngược dòng trong thế thiếu người giúp CLB Hà Nội leo lên vị trí thứ 4 với 15 điểm sau 9 trận. Trong khi đó, CLB Hà Tĩnh kém CLB Hà Nội 1 điểm và đứng thứ 6.