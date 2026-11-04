Á quân V.League vẫn thua dù đã sa thải HLV Popov

Thất bại 0-3 trước FC Seoul trên sân khách tối 4/11 khiến Thể Công - Viettel nối dài chuỗi trận không thắng liên tiếp lên con số 9.

Thể Công Viettel để thua 0-3 khi tái đấu FC Seoul và bị loại sớm khỏi AFC Champions League Two. Ảnh: Thể Công - Viettel.

Thể Công - Viettel tiếp tục trải qua giai đoạn khó khăn khi nhận thất bại 0-3 trên sân FC Seoul ở lượt trận thứ tư bảng E AFC Champions League Two 2025/26. Kết quả này khiến đại diện Việt Nam mới có 1 điểm sau 4 trận, đứng cuối bảng.

Với ưu thế sân nhà và lực lượng vượt trội, FC Seoul nhanh chóng đẩy cao đội hình, chủ động áp đặt thế trận. Dù vậy, Thể Công - Viettel tổ chức phòng ngự khá kín kẽ và vẫn tạo ra một số cơ hội đáng chú ý.

Phút 23, Khuất Văn Khang đi bóng bên cánh trái rồi căng ngang khó chịu, khiến hàng thủ chủ nhà lúng túng. Junior Brandao lập tức băng vào dứt điểm cận thành nhưng không thắng được thủ môn FC Seoul. 8 phút sau, Văn Khang tiếp tục có cơ hội khi tự mình kết thúc ở góc gần, song bóng đi chệch khung thành.

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng. So với trận lượt đi, khi để thủng lưới tới 4 lần trong 45 phút đầu tiên, việc cầm hòa nhà đương kim vô địch K League 1 là nỗ lực đáng ghi nhận của đại diện Việt Nam.

Sang hiệp hai, FC Seoul tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 51, Anderson Oliveira tung cú sút căng từ ngoài vùng cấm, buộc thủ môn Việt kiều Caroso Minh Khang phải bay người cứu thua. Đến phút 61, Ribamar có pha xâm nhập vùng cấm nguy hiểm nhưng chỉ mang về quả phạt góc cho Thể Công - Viettel.

Dù vậy, hàng thủ đội khách không thể đứng vững đến cuối trận. Phút 69, Seon Min thoát xuống khoảng trống phía sau hàng phòng ngự rồi dứt điểm mở tỷ số. Mười phút sau, Anderson Oliveira đá bồi nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 90, Lucas Alves phản lưới nhà, ấn định chiến thắng 3-0 cho FC Seoul.

Trên mọi đấu trường, á quân V.League trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng. Chuyến làm khách tại Hàn Quốc cũng là trận đầu tiên trợ lý Almeida De Azevedo Silva trực tiếp cầm quân sau khi Thể Công - Viettel sa thải HLV Velizar Popov. Đội bóng áo lính mới giành 1 điểm sau 4 lượt trận AFC Champions League Two, kém vị trí nhì bảng 5 điểm và đứng trước nguy cơ bị loại sớm ở vòng tới.

Xếp hạng bảng E AFC Champions League Two sau lượt trận ngày 4/11. Đồ họa: Livescore.