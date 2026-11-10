Việt Nam trước cơ hội mở rộng nguồn vốn cho chu kỳ tăng trưởng mới

Nhu cầu vốn cho hạ tầng, sản xuất và khu vực tư nhân gia tăng, đặt ra yêu cầu đa dạng hóa nguồn lực, đặc biệt từ các định chế tài chính quốc tế.

GDP Việt Nam 9 tháng đầu năm 2026 tăng 9,01%, thuộc nhóm cao nhất toàn cầu, trong khi Chính phủ đang tập trung thực hiện kịch bản tăng trưởng hai con số, với mục tiêu tăng trưởng quý IV đạt 12,5%.

Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao, từ nay đến năm 2030, Việt Nam cần gần 1.500 tỷ USD vốn đầu tư, tương đương khoảng 280- 300 tỷ USD mỗi năm, theo ước tính của TS Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia.

Với ước tính tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải tăng bình quân khoảng 14% mỗi năm, TS Lực lưu ý cần sự tham gia đồng thời của nhiều kênh huy động như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và các nguồn vốn trong nước, quốc tế.

Đặc biệt, ông cho rằng gần 80% tổng nhu cầu vốn của cả nước phải được huy động từ khu vực tư nhân trong nước và quốc tế.

Nhu cầu vốn tăng cùng chu kỳ đầu tư mới

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Thomas Lin, Tổng giám đốc Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh TP.HCM (CUBHCM) đánh giá Việt Nam đang có động lực phát triển kinh tế nổi bật.

"Khi quốc gia theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng dài hạn, việc tiếp tục đầu tư vào hạ tầng, hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu và tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế trong trung và dài hạn", ông nhìn nhận.

Ông Thomas Lin, Tổng giám đốc Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh TP.HCM (CUBHCM). Ảnh: NVCC.

Ông cho rằng Việt Nam đã đạt được những bước phát triển kinh tế mạnh mẽ trong hai thập kỷ qua và hiện tiếp tục bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới mang tính bước ngoặt, với động lực đến từ dòng vốn FDI tiếp tục đổ vào, sự mở rộng của ngành sản xuất và hoạt động đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.

"Đây là cơ hội quan trọng để Việt Nam tiếp tục củng cố những nền tảng cho tăng trưởng dài hạn", ông Lin nhìn nhận.

Thực tế, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Tính đến ngày 30/9, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD , tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD , tăng 12,1% và là mức cao nhất trong 9 tháng của 5 năm qua.

Sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu cũng đang mở ra cơ hội cho Việt Nam thu hút thêm các dự án sản xuất. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một phần của bài toán. Để tận dụng làn sóng dịch chuyển sản xuất, Việt Nam cần đầu tư đồng bộ hơn vào hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng và năng lực cung ứng của doanh nghiệp trong nước.

Đặc biệt, khi mục tiêu tăng trưởng hai con số kéo theo nhu cầu đầu tư lớn hơn, khả năng cung ứng vốn trở thành một trong những điều kiện quan trọng. Các dự án hạ tầng thường có quy mô vốn lớn, thời gian triển khai và thu hồi vốn kéo dài.

Trong khi đó, doanh nghiệp tư nhân cũng cần nguồn lực để mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Mục tiêu tăng trưởng cao bền vững trong những năm tới dẫn đến nhu cầu vốn khổng lồ cho Việt Nam, đặt ngành ngân hàng vào vai trò lớn hơn ngoài cấp vốn đơn thuần. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Trong bối cảnh đó, ông Thomas Lin cho rằng vai trò của ngành ngân hàng cần vượt ra ngoài hoạt động cấp tín dụng truyền thống. Các ngân hàng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, sản xuất và chuyển đổi xanh tại Việt Nam với các nguồn vốn dài hạn và đa dạng hơn.

Theo ông Lin, các ngân hàng nước ngoài có thể phát huy những lợi thế riêng về kết nối xuyên biên giới, kinh nghiệm tài trợ quốc tế và mạng lưới quan hệ rộng khắp với các tổ chức tài chính và nhà đầu tư toàn cầu. Đây là những yếu tố có thể bổ trợ cho hệ thống tài chính trong nước, đặc biệt với các doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn quy mô lớn hoặc mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Như tại CUBHCM, ông cho biết các giải pháp tài trợ xuyên biên giới, khoản vay hợp vốn (syndicated loans), tài trợ thương mại đã giúp kết nối các doanh nghiệp và dự án tại Việt Nam với nguồn vốn dồi dào trong khu vực và quốc tế. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các nhu cầu tài trợ quy mô lớn trong các lĩnh vực như hạ tầng, sản xuất, năng lượng tái tạo và chuyển dịch xanh.

Thực tế, năm 2025, CUBHCM đã cung cấp khoản tài trợ 38 triệu USD liên quan đến dự án đầu tư nước Tân Hiệp tại TP.HCM của BIWASE. Chi nhánh này cũng tham gia đồng thu xếp và quản lý chính khoản vay hợp vốn liên kết bền vững trị giá 1,563 tỷ USD của VPBank.

Định chế tài chính nước ngoài tìm cơ hội

Theo ông Thomas Lin, Việt Nam từ lâu đã là thị trường chiến lược quan trọng của Cathay United Bank. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động, CUBHCM đã xây dựng hiện diện thông qua chi nhánh TP.HCM cùng các văn phòng đại diện tại Hà Nội và Quảng Nam (nay thuộc Đà Nẵng).

Tuy nhiên, ông cho rằng cơ hội của các định chế tài chính nước ngoài không chỉ nằm ở hoạt động cho vay doanh nghiệp. Khi thu nhập gia tăng và tầng lớp trung lưu mở rộng, nhu cầu đối với các dịch vụ tài chính cá nhân cũng được dự báo tăng lên.

Ông phân tích việc mở rộng khả năng tiếp cận tài chính tiêu dùng phù hợp có thể thúc đẩy tiêu dùng nội địa và phổ cập tài chính, đồng thời giảm sự phụ thuộc của người dân vào các kênh tín dụng phi chính thức. Dù vậy, quá trình này cần đi cùng thẩm định tín dụng nghiêm ngặt và quản trị rủi ro chặt chẽ.

Đó là lý do CUBHCM đã mở rộng sang mảng tài chính số, tận dụng công nghệ và mối quan hệ hợp tác chiến lược để cung cấp dịch vụ tài chính thuận tiện, dễ tiếp cận hơn trên cơ sở duy trì quản trị rủi ro một cách kỷ cương. Tính đến cuối tháng 8, ứng dụng CUB Vietnam đã vượt mốc 9,8 triệu lượt tải xuống và 1,3 triệu người dùng đăng ký.

Trong khi đó, mảng ngân hàng doanh nghiệp cũng được kỳ vọng tiếp tục mở ra nhiều cơ hội mới cùng quá trình thu hút vốn đầu tư nước ngoài và phát triển doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam.

Ông Lin cho biết các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thường cần được hỗ trợ thông qua sự am hiểu thị trường địa phương, mạng lưới kết nối với các đối tác chuyên môn phù hợp, cùng những giải pháp tài chính đáp ứng nhu cầu đầu tư và hoạt động kinh doanh. Và ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam khi mở rộng ra nước ngoài cũng cần các giải pháp tài chính xuyên biên giới, tài trợ thương mại, quản lý dòng tiền, ngoại hối và quản trị rủi ro.

"Việt Nam từ lâu đã là thị trường chiến lược quan trọng của Cathay United Bank. Nhìn về tương lai, chúng tôi nhận thấy tiềm năng tăng trưởng liên tục ở cả hai mảng kinh doanh", Tổng giám đốc CUBHCM nhấn mạnh.

Hiện, Ngân hàng Cathay United Bank cũng đánh giá tích cực về định hướng phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam và cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao khung khổ pháp lý liên quan cũng như những diễn biến của thị trường.

Theo ông Thomas Lin, trong giai đoạn phát triển mới của Việt Nam, ngân hàng sẽ tiếp tục tập trung củng cố vị thế trên thị trường, thắt chặt mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng và theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bền vững song hành cùng sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.