Sau 9 tháng, GDP Việt Nam đã ghi nhận tăng trưởng 9,01% so với cùng kỳ năm 2025. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số cả năm, quý IV cả nước cần tăng trưởng 12,5%.
Việt Nam đã tiến bao xa trong mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số?
Tăng trưởng GDP 9 tháng so với kế hoạch cả năm
ZNEWS | Kinh Doanh
2026
Tăng trưởng GDP các quý năm 2026
Mức độ đóng góp vào tăng trưởng GDP 9T2026
Công nghiệp và xây dựng51,57%
Nông, lâm nghiệp và thủy sản5,14%
Cơ cấu GDP 9T2026
Công nghiệp và xây dựng38,35%
Nông, lâm nghiệp và thủy sản10,65%
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm8,03%
9T2026
12 địa phương tăng trưởng GRDP 2 chữ số trong 9T2026
Tăng trưởng GRDP 9 thành phố trực thuộc trung ương 9T2026 - so với chỉ tiêu được giao cả năm
Hà Nội
9T20268,85%
Mục tiêu cả năm10-10,5%
TP.HCM
9T20269,06%
Mục tiêu cả năm10%
Hải Phòng
9T202612,08%
Mục tiêu cả năm13-13,5%
Đà Nẵng
9T202610,31%
Mục tiêu cả năm≥11%
Cần Thơ
9T20267,89%
Mục tiêu cả năm≥10%
Huế
9T20268,72%
Mục tiêu cả năm≥10%
Đồng Nai
9T202610,01%
Mục tiêu cả năm≥10%
Quảng Ninh
9T202612,54%
Mục tiêu cả năm13%
Bắc Ninh
9T202611,81%
Mục tiêu cả năm12,5-13%
ZNEWS | Kinh Doanh
Kim ngạch xuất nhập khẩu 9T2026
Đơn vị: tỷ USD
Nhập siêu 19,42 tỷ USD
Thu ngân sách 9T2026
2,187triệu tỷ đồng
Dòng vốn FDI 9T2026
Tổng vốn đăng ký50,36 tỷ USD
Mức tăng so với cùng kỳ: ↑ 76,4%
Tổng vốn thực hiện21,07 tỷ USD
Mức tăng so với cùng kỳ: ↑ 12,1%
Tình hình doanh nghiệp 9T2026
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Sau tuần giảm 2,7%, các công ty chứng khoán nhận VN-Index có thể xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật, song áp lực bán vẫn hiện hữu và chỉ số có thể lùi về vùng 1.700-1.720 điểm.
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2026