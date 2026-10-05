Sau 9 tháng, GDP Việt Nam đã ghi nhận tăng trưởng 9,01% so với cùng kỳ năm 2025. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số cả năm, quý IV cả nước cần tăng trưởng 12,5%.

Việt Nam đã tiến bao xa trong mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số? Tăng trưởng GDP 9 tháng so với kế hoạch cả năm 9T2026 9,01% Kế hoạch năm 2026 ≥10%

ZNEWS | Kinh Doanh 2026 Tăng trưởng GDP các quý năm 2026 8,15% Quý I 8,81% Quý II 9,95% Quý III Mức độ đóng góp vào tăng trưởng GDP 9T2026

Công nghiệp và xây dựng 51,57%

Dịch vụ 43,29%

Nông, lâm nghiệp và thủy sản 5,14% Cơ cấu GDP 9T2026

Dịch vụ 42,97%

Công nghiệp và xây dựng 38,35%

Nông, lâm nghiệp và thủy sản 10,65%

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 8,03% 9T2026 12 địa phương tăng trưởng GRDP 2 chữ số trong 9T2026 12,54%

Quảng Ninh 12,36%

Hà Tĩnh 12,08%

Hải Phòng 11,81%

Bắc Ninh 11,31%

Ninh Bình 11,24%

Thái Nguyên 11,22%

Hưng Yên 11,21%

Khánh Hòa 10,31%

Đà Nẵng 10,30%

Tây Ninh 10,01%

Phú Thọ 10,01%

Đồng Nai Tăng trưởng GRDP 9 thành phố trực thuộc trung ương 9T2026 - so với chỉ tiêu được giao cả năm Hà Nội



9T2026 8,85% Mục tiêu cả năm 10-10,5% TP.HCM



9T2026 9,06% Mục tiêu cả năm 10% Hải Phòng



9T2026 12,08% Mục tiêu cả năm 13-13,5% Đà Nẵng



9T2026 10,31% Mục tiêu cả năm ≥11% Cần Thơ



9T2026 7,89% Mục tiêu cả năm ≥10% Huế



9T2026 8,72% Mục tiêu cả năm ≥10% Đồng Nai



9T2026 10,01% Mục tiêu cả năm ≥10% Quảng Ninh



9T2026 12,54% Mục tiêu cả năm 13% Bắc Ninh



9T2026 11,81% Mục tiêu cả năm 12,5-13% ZNEWS | Kinh Doanh Kim ngạch xuất nhập khẩu 9T2026 Đơn vị: tỷ USD



19,42

400 420 440 460

Xuất khẩu↑ 24,5% 434,30

Nhập khẩu↑ 36,7% 453,72 Nhập siêu 19,42 tỷ USD Thu ngân sách 9T2026 2,187 triệu tỷ đồng

Dòng vốn FDI 9T2026 Tổng vốn đăng ký 50,36 tỷ USD Mức tăng so với cùng kỳ: ↑ 76,4% Tổng vốn thực hiện 21,07 tỷ USD Mức tăng so với cùng kỳ: ↑ 12,1% Tình hình doanh nghiệp 9T2026 Doanh nghiệp thành lập mới 149.700 Biến động so với cùng kỳ: ↑ 3,2% Doanh nghiệp quay lại hoạt động 74.300 Biến động so với cùng kỳ: ↓ 14% Doanh nghiệp giải thể 48.700 Biến động so với cùng kỳ: ↑ 118,8%