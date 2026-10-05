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Kinh doanh

#FORMAT

Việt Nam đã tiến bao xa trong mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số?

  • Thứ hai, 5/10/2026 06:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau 9 tháng, GDP Việt Nam đã ghi nhận tăng trưởng 9,01% so với cùng kỳ năm 2025. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số cả năm, quý IV cả nước cần tăng trưởng 12,5%.

Việt Nam đã tiến bao xa trong mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số?

Tăng trưởng GDP 9 tháng so với kế hoạch cả năm

9T2026
9,01%
Kế hoạch năm 2026
≥10%

2026

Tăng trưởng GDP các quý năm 2026

8,15%Quý I 8,81%Quý II 9,95%Quý III

Mức độ đóng góp vào tăng trưởng GDP 9T2026


Công nghiệp và xây dựng
51,57%

Dịch vụ
43,29%

Nông, lâm nghiệp và thủy sản
5,14%

Cơ cấu GDP 9T2026


Dịch vụ
42,97%

Công nghiệp và xây dựng
38,35%

Nông, lâm nghiệp và thủy sản
10,65%

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
8,03%
9T2026

12 địa phương tăng trưởng GRDP 2 chữ số trong 9T2026

12,54%

Quảng Ninh
12,36%

Hà Tĩnh
12,08%

Hải Phòng
11,81%

Bắc Ninh
11,31%

Ninh Bình
11,24%

Thái Nguyên
11,22%

Hưng Yên
11,21%

Khánh Hòa
10,31%

Đà Nẵng
10,30%

Tây Ninh
10,01%

Phú Thọ
10,01%

Đồng Nai

Tăng trưởng GRDP 9 thành phố trực thuộc trung ương 9T2026 - so với chỉ tiêu được giao cả năm


9T2026

Mục tiêu cả năm
Hà Nội


9T20268,85%
Mục tiêu cả năm10-10,5%
TP.HCM


9T20269,06%
Mục tiêu cả năm10%
Hải Phòng


9T202612,08%
Mục tiêu cả năm13-13,5%
Đà Nẵng


9T202610,31%
Mục tiêu cả năm≥11%
Cần Thơ


9T20267,89%
Mục tiêu cả năm≥10%
Huế


9T20268,72%
Mục tiêu cả năm≥10%
Đồng Nai


9T202610,01%
Mục tiêu cả năm≥10%
Quảng Ninh


9T202612,54%
Mục tiêu cả năm13%
Bắc Ninh


9T202611,81%
Mục tiêu cả năm12,5-13%

Kim ngạch xuất nhập khẩu 9T2026

Đơn vị: tỷ USD



Xuất khẩu↑ 24,5%
434,30

Nhập khẩu↑ 36,7%
453,72
Nhập siêu 19,42 tỷ USD

Thu ngân sách 9T2026

2,187triệu tỷ đồng
đạt 86,5% dự toán
↑ 12,1%

Dòng vốn FDI 9T2026

Tổng vốn đăng ký
50,36 tỷ USD
Mức tăng so với cùng kỳ: ↑ 76,4%
Tổng vốn thực hiện
21,07 tỷ USD
Mức tăng so với cùng kỳ: ↑ 12,1%

Tình hình doanh nghiệp 9T2026

Doanh nghiệp thành lập mới

149.700

Biến động so với cùng kỳ: ↑ 3,2%

Doanh nghiệp quay lại hoạt động

74.300

Biến động so với cùng kỳ: ↓ 14%

Doanh nghiệp giải thể

48.700

Biến động so với cùng kỳ: ↑ 118,8%

VN-Index thủng 1.700 điểm tuần này?

VN-Index thủng 1.700 điểm tuần này?

0

Sau tuần giảm 2,7%, các công ty chứng khoán nhận VN-Index có thể xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật, song áp lực bán vẫn hiện hữu và chỉ số có thể lùi về vùng 1.700-1.720 điểm.

Giá vàng có thể tiếp tục lao dốc tuần này

Giá vàng có thể tiếp tục lao dốc tuần này

0

Sau khi giảm sâu trong tuần qua, giá vàng thế giới có thể tiếp tục chịu áp lực trong tuần này khi dự báo lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn tăng và đồng USD mạnh lên.

Xuân Sang - Thảo Liên

việt nam gdp tăng trưởng kinh tế 9 tháng 2026

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