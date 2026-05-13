Việt Nam thiếu máy bay?

Bộ Xây dựng trình Chính phủ dự thảo Nghị định về vận tải hàng không với nhiều thay đổi mang tính đột phá. Trong đó, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho đội bay được đặt lên hàng đầu.

Theo Bộ Xây dựng, hiện thị trường hàng không thế giới nói chung và thị trường thuê, mua máy bay thế giới nói riêng đang chịu tác động lớn từ các yếu tố như đứt gãy chuỗi cung ứng vật tư, linh kiện; việc triệu hồi, kiểm tra động cơ trên diện rộng; chậm tiến độ bàn giao máy bay từ các nhà sản xuất. Những yếu tố này dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung máy bay, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch phát triển đội máy bay của các hãng hàng không.

Để duy trì hoạt động khai thác và đáp ứng nhu cầu vận tải, các hãng hàng không buộc phải áp dụng các giải pháp linh hoạt như tìm kiếm mua hoặc thuê lại các máy bay, hợp đồng thuê hoặc mua máy bay, trong đó thuê máy bay có tổ bay (thuê ướt) là phương án hiệu quả trong ngắn hạn.

Để giải quyết tình hình vừa nêu, tại dự thảo Nghị định về vận tải hàng không, Bộ Xây dựng đề xuất số lượng máy bay thuê ướt tối đa được phép là 10 chiếc, với thời hạn thuê kéo dài từ 6 tháng lên tối đa 12 tháng. Việc tăng thời gian lên 12 tháng giúp các hãng bay chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch khai thác ổn định, không phải lặp lại nhiều lần thủ tục hành chính, nhưng vẫn đảm bảo tính chất tạm thời để doanh nghiệp không bị phụ thuộc dài hạn vào hình thức đắt đỏ này.

Về vấn đề kiểm soát an toàn, máy bay thuê ướt sẽ được vận hành theo Giấy chứng nhận người khai thác (AOC) do quốc gia của nhà khai thác cấp. Cục Hàng không Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các nhà chức trách nước ngoài để giám sát, đảm bảo tuân thủ tuyệt đối quy định an toàn.

Thị trường hàng không thế giới và trong nước đang thiếu nguồn cung máy bay. Ảnh: NIA.

Bên cạnh việc nới lỏng quy định thuê, dự thảo còn đề xuất tăng thêm 5 năm đối với độ tuổi của máy bay đã qua sử dụng được phép nhập khẩu vào Việt Nam.

"Điều chỉnh nâng tuổi máy bay đã qua sử dụng được nhập khẩu vào Việt Nam là phù hợp với thực tiễn thị trường thuê, mua tàu bay; giúp các hãng có thêm lựa chọn về phương án tàu bay để đáp ứng nhu cầu bổ sung lực lượng vận tải của các hãng hàng không, duy trì ổn định hoạt động khai thác đội tàu bay; tăng cơ hội tiếp cận thị trường cho các hãng hàng không mới; góp phần vào việc đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngành hàng không Việt Nam", dự thảo của Bộ Xây dựng nêu rõ.

Cùng với việc gỡ khó cho đội bay, dự thảo cũng mạnh dạn thay đổi điều kiện về vốn chủ sở hữu. Cụ thể, thay vì áp dụng nhiều mức vốn phức tạp theo số lượng máy bay như hiện tại, cơ quan quản lý đề xuất chỉ áp dụng một mức vốn tối thiểu chung. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không thương mại thường lệ chỉ cần đáp ứng 300 tỷ đồng ; không thường lệ là 100 tỷ đồng ; và hàng không chuyên dùng là 10 tỷ đồng .