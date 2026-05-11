Sắp điều chỉnh lại quy hoạch hệ thống sân bay toàn quốc

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát tổng thể quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, hoàn thành điều chỉnh trong quý II.

Phó thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tính toán kỹ hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế - xã hội của tổng thể quy hoạch sân bay. Ảnh: Khánh Huyền.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá ngành hàng không thời gian qua đã đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy hội nhập quốc tế, mở rộng không gian phát triển, đồng thời hỗ trợ du lịch, thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư.

Lãnh đạo Chính phủ ủng hộ việc nghiên cứu mở rộng, phát triển hệ thống cảng hàng không và ưu tiên huy động nguồn lực để đầu tư thêm sân bay mới nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc quy hoạch và đầu tư phải được xem xét tổng thể, đồng bộ với các loại hình vận tải khác, bảo đảm tính khả thi, an ninh, an toàn khai thác và có tầm nhìn dài hạn. Quy hoạch cũng cần phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.

Phó thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tính toán kỹ hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực trong quá trình triển khai.

Theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ về điều chỉnh các quy hoạch để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số, Bộ Xây dựng được giao rà soát lại toàn bộ nội dung và đề cương điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ này đồng thời phải đẩy nhanh tiến độ lập và điều chỉnh các quy hoạch ngành thuộc lĩnh vực quản lý, trong đó có hàng không, để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm tiến độ và chất lượng, hoàn thành trong quý II.

Các địa phương liên quan được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong quá trình lập, trình và phê duyệt các quy hoạch liên quan.

Phó thủ tướng Thường trực lưu ý quy hoạch điều chỉnh hệ thống cảng hàng không có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội cũng như quốc phòng, an ninh. Vì vậy, nội dung quy hoạch phải được báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi phê duyệt theo quy định hiện hành.

Theo quyết định điều chỉnh mới nhất của Bộ Xây dựng ban hành đầu tháng 5, Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021-2030 đã được bổ sung thêm Cảng hàng không Thổ Chu (An Giang).

Sau điều chỉnh, đến năm 2030, Việt Nam dự kiến có 32 cảng hàng không, gồm 15 sân bay quốc tế và 17 sân bay quốc nội. Tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống sân bay đến năm 2030 được nâng lên khoảng 514.000 tỷ đồng , huy động từ ngân sách Nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo quy hoạch điều chỉnh, diện tích đất dành cho hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 khoảng 26.025 ha. Riêng sân bay Thổ Chu được quy hoạch đạt cấp 4C, công suất dự kiến khoảng 20.000 hành khách/năm trong giai đoạn đầu và khoảng 1 triệu khách/năm vào năm 2050, với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 28.800 tỷ đồng .

Tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch giữ nguyên số lượng sân bay quốc tế và tiếp tục bổ sung thêm các cảng hàng không quốc nội nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không tăng cao, mở rộng không gian phát triển kinh tế, du lịch và logistics của các địa phương.