Việt Nam sẽ phản hồi với Thái Lan về sai sót ở lễ khai mạc SEA Games

Đoàn Việt Nam sẽ có phản hồi bằng văn bản với ban tổ chức SEA Games nước chủ nhà về các sai sót nghiêm trọng trong lễ khai mạc SEA Games tối 9/12.

Sai sót khi trinh chiếu lãnh thổ Việt Nam của nước chủ nhà SEA Games 33 Thái Lan trong lễ khai mạc tối 9/12.

Nguồn tin của Tri Thức - Znews cho biết lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Game đã nắm được thông tin về những sai sót nghiêm trọng khi trình chiếu bản đồ Việt Nam ở lễ khai mạc SEA Games, trong đó có việc thiếu hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và quần đảo Phú Quốc.

Đoàn Thể thao Việt Nam đã liên hệ với Đại sứ quan Việt Nam tại Thái Lan để phối hợp xử lý việc này. Đoàn sẽ có văn bản chính thức gửi tới ban tổ chức nước chủ nhà. Thông tin chính thức cũng sẽ được công bố vào ngày mai.

Sai sót này của ban tổ chức nước chủ nhà đến trong phần trình diễn nghệ thuật sử dụng công nghệ mô phỏng bản đồ khu vực, trong đó hình ảnh lãnh thổ Việt Nam được trình chiếu chỉ gồm phần đất liền, hoàn toàn thiếu hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và cả đảo Phú Quốc - những phần không thể tách rời của chủ quyền Việt Nam.

Cũng trong buổi lễ khai mạc, ở phần nhắc lại lịch sử các kỳ SEA Games trước đây, ban tổ chức chiếu SEA Games 1997 tổ chức tại Indonesia nhưng gắn nhầm quốc kỳ Singapore.

Các sai sót trong lễ khai mạc chỉ là một vài trong rất nhiều rắc rối liên quan tới khâu tổ chức ở SEA Games 33, đoàn Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những sai sót này. Ví dụ, ở trận ra quân của U22 Việt Nam với Lào hôm 3/12, hệ thống âm thanh tại sân Rajamangala không thể phát quốc ca hai nước Việt Nam và Lào, dàn đèn trên sân không được bật lên đúng lúc còn mặt cỏ thì xuống cấp ngay trong trận đấu. Những vấn đề này đều đã được phản ánh đa dạng trên báo chí Thái Lan và khu vực.

Ở buổi gặp sáng ngày 9/12 của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng với Đoàn Thể thao Việt Nam, đại diện các bộ môn cũng đã có trao đổi với Bộ trưởng về những bất cập này. Bộ trưởng cho biết sẽ có phản hồi gửi tới ban tổ chức SEA Games, đồng thời động viên các đội tuyển, vận động viên vượt qua khó khăn, thi đấu thành công tại Đại hội.