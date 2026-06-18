Việt Nam sắp gia nhập nhóm quốc gia nghìn tỷ USD

Các nhóm hàng xi măng, rau quả và dệt may được dự báo trở thành động lực tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong nửa cuối năm 2026, dự kiến vượt 1.000 tỷ USD năm nay.

Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam dự báo vượt 1.000 tỷ USD năm nay. Ảnh: Quỳnh Danh.

Số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2026 đã đạt 445 tỷ USD , tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Tính bình quân, mỗi tháng Việt Nam giao thương gần 90 tỷ USD hàng hóa với thế giới, một con số phản ánh tốc độ hội nhập thương mại rất cao.

Kim ngạch xuất nhập khẩu có thể vượt 1.000 tỷ USD

Chia sẻ tại hội thảo trực tuyến về dự báo xu hướng xuất khẩu nửa cuối năm 2026, ông Nguyễn Tuấn Việt - Tổng giám đốc Công ty TNHH Xúc tiến Xuất khẩu VIETGO nhận định Việt Nam hoàn toàn có thể cán mốc 1.000 tỷ USD , thậm chí đạt khoảng 1.060 tỷ USD kim ngạch thương mại trong cả năm 2026.

"Nếu Việt Nam đạt được con số này, nước ta có thể vào nhóm 13 hoặc 14 thị trường có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới", ông Việt nhận định.

Đặc biệt, nếu tổng kim ngạch thương mại vượt 1.000 tỷ USD , thì riêng xuất khẩu sẽ đạt khoảng hơn 500 tỷ USD - tương đương với GDP cả nước. Theo ông Việt, Việt Nam đã duy trì tỷ lệ này liên tục trong gần 10 năm qua, điều mà ít nền kinh tế trên thế giới làm được.

Nhìn vào cơ cấu xuất khẩu, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục giữ vai trò chủ lực. Trong 5 tháng đầu năm, khối FDI đạt kim ngạch xuất khẩu 172 tỷ USD , tăng gần 25% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 80% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Trong khi đó, doanh nghiệp trong nước chỉ đóng góp khoảng 43,5 tỷ USD , tương đương 20%.

Ông Việt lý giải sức hút của môi trường đầu tư Việt Nam bằng việc các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu như Apple, Samsung, Intel, Toyota, Hyundai đều lựa chọn Việt Nam làm cứ điểm sản xuất.

"Việt Nam đang từng bước trở thành mắt xích quan trọng trong dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, tương tự những gì Trung Quốc đã trải qua trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ cách đây hai thập kỷ khi đất nước này trở thành công xưởng lớn nhất thế giới", ông Việt so sánh.

Tuy nhiên, CEO VIETGO cũng lưu ý rằng doanh nghiệp trong nước cần tận dụng tốt hơn làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, từ đó nâng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế nội địa.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu 5 tháng đầu năm đạt 229,5 tỷ USD , tăng 31% so với cùng kỳ, khiến Việt Nam nhập siêu khoảng 13,8 tỷ USD . Song ông Việt cho rằng đây chưa phải tín hiệu đáng lo ngại.

"Năm 2026 là năm đẩy mạnh đầu tư công, phát triển hạ tầng và triển khai nhiều công trình trọng điểm. Việc gia tăng nhập khẩu nguyên vật liệu và thiết bị cho thấy doanh nghiệp đang chuẩn bị năng lực sản xuất cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo", ông Việt phân tích.

Bên cạnh đó, yếu tố thời vụ cũng được tính đến khi đầu năm là lúc các doanh nghiệp tích trữ nguyên phụ liệu phục vụ cho mùa mua sắm cuối năm, đặc biệt là dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch, vốn là đợt tiêu dùng lớn nhất toàn cầu.

Ông Nguyễn Tuấn Việt - Tổng giám đốc Công ty TNHH Xúc tiến Xuất khẩu VIETGO. Ảnh: VIETGO.

Nhóm hàng được thị trường quan tâm

Từ dữ liệu của nền tảng kết nối thương mại VIETGO, ông Việt chỉ ra những nhóm hàng xuất khẩu được dự báo tăng tốc mạnh trong nửa cuối năm.

Nhóm vật liệu xây dựng đang nổi lên như một điểm sáng bất ngờ khi số đơn hàng xi măng đã tăng gấp đôi, từ trung bình 20 đơn/tháng lên 40-50 đơn/tháng, và các khách mua đều có nhu cầu rất gấp.

Theo ông Việt, xi măng là mặt hàng có tính dẫn dắt cao trong ngành xây dựng khi nhu cầu xi măng tăng, các sản phẩm liên quan như gạch, thép, nhôm, thiết bị vệ sinh, nội ngoại thất cũng có xu hướng đi theo. Động lực chính đến từ nhu cầu tái thiết tại Trung Đông sau giai đoạn bất ổn địa chính trị, khu vực mà Việt Nam có lợi thế logistics và xuất khẩu.

Nhóm hàng thứ hai ghi nhận đơn hàng tăng đột biến là rau quả, trong đó 80% đơn hàng đến từ Trung Đông. Sau giai đoạn bị ảnh hưởng bởi xung đột và gián đoạn logistics, nhu cầu nhập khẩu tại khu vực này đang phục hồi mạnh do thiếu hụt nguồn cung.

Dệt may tiếp tục là điểm tựa xuất khẩu, nhưng tín hiệu mới đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang nhận thêm đơn hàng quần áo mùa hè từ các đối tác Trung Đông, ngoài các đơn hàng mùa đông theo thông lệ.

Bên cạnh 3 nhóm hàng trên, ông Việt cũng nhấn mạnh vị thế bền vững của nhóm nông sản với các mặt hàng chủ lực như cà phê, hạt điều, hồ tiêu và nhiều sản phẩm chế biến sâu. Đây là những ngành hàng có lợi thế về sản lượng, đồng thời còn tiềm năng lớn để xây dựng thương hiệu quốc gia và phát triển tài sản trí tuệ.

Về thị trường, ông Việt khuyến nghị Ấn Độ là điểm đến hấp dẫn cho nông sản Việt, với lý do dân số đông gấp đôi châu Âu trong khi khách mua hàng chủ yếu quan tâm đến giá cạnh tranh, đây là lợi thế của nông sản Việt. Ngoài Ấn Độ, các thị trường như châu Phi, Nam Mỹ, ASEAN, Trung Đông và Nga cũng được đánh giá là những điểm đến xuất khẩu tiềm năng.