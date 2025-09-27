Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Việt Nam sản xuất pháo tự hành có khả năng cơ động dưới nước

  • Thứ bảy, 27/9/2025 16:41 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) vừa giới thiệu một trong những số sản phẩm vũ khí mới do ngành quân giới Việt Nam nghiên cứu, sản xuất là pháo tự hành PTH-01, với nhiều tính năng ưu việt.

Theo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, pháo tự hành PTH-01 có khối lượng chiến đấu khoảng gần 16 tấn.

Phao tu hanh anh 1

Pháo tự hành PTH-01.

Với động cơ diesel công suất 300 mã lực, pháo tự hành PTH-01 còn có bộ phận dẫn tiến bơi nước bằng xích, đạt vận tốc lớn nhất 60km/giờ; đặc biệt PTH-01 có khả năng cơ động ở nhiều địa hình phức tạp, kể cả dưới nước.

Cùng với đó, loại pháo tự hành mới này có khả năng leo dốc đứng, vượt hào rộng, vượt tường cao và vượt sườn nghiêng.

Được trang bị pháo cỡ nòng 122mm cùng cơ số đạn lớn, PTH-01 có tốc độ bắn ưu việt. Ngoài ra, PTH-01 còn có hệ thống phòng chống tác nhân hóa học và thông gió khoang lái xe, khoang tháp pháo cùng hệ thống điều hòa 18 nghìn BTU.

Phao tu hanh anh 2

Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương, cùng các đại biểu tham quan pháo tự hành PTH-01 và một số dòng xe thiết giáp do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nghiên cứu, sản xuất.
Phao tu hanh anh 3

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trao đổi với lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng về pháo tự hành PTH-01.
Phao tu hanh anh 4

Ảnh: Nguyễn Minh

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://tienphong.vn/viet-nam-san-xuat-phao-tu-hanh-co-kha-nang-co-dong-duoi-nuoc-post1781724.tpo

Nguyễn Minh/Tiền Phong

Pháo tự hành Tô Lâm Công nghiệp Quốc phòng quân giới

  • Tô Lâm

    Tô Lâm

    Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm thiếu tướng (2007), trung tướng (2010), thượng tướng Công an nhân dân (2014).

    • Chức vụ: Bộ trưởng Công an
    • Năm sinh: 1957
    • Quê quán: Hưng Yên
    • Học vị, học hàm: Giáo sư ngành khoa học an ninh, Tiến sĩ luật

Đọc tiếp

