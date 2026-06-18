Việt Nam muốn có 10 doanh nghiệp công nghệ tỷ USD vào năm 2030

Chính phủ đặt mục tiêu có tối thiểu 10 doanh nghiệp công nghệ chiến lược vào năm 2030, với tổng doanh thu mỗi doanh nghiệp từ 1 tỷ USD/năm trở lên.

Việt Nam đặt mục tiêu có ít nhất 10 doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn, doanh thu từ 1 tỷ USD/năm vào 2030. Ảnh: Minh Khánh.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký phê duyệt Đề án hình thành các doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn trong nước để phát triển hạ tầng số, nhân lực số, dữ liệu số, công nghệ chiến lược, an ninh mạng giai đoạn 2026-2030.

Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2030 hình thành tối thiểu 10 doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn trong nước để phát triển hạ tầng số, nhân lực số, dữ liệu số, công nghệ chiến lược, an ninh mạng đáp ứng đồng thời các yêu cầu: Tổng doanh thu năm từ 1 tỷ USD trở lên; số lượng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm đạt 5.000 người trở lên; có tối thiểu 1 tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc doanh nghiệp công nghệ số.

Ngoài ra, tỷ lệ chi cho R&D (nghiên cứu và phát triển) trên tổng doanh thu của doanh nghiệp phải đạt từ 3% trở lên và có tối thiểu 1 bằng sáng chế được cấp bởi một trong 5 cơ quan sở hữu trí tuệ uy tín trên thế giới là USPTO, EPO, JPO, KIPO, CNIPA.

Trong lĩnh vực hạ tầng số, Chính phủ đặt mục tiêu đưa vào hoạt động tối thiểu 6 tuyến cáp quang biển quốc tế mới đến năm 2030, trong đó tối thiểu một tuyến do doanh nghiệp trong nước làm chủ đầu tư. Mạng 5G được định hướng phủ sóng tới 99% dân số. Đồng thời, 5 trung tâm dữ liệu quy mô lớn đạt tiêu chuẩn xanh quốc tế sẽ được xây dựng nhằm đưa Việt Nam thành trung tâm data center của khu vực.

Về công nghệ chiến lược, mục tiêu đặt ra là doanh nghiệp Việt tự chủ ít nhất 70% công nghệ trong danh mục quy định. Đồng thời, Việt Nam kỳ vọng lọt vào top 3 Đông Nam Á về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Bên cạnh đó, phát triển tối thiểu 6 hệ thống trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu của Việt Nam phục vụ các bài toán thiết yếu của người dân và xã hội như tư pháp; tài chính; nông nghiệp và môi trường; văn hóa, thể thao, du lịch; giáo dục; y tế.

Các doanh nghiệp công nghệ chiến lược sẽ tham gia xây dựng bản sao số cho một số địa phương, phát triển nền tảng blockchain dùng chung và các giải pháp an ninh mạng có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Để thực hiện các mục tiêu này, Chính phủ sẽ hoàn thiện thể chế, ưu tiên nguồn lực cho các dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trọng điểm. Cơ quan quản lý cũng cam kết hỗ trợ phát triển thị trường, bảo hộ sở hữu trí tuệ, xúc tiến thương mại quốc tế, và khuyến khích địa phương mở không gian thử nghiệm pháp lý (sandbox) cho các sản phẩm công nghệ số mới.