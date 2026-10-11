Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu số 1 cho Mỹ, áp đảo loạt 'ông lớn'

Trong 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam vẫn là nước xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất đến Mỹ, với sản lượng gấp nhiều lần các nguồn cung khác.

Việt Nam tiếp tục là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất của Mỹ trong 7 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Quỳnh Trang.

Theo số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, nhập khẩu hạt tiêu của quốc gia này trong 7 tháng đầu năm 2026 đạt 54.880 tấn, trị giá gần 410 triệu USD , tăng gần 5% về lượng và tăng 5,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Tính riêng trong tháng 7, nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ đạt 7.320 tấn, trị giá 56 triệu USD , tăng gần 7% về lượng và tăng 5,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, Việt Nam tiếp tục là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất của Mỹ trong 7 tháng đầu năm 2026, với lượng đạt 44.120 nghìn tấn, trị giá gần 331 triệu USD , tăng hơn 22% về lượng và tăng 20,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng hạt tiêu Mỹ nhập khẩu cũng tăng mạnh từ 69% lên 80,4%, trong khi tỷ trọng về trị giá cũng tăng từ 70,6% lên 80,8%.

Trong khi đó, lượng hạt tiêu nhập khẩu của Mỹ từ nhiều thị trường khác giảm trong 7 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm ngoái, như Ấn Độ giảm 17,2% và Indonesia giảm đến 59%.

Riêng nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ từ hai thị trường Brazil và Trung Quốc duy trì được mức tăng lần lượt là 6,8% và 4,8% về lượng so với cùng kỳ năm 2025, song quy mô còn nhỏ, chỉ chiếm 4% và 0,9% tổng lượng nhập khẩu của quốc gia này.

Diễn biến trên cho thấy phần lớn mức tăng nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ trong 7 tháng đầu năm 2026 chủ yếu đến từ nguồn cung Việt Nam.

Trong bối cảnh tổng lượng nhập khẩu của Mỹ chỉ tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2025, lượng nhập khẩu từ Việt Nam đã tăng hơn 22%, phản ánh xu hướng các nhà nhập khẩu Mỹ đang chuyển dịch sang nguồn cung từ Việt Nam, đồng thời giảm nhập khẩu từ các thị trường khác.

NHẬP KHẨU HẠT TIÊU CỦA MỸ TỪ MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG CHỦ LỰC TRONG 7 THÁNG NĂM 2026 Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ. Nhãn Việt Nam Ấn Độ Indonesia Brazil Trung Quốc Thị trường khác Lượng tấn 44119 4265 2819 2186 495 995 Trị giá triệu USD 330.8 27.8 24.5 15.7 2.3 8.3

Tuy sản lượng tăng, giá bình quân nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ từ Việt Nam giảm nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 7.499 USD /tấn. Trong khi đó, giá nhập khẩu từ thị trường Indonesia tăng mạnh 18% (đạt 8.691 USD /tấn), từ Trung Quốc tăng 6,2% và từ Brazil tăng 2,6%.

Thống kê cũng cho thấy giá bình quân nhập khẩu hạt tiêu vào Mỹ trong tháng 7 đạt 7.655 USD /tấn, tăng 4,8% so với tháng liền trước nhưng nếu so sánh với cùng kỳ năm ngoái, mức này lại giảm 1,5%. Tính chung 7 tháng đầu năm 2026, giá bình quân nhập khẩu hạt tiêu vào Mỹ đạt 7.464 USD /tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) nhận định triển vọng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang thị trường Mỹ trong những tháng cuối năm 2026 vẫn khá tích cực. Với thị phần đã vượt mốc 80%, Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững vị trí nhà cung cấp hạt tiêu lớn nhất tại thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, dư địa mở rộng thị phần không còn lớn do mức thị phần hiện đã ở mức rất cao. Vì vậy, tăng trưởng xuất khẩu thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng duy trì nguồn cung ổn định, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị sản phẩm.

Ngoài ra, VPSA cho rằng đà tăng xuất khẩu của Brazil cho thấy sự cạnh tranh cao trên thị trường Mỹ. Do đó, doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển các sản phẩm chế biến sâu để củng cố lợi thế cạnh tranh và duy trì vị thế dẫn đầu tại thị trường này.