Việt Nam đặt mục tiêu trở thành trung tâm triển lãm của châu Á

Việt Nam đặt mục tiêu phát triển ngành hội chợ triển lãm thành động lực phát triển mới, gắn kết kinh tế với văn hóa, du lịch và sáng tạo.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - với hạ tầng hiện đại và quy mô lớn - đủ sức đăng cai các sự kiện quốc tế lớn. Ảnh: VEC.

Sáng nay, trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu đất nước đã diễn ra Hội thảo “Việt Nam - Điểm đến cho tương lai triển lãm châu Á”.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhấn mạnh ngành triển lãm và hội chợ đang trở thành một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế. Ông cho rằng triển lãm không chỉ là kênh giao thương, mà còn gắn với công nghiệp văn hóa, giải trí và du lịch, đồng thời là không gian lan tỏa bản sắc, khơi gợi sáng tạo và mở rộng hợp tác đầu tư.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong. Ảnh: Linh Nguyễn.

Theo Thứ trưởng, sự ra đời của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) là minh chứng rõ rệt cho định hướng này. Với hạ tầng hiện đại, quy mô hàng đầu khu vực, VEC đủ sức đăng cai các sự kiện quốc tế lớn và đặc biệt phù hợp phát triển du lịch MICE (hội họp, khen thưởng, hội nghị, triển lãm).

“Với sự quyết tâm của Chính phủ, sự năng động của khu vực tư nhân và hợp tác quốc tế, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm đến triển lãm hàng đầu châu Á trong tương lai gần”, ông Hồ An Phong nói.

Ở góc độ kinh tế - thương mại, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), đánh giá sự xuất hiện của VEC mang lại không gian triển lãm đạt chuẩn quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xúc tiến thương mại.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương). Ảnh: VEC.

Theo ông, hội chợ, triển lãm là hình thức kết nối hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng dài hạn. “Ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế hàng năm có thể lên tới hàng triệu USD, nhưng khi tổ chức ngay tại Việt Nam, hiệu ứng lan tỏa sẽ lớn hơn nhiều”, ông Phú nói.

Ông cho rằng tổ chức sự kiện trong nước không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí so với tham dự ở nước ngoài, mà còn mở cơ hội cho đối tác quốc tế tìm hiểu thị trường Việt Nam. Đồng thời, hoạt động này còn kéo theo sự phát triển của các ngành dịch vụ đi kèm như du lịch, khách sạn, nhà hàng, truyền thông... góp phần hình thành chuỗi giá trị kinh tế và thúc đẩy ngành triển lãm Việt Nam.

Khánh thành ngày 19/8 tại Đông Anh, Hà Nội, VEC có quy mô hơn 900.000 m2, thuộc nhóm 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Công trình được xây dựng trong 10 tháng, với điểm nhấn là Nhà triển lãm Kim Quy có mái vòm thép nặng 24.000 tấn, cao 56 m, diện tích 130.000 m2 gồm 9 đại sảnh và sảnh trung tâm lớn. Quần thể còn bao gồm trung tâm hội nghị VinPalace Cổ Loa rộng 16.800 m2, khu triển lãm ngoài trời, công viên, hồ điều hòa, khu ẩm thực và bãi đỗ xe quy mô lớn.

Theo bà Phạm Thái Hà, Giám đốc điều hành VEC, trung tâm không chỉ là hạ tầng sự kiện mà còn là “cánh cửa đưa Việt Nam ra thế giới”. Ngay sau lễ khánh thành, nơi đây đã gây chú ý khi tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Sức hút của sự kiện vượt xa dự kiến. Chỉ trong ngày đầu tiên 28/8, triển lãm thu hút hơn 230.000 lượt khách tham quan, lập kỷ lục mới và cho thấy sức hấp dẫn của VEC cũng như sự quan tâm lớn của công chúng.